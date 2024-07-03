π圆桌：新质生产力背后，曙光存储如何实现自主创新？

【天极网企业频道】在今年两会，新质生产力成为广受各界关注的热词，政府工作报告指出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力成为今年政府工作重要任务之一。

在新质生产力的推动下，自主创新力量正在崛起，越来越多的自主创新品牌，正在凭借技术创新优势，走得更快、更稳、更有底气。与此同时，推动科技创新与产品创新，也能够促进形成与发展新质生产力。

本期，由天极网与比特网联合策划的“π圆桌”，邀请到了中科曙光存储产品事业部副总经理、曙光存储公司副总裁杨志雷为我们讲述新质生产力、曙光存储、自主创新之间的故事。

天极网&比特网副总编(左)中科曙光存储产品事业部副总经理、曙光存储公司副总裁杨志雷(右)

一、新质生产力已经成为热门词汇，曙光存储是如何看待新质生产力？

新质生产力自提出以来，已得到各行业的广泛关注和解读。在我们信息化产业领域，曙光公司一直深耕其中，并认为信息化产业在新质生产力中占据重要地位。我们坚信，通过信息化，我们可以为所有用户带来帮助，并全面推动新质生产力的发展。

对于新质生产力，我们理解其核心在于“新”与“质”两个方面。首先，“新”意味着我们需要发挥新的特点，将传统生产力中已无法适应的部分进行更新和提升，以满足当前和未来的需求。其次，“质”则强调了我们必须提高产品和服务的质量，实现由量到质的转变，为用户提供更高价值的产品和服务。

从信息化角度来看，我们将发挥科研优势，提高科研效率，不断推出创新成果。通过必要的技术与手段，优化生产流程，提升生产效率，同时确保产品和服务的质量。这样，我们才能真正实现新质生产力的提升，将创新和质量落到实处，为用户和社会创造更多价值。

简而言之，新质生产力就是通过“新”和“质”的提升来推动生产力的全面发展。未来，将继续发挥行业优势，推动新质生产力的不断提升。

二、人工智能+、数字化成为新质生产力的动力，曙光存储是如何紧抓技术革新浪潮？

随着信息化变革的深入，我们逐渐认识到无论是否提及新质生产力，数据的合理保存、安全存储和有效利用都已成为不可或缺的要素。数据的核心在于其背后的平台，这个平台不仅要能承载数据，还要确保其安全性、可靠性和高可用性。

曙光存储致力于确保存储的可靠性、持续高可用性以及卓越性能，从而满足人工智能+、数字化等前沿科技领域对存储的严苛需求。

曙光存储重视数据安全，将数据安全作为首要任务，确保客户的数据不会丢失或被恶意破坏。通过多年的实践和经验积累，曙光存储在数据平台的建设、管理和后期扩展均以数据安全为核心，并提供相应的解决方案。

曙光存储还致力于提供稳定可靠的存储系统。存储系统是企业信息化架构中的核心，其稳定性和可用性对整个业务系统具有决定性影响。因此，致力于确保系统稳定运行，避免停机或意外情况的发生。

在安全可靠和稳定运行的基础上，曙光存储追求卓越的性能。在算力规模不断扩大的今天，后台数据吞吐和平台建设对性能有着极高的要求。凭借多年的技术积累和创新，我们已经能够满足从中小企业到大型企业，甚至国家级算力平台的各种需求，并提供完全的解决方案。

三、驱动新质生产力崛起，自主创新很有必要。曙光存储在存储领域有哪些创新能力？

曙光存储作为一家存储全栈技术的研发公司，在存储技术领域深耕多年，致力于实现自主可控的技术栈。

公司分为多个研发团队，每个团队都有明确的目标和职责，覆盖了从底层芯片设计到上层软件管理的全方位技术。曙光不仅注重技术的自主研发和创新，还积极响应国家号召，努力打破技术壁垒，将国产技术和资源发挥到极致。

在硬件层面，曙光存储注重底层芯片的安全可控性，保证硬件的稳定性和安全性，并能够识别和处理潜在的安全威胁，如勒索病毒等。同时，曙光存储还自研连接器件和固件软件，以及处理与硬件相配套的管理层工作。此外，曙光存储还设有专门的团队确保机箱的稳定性和可靠性。

在软件层面，曙光拥有一支庞大的研发团队，专注于存储技术的研发和创新。团队通过不断学习和市场需求反馈，不断迭代和升级产品，以满足用户的不断变化的需求，分布式存储新版本也即将更新。同时，曙光还积极探索人工智能等新技术在存储领域的应用，提出并实现了多项创新功能，帮助用户加速计算、减少中间环节。

曙光的研发策略注重前瞻性和长期规划，不断跟踪行业趋势和技术发展，以确保公司的技术始终处于行业领先地位。同时，公司也重视与用户的互动和反馈，不断优化产品和服务，提升用户体验。

