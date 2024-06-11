激活数据价值，助力绿色发展，戴尔科技为万千企业找出新路径

【天极网企业频道】“川原五十里，修竹半其间。眉际兰漪度，衣偏紫翠删。”这是明代甘元鼎笔下的安吉。作为“绿水青山就是金山银山”理念的发源地，安吉以其得天独厚的地理环境孕育出竹与茶这两大特产，不仅描绘出人与自然和谐共生的美好画卷，更生动诠释了绿色可持续发展的深远意义。

2024年5月31日，主题为“智聚创新，闪耀前行”的2024戴尔科技企业基础架构峰会暨存储新品发布会在浙江安吉举办。在本次峰会上，戴尔科技分享了如何在AI时代，助力客户构建企业AI战略，充分挖掘数据潜能，激发创新潜力，抓住新机遇实现业务增长。

数据增长，驱动算力需求提升

当前，各行各业不断推进数字化转型进程，以增强自身韧性和提升竞争力，并继续寻找增长机遇。与此同时，随着企业数字化转型的不断深入，特别是AI技术的影响力在多个领域内持续扩大，企业对AI的探索和实践不断推动着数据规模的增长。据国际数据公司IDC发布的Global DataSphere 2023显示，中国数据量规模将从2022年的23.88ZB增长至2027年的76.6ZB，年复合增长率约26.3%，位居全球第一。

事实上，数据的持续增长带来了算力需求的增加，这无疑对算力的坚实底座――数据中心的能效提出了更大的挑战。

不仅如此，在全球环境问题日益严重的背景下，绿色低碳转型已成为全球共识，发展绿色生产力就显得尤为重要。今年的政府工作报告将新质生产力纳入其中，并列为2024年十大工作任务的首位。

作为生产力现代化的一个显著标志，新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征，被认为是绿色生产力的本质。因此，推动数据中心的绿色发展不仅有助于企业实现“双碳”目标和可持续发展，也是提升自身市场竞争力的关键所在。

锐意创新，赋能企业绿色转型

在本次峰会上，戴尔科技带来的数款PowerEdge系列新品引人关注，具体来看：

第一，PowerEdge XE9680，为AI而生。戴尔科技首款8路机架式服务器PowerEdge XE9680，专为AI、深度学习和高性能计算工作负载构建，旨在为企业提供高性能，实现业务差异化。

通过部署新一代技术，PowerEdge XE9680得以突破数据流和计算可能性的界限，并凭借众多插槽接口与驱动器数量，实现最佳扩展与高性能的实时AI操作，成为不折不扣的AI基础架构。

第二，PowerEdge T160和R260，为寻求强大且密集配置的小型企业和远程办公室带来紧凑型计算。其中，在性能方面，PowerEdge T160和R260均采用英特尔?至强?E-2400处理器，性能较上一代产品提高一倍。对在近端设备进行实时数据处理的企业来说，PowerEdge T160正是理想之选。PowerEdge R260适用于部署近端虚拟化，可减少延迟高达50%。在体积方面，可堆叠的PowerEdge T160体积几乎只有原来的一半(42%)，通过增加使用可持续材料，如未喷漆的金属机箱，降低了碳排放量，能效较上一代产品提升高达23%。PowerEdge R260的体积也减少了24%，具有更高的通用性。

此外，两款服务器的过滤挡板可防止灰尘和油脂颗粒进入内部硬件，帮助确保气流畅通无阻，提升服务器性能并降低噪音，即便在苛刻环境中也能使用。

我们看到，Dell PowerEdge系列新品不仅以高性能和出色的扩展性支持了企业的各种应用场景，还通过采用智能冷却技术等创新手段，显著提高了能效，降低了碳排放。

智能冷却，有效减少碳排放量

据了解，新一代Dell PowerEdge服务器采用了智能冷却技术解决方案，包括风冷、直接液冷和浸没式冷却：

一、风冷技术：此项技术基于先进的CFD工具进行广泛建模和优化。它能够智能地响应环境和系统配置的变化，同时提供全面的系统参数监视和行为设置功能，确保高效且精准的冷却效果。

二、直接液冷技术：通过直接将冷板连接到处理器上，该技术利用高效的冷却剂迅速捕获并带走系统中的热量，将其传递至机架或运行中的热交换器。这种冷却方式的效率高达自然通风的5倍，显著提升了散热性能。

三、浸没式冷却技术：这是一种专为特殊应用设计的成熟解决方案，通过将整个系统完全浸没在特制的油性液体中，实现高效且均匀的冷却效果。

实际上，在践行绿色低碳发展的道路上，戴尔科技积极承担社会责任，从生产材料、电能消耗、包装材质以及应对气候变化的可持续发展等多个方面采取行动，在为用户带来尖端科技体验的同时，更以实际行动去保护地球，力求在科技进步与环境保护之间找到最佳平衡。

写在最后：

绿水青山就是金山银山，不仅是生态保护理念，更是实现可持续发展的内在要求。2024戴尔科技企业基础架构峰会暨存储新品发布会选择在“两山”理念的发源地召开颇具深意，彰显了戴尔科技在技术创新道路上的坚定步伐，同时也传达出戴尔科技坚定不移拥抱环保理念，致力于助力万千行业高质量、可持续发展的决心与承诺。

察势者智，驭势者赢。在存储领域深耕30余年的戴尔科技，凭借其深厚的行业经验和创新能力，深入践行了“绿水青山就是金山银山”的理念。我们有理由相信，戴尔科技将助力更多企业灵活应对持续演变的业务需求，积极推动绿色数据中心的构建，从而为绿色经济和可持续发展注入强大动力。