SEMI：2024年全球半导体设备销售总额预计将达1090亿美元

【天极网企业频道】7月11日消息，据SEMI预测，2024年全球原始设备制造商的半导体制造设备总销售额将达到1090亿美元，同比增长3.4%。半导体制造设备预计将在2025年继续增长，在前端和后端细分市场的推动下，2025年的销售额预计将创下1280亿美元的新高。

SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示：“今年半导体制造设备销售总量的增长预计将在2025年实现约17%的强劲增长。全球半导体行业正在展示其强大的基本面和增长潜力，支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。”

继去年创纪录的960亿美元销售额之后，晶圆厂设备部门，包括晶圆加工、晶圆厂设施和掩模/光栅设备，预计将在2024年增长2.8%，达到980亿美元，这与SEMI在2023年年底设备预测中预测的930亿美元相比显着增加。

在人工智能计算的推动下，中国持续强劲的设备支出以及对DRAM和HBM的大量投资推动了这一上调。展望2025年，由于对先进逻辑和存储应用的需求增加，晶圆厂设备部门的销售额预计将增长14.7%，达到1130亿美元。