资料显示，曙光存储已拥有300+项专利，9+个百PB级应用案例，IO500性能也稳居世界领先水平。

四、数字化、人工智能的发展为数据存储带来哪些挑战？曙光存储又有哪些解决方案？

在通用计算市场，我们面临的IT需求曾经非常明确，特别是在金融和电信行业，业务场景分门别类，每个场景都有其严格的界限和架构。

然而，随着人工智能时代的到来，数据的界限被打破，我们需要将不同系统的数据整合起来以提高生产力，这对传统行业和IT平台来说是一个巨大的挑战。

在过去的几年中，我们曙光存储帮助了一些特定的用户，提供了更好的解决方案，并取得了显著的成果。

例如，在自动驾驶领域，我们与几个大客户合作，从L1、L2级别的自动驾驶技术发展到更高级的技术储备和法规管理。我们面临的挑战包括数据预处理、脱敏、中间处理、训练、推理和生产环节，每个环节都有其特殊性。

我们发现，通过深度沟通和研发团队的介入，存储系统可以作为一个大的中台，提供多协议接口和安全性，根据不同数据的处理环节和属性进行优化。这使得我们可以打破瓶颈壁垒，实现技术层面的打通。

尽管开发过程中我们遇到了挑战，如需求从ABC增加到ABCDEFG，但我们的研发优势在于覆盖了从硬件到软件，再到网络环节的全面研发，使我们能够应对复杂整体性方案，充分调动研发资源，解决问题。

我们不仅在自动驾驶领域，还在金融、电信和教科研等其他应用场景中，提供了类似的解决方案。

目前，整个行业大多仍以传统方式建立平台，但我们通过专门成立的团队，专注于解决跨平台、跨协议、跨应用的问题，为用户提供高效安全的解决方案。随着数据量的增长，我们意识到，如果前端处理能力强大，但后端跟不上，数据流动性的壁垒将导致严重的"堵车"问题。因此，我们致力于提供能够适应未来数据量增长的解决方案。

五、如何正确理解曙光存储构建的“绿色、海量、高效、融合、安全”五大价值体系？尤其是“绿色”。

我们曙光存储提出的五个价值体系，不仅是口号，更是我们引领市场方向的重要风向标。

尤其是在绿色方面，我们与用户讨论时，他们反复提到提高存储密度、降低机箱数量和机柜空间占用，以减少供电消耗和降低PUE值。然而，基于传统存储设计，很多指标难以进一步降低。因此，我们开始探索液冷技术在存储领域的应用。

我们公司在液冷技术方面有着深厚的积累，包括浸没式相变液冷和冷板式液冷平台，这些技术已在国内多个项目中落地，尤其是一些国家级大项目，用户反馈非常好。我们甚至将PUE值降至1.04，这是一个非常重要的指标。

我们认识到，尽管存储的功耗没有计算那么高，但其持续性要求我们对存储单元也进行液冷实践。因此，我们开始向用户提供液冷存储的概念，并推出了液冷平台，这标志着我们绿色概念的实现。我们的存储系统可以提供两种形态：传统的风冷和液冷存储解决方案，后者尤其适用于新建机房和追求更优PUE值的用户。

我们的液冷存储技术不仅节省了电力和降低了PUE值，更重要的是提高了系统的可靠性。通过液冷，我们能够将元器件的温度控制在合理稳定的范围内，从而延长其寿命。此外，液冷减少了因风冷引起的震动，降低了误码率，提高了数据安全和硬件设备的稳定性。

我们通过持续的监控和收集工作，发现液冷技术显著提高了存储设备的稳定性和可靠性。现在，许多科研院所和城市级算力中心都已采用我们的液冷方案，效果非常好。

我们的存储系统，无论是分布式还是集中式，都实现了性能和均衡性的显著提升，用户体验也有了显著改善。我们将继续努力，为用户提供更好的产品和服务。

六、除了人工智能为存储带来的挑战外，曙光存储如何利用AI进行存储产品创新？

人工智能是一个引发革命性变化的话题，对我们普通民众和商业企业都具有重大意义。我们并没有将人工智能仅仅用作解决技术问题的工具，其实还有产品设计等方面。

我们发现，虽然通用大模型对普通民众在求医问药、出行等方面有所帮助，但在特定领域，我们需要行业大模型来提供更高适配度的解决方案。然而，行业大模型面临的挑战是如何在合规的前提下获取关键数据进行训练。

在底层设计方面，人工智能帮助我们优化电路板和逻辑单元。在机箱设计方面，无论是风冷还是液冷系统，人工智能通过仿真模拟帮助我们分析气流量、内部热点，并优化风扇布局，提高了工程设计的效率，效率提升达到数倍甚至上百倍。

在软件代码层面，我们有数百万行自研代码，人工智能帮助我们加速了软件功能的迭代和回归测试过程，提高了软件发布效率。

我相信，不仅是我们曙光存储，整个行业的应用软件开发、软硬件设计，人工智能都能带来很多正面的影响。但我也要强调，人工智能也会带来一些负面的东西，因此在使用过程中，我们必须加入人工监管和判断，这是非常关键的。

写在最后

数据显示，目前我国数字经济规模超过50万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%。数字经济已成为支撑高质量发展的引擎。而数据是数字经济的根基，存力则是数据的命脉。

如今，我国数据存储产业已具备国际竞争力，并正向万亿元市场规模迅速发展，为支撑我国发展成全球数据大国发挥着越来越大的作用。同时，发展新质生产力，推动存储产业发展，也离不开全面强化其产业链和生态建设，积极扩展产业规模，提升产品和服务的性价比。

在此背景下，我们看到以曙光存储为代表的厂商以持续创新的姿态，致力于存储产业的发展，为科技发展贡献着中国力量。