AMD¹«²¼2024²ÆÄêµÚÒ»¼¾²Æ±¨£ºÓªÊÕ´ï54.7ÒÚÃÀÔª
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿5ÔÂ2ÈÕÏûÏ¢£¬AMDÈÕÇ°¹«²¼ÁË2024²ÆÄêµÚÒ»¼¾²Æ±¨£¬ÓªÊÕÎª54.73ÒÚÃÀÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤2.2%;¾»ÀûÈóÎª1.23ÒÚÃÀÔª£¬¶øÉÏÄêÍ¬ÆÚ¾»¿÷Ëð1.39ÒÚÃÀÔª¡£
´Ó¾ßÌåÒµÎñÀ´¿´£¬Êý¾ÝÖÐÐÄÊÕÈëÍ¬±ÈÔö³¤80.5%£¬´ïµ½23.4ÒÚÃÀÔª£¬Õ¼×ÜÊÕÈëµÄ42.7%¡£ÕâµÃÒæÓÚAMD Instinct MI300X gpuµÄÇ¿¾¢²ÉÓÃºÍCPUÏúÁ¿µÄÁ½Î»ÊýÔö³¤¡£ÓªÊÕ»·±ÈÔö³¤2%¡£
ÔÚÔÆ¼ÆËãÁìÓò£¬Ëæ×Å±±ÃÀ³¬´ó¹æÄ£ÆóÒµÀ©Õ¹µÚËÄ´úEPYC´¦ÀíÆ÷²¿ÊðÒÔÖ§³ÖÆäÄÚ²¿¹¤×÷¸ºÔØºÍ¹«¹²ÊµÀý£¬·þÎñÆ÷CPUÊÕÈëÖðÄêÔö³¤¡£
½ØÖÁ2024ÄêµÚÒ»¼¾¶È£¬AMDÓµÓÐ900¶à¸ö¿ÉÓÃµÄ¹«¹²ÔÆÊµÀý£¬ÑÇÂíÑ·¡¢¹È¸èºÍÎ¢ÈíÒ²Í¨¹ýÐÂµÄÊµÀýºÍÇøÓò²¿ÊðÔö¼ÓÁËµÚËÄ´úEPYC´¦ÀíÆ÷²úÆ·µÄÊ¹ÓÃ¡£
ÔÚÆóÒµÁìÓò£¬Ëæ×ÅÃÀ¹úº½¿Õ¡¢ÐÇÕ¹ÒøÐÐ¡¢°¢ÁªÇõÒøÐÐ¡¢¿ÇÅÆºÍÒâ·¨°ëµ¼ÌåµÈ´óÐÍÆóÒµµÄ²¿Êð£¬ÏúÊÛ¼ÓËÙÁË¡£AMD±íÊ¾£¬Oracle ORCL ExadataÊÇÁìÏÈµÄÊý¾Ý¿â½â¾ö·½°¸£¬ÏÖÔÚÍêÈ«ÓÉµÚËÄ´úEPYC´¦ÀíÆ÷Ìá¹©Ö§³Ö¡£
Î¢Èí¡¢Meta¡¢¼×¹ÇÎÄºÍÆäËûÔÆÌá¹©ÉÌÔÚ±¨¸æ¼¾¶ÈÐû²¼½øÒ»²½²¿ÊðMI300X¡£´÷¶û¿Æ¼¼¡¢»ÝÆÕ¡¢ÁªÏë¡¢ÃÀ³¬Î¢µÈ¹«Ë¾Ò²ÔÚ²ÉÓÃAMDµÄMI300X¡£
¿Í»§²¿ÃÅµÄÊÕÈëÍ¬±ÈÔö³¤85.1%£¬´ïµ½13.7ÒÚÃÀÔª£¬Õ¼×ÜÊÕÈëµÄ25%¡£Ëæ×Åºê³ž¡¢»ªË¶¡¢»ÝÆÕ¡¢ÁªÏëµÈ¹«Ë¾Éè¼ÆµÄÐÂ¿îRyzen 80-40±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄÔö¼Ó£¬Ryzen×ÀÃæCPUµÄÏúÁ¿Í¬±ÈÔö³¤ÁËÁ½Î»Êý£¬RyzenÒÆ¶¯CPUµÄÏúÁ¿Í¬±ÈÔö³¤ÁË½üÒ»±¶¡£
ÓÎÏ·ÓªÊÕÍ¬±ÈÏÂ½µ47.5%ÖÁ9.22ÒÚÃÀÔª£¬Õ¼×ÜÓªÊÕµÄ16.8%¡£ÓªÊÕ»·±ÈÏÂ½µ33%¡£Í¬±ÈÏÂ½µÖ÷ÒªÊÇÓÉÓÚ°ë¶¨ÖÆÊÕÈëÏÂ½µ¡£ÔÚÓÎÏ·Í¼ÏñÁìÓò£¬ÊÕÒæÖðÄêÏÂ½µ¡£
Ç¶ÈëÊ½ÒµÎñÊÕÈëÎª8.46ÒÚÃÀÔª£¬Í¬±ÈÏÂ½µ45.8%£¬»·±ÈÏÂ½µ20%¡£¸Ã²¿ÃÅÕ¼×ÜÊÕÈëµÄ15.5%¡£
AMDÔ¤¼Æ£¬2024ÄêµÚ¶þ¼¾¶ÈµÄÓªÊÕ½«´ïµ½57ÒÚÃÀÔª£¬ÉÏÏÂ¸¡¶¯3ÒÚÃÀÔª£¬Çø¼äÖÐµãµÈÓÚÍ¬±ÈÔö³¤Ô¼6%¡¢»·±ÈÔöÔ¼4%¡£
ÆäÖÐ£¬Êý¾ÝÖÐÐÄ²¿ÃÅµÄÊÕÈë½«ÒÔÁ½Î»ÊýµÄ°Ù·Ö±ÈÔö³¤£¬Ö÷ÒªÊÇÊÜÊý¾ÝÖÐÐÄGPUÔö³¤µÄÍÆ¶¯¡£¿Í»§²¿·ÖÊÕÈëÔ¤¼Æ½«Ôö¼Ó£¬¶øÇ¶ÈëÊ½²¿·ÖÊÕÈëÔ¤¼Æ½«³ÖÆ½¡£ÓÎÏ·ÓªÊÕÔ¤¼Æ½«³öÏÖÁ½Î»ÊýµÄ´ó·ùÏÂ»¬¡£
ÔÚÇ¿´óµÄ²úÆ·×éºÏµÄÍÆ¶¯ÏÂ£¬AMDÔ¤¼ÆÊý¾ÝÖÐÐÄºÍ¿Í»§¶Ë²¿ÃÅµÄÊÕÈë½«ÖðÄêÏÔÖøÔö³¤¡£Ç¶ÈëÊ½ºÍÓÎÏ·²¿ÃÅµÄÊÕÈëÔ¤¼Æ½«ÏÂ½µÁ½Î»Êý¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â