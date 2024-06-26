成立一周年，英特尔中国开源技术委员会取得哪些成果？

【天极网企业频道】“英特尔一直是开源生态坚定不移的支持者，在国际上参与了100多个标准组织和200多个开源社区，并在其中发挥着举足轻重的作用。我们希望能将英特尔的开源理念引入中国，携手伙伴共同推动本地开源生态的发展。”在谈到成立英特尔中国开源技术委员会的初衷时，英特尔公司副总裁、英特尔中国软件与先进技术事业部总经理、英特尔中国开源技术委员会主席李映如是说。

开源的发展离不开生态体系的建设，一个健全的开源生态体系，是推动开源软件持续发展的基石。尤其是近几年人工智能的快速迭代，已成为现代企业发展不可或缺的重要支撑。而开放的软件生态，不仅可以帮助企业降低应用AI技术的门槛，还将进一步激发AI的创新潜能。

作为开放生态的积极贡献者，英特尔对开源产业有着深刻的洞察。2023年2月，英特尔宣布成立英特尔中国开源技术委员会，聚焦人工智能、大数据、云计算、开放操作系统等技术领域，通过驱动跨业务单元协作，助力开放生态系统的建设和发展。

交出亮眼成绩单

时至今日，英特尔中国开源技术委员会已成立整整一周年。在过去的一年里，该委员会都做了哪些事情，取得了哪些进展？

在前不久举办的“2024英特尔中国开源技术委员会一周年”媒体群访中，李映、开源技术委员会成员及开源社区相关负责人围绕英特尔推进开放生态的策略和举措、开源技术委员会成立一周年相关进展，以及未来规划和布局等话题进行了分享。

会议开始，李映首先介绍了英特尔中国开源技术委员会成立一周年以来取得的进展：

第一，与本地开放生态深度融合。现如今，中国开源已从原来的跟随者转变为同行者，甚至是领导者，项目、社区和组织均取得显著进步。开源技术委员会的重要使命之一是深化与中国开源社区及组织的合作，如开放原子开源基金会、OpenEuler和OpenAnolis，以建立更紧密的联系。

第二，积极贡献本地开源项目。在2023年，英特尔中国贡献到30多个本地开源项目中，支持了客户端计算(CCG)、数据中心与人工智能(DCAI)，网络与边缘(NEX)等各事业部新平台的推出，不断提升开放生态系统的参与度，推动英特尔的重要功能在本地开源项目中的应用。

第三，加快软件生态建设。2023年英特尔中国开源技术委员会在推动开源软件生态建设方面取得了重要进展。例如：基于英特尔ACRN和Celadon开放框架，自动化软件工程团队开发了软件定义的智能座舱解决方案，展示了英特尔平台在计算、游戏、人工智能和跨操作系统应用支持方面的强大能力。

第四，持续赋能开发者。英特尔中国开源技术委员会通过开放原子全球开源峰会、云原生相关会议及活动、建立英特尔中国Open.intel门户网站、媒体报道和英特尔人工智能创新应用大赛等，触达并影响了约600万开发者。

这一系列成果无疑证明了，英特尔中国开源技术委员会在推动开源生态发展方面所作出的积极贡献。

企业级AI实现哪些创新？

近年来，生成式AI领域热度不减，诸多科技巨头纷纷加码布局。2023年，英特尔正式发布了其面向未来AI PC时代的核心产品――新一代酷睿Ultra处理器。那么，面对企业级客户端对于生成式AI内容的应用需求，英特尔中国开源技术委员会将如何确保该技术的应用落地呢？

英特尔院士、英特尔大数据AI首席架构师，英特尔中国开源技术委员会技术创新负责人戴金权指出，生成式AI已成为重要的发展趋势，英特尔中国开源技术委员会与合作伙伴在AI PC方面取得了许多显著成果，包括AI PC、商用AI PC，以及英特尔人工智能创新应用大赛。

在英特尔生态圈内，众多厂商、软件开发商、个人开发者以及大学生等群体都在积极探索生成式AI的多样化应用，如对话系统、利用生成式AI控制的工业机器人等创新应用。许多英特尔的合作伙伴在酷睿Ultra平台上开发了丰富的新应用场景，这无疑将有力推动AI PC的发展。

不仅如此，英特尔致力于从技术开源角度推动生成式AI和AI PC的发展。同时针对整个技术栈进行了广泛地开源工作，从最底层的API到各种框架和工具，都提供了全面的支持。此外，英特尔与社区和合作伙伴共同努力，不断拓展生成式AI的使用场景，包括：企业级AI以及在客户端方面的众多应用。

大模型开源or闭源？

最近一段时间，大模型开源与闭源之争可以说是技术和产业界关注的焦点。

在李映看来，开源带来的开放性能为用户提供更多选择，进而推动行业发展。尽管闭源有其优势，但归根结底，开源和闭源的核心目的在于推动科技创新。此外，选择开源或闭源也需与公司战略紧密结合，涉及长期和短期的考量。因此，这不是一个简单的二选一问题。

戴金权则认为，开源与闭源的关系类似于对编程语言C++、JAVA或Python的偏好。“我们希望整个生态是开放的，其中开源扮演重要角色。当然，也不能否认闭源也推动了技术的发展。虽然闭源，但其技术进步也能为开源社区带来创新。因此，开源和闭源能够共同推动生态的发展，二者并不矛盾。”

展望2024年，英特尔中国开源技术委员会将在四个方面进一步推动中国开源技术的发展。具体来看：

第一，企业AI开放平台

企业AI开放平台，即Open Platform for Enterprise AI(OPEA)。自AI技术出现以来，各种新技术和创新层出不穷，无论是在模型数量、平台类型，还是在企业级所需的安全、性能或搜索等方面，都涌现出各种新产品和新技术。如何构建一个既能保证速度，又能确保各组件间互联互通、相互验证，并能整合企业所需的安全、性能及其他功能的AI开放平台，成为关键。为此，英特尔在全球范围内推出了OPEA计划。

在中国，这些技术得到了迅猛发展。英特尔拥有自己的生态、合作伙伴和技术。因此，英特尔中国开源技术委员会在2024年的重要任务之一，就是通过OPEA平台将这些优势延伸到中国，与中国相关的技术和合作伙伴携手，共同推动OPEA平台的发展。

第二，AI PC开发者计划

基于过去一年举办的AI PC开发者大会，英特尔中国开源技术委员会收到了很好的项目。为了帮助开发者和合作伙伴在英特尔平台上获得更好的开发应用体验和技术支持，AI PC开发者计划将在2024年持续推进。

第三，与龙蜥和欧拉两大社区合作 Intel平台联合认证

英特尔中国开源技术委员会将持续推动龙蜥、OpenEuler两大社区针对Intel平台的联合认证，以确保在产品、硬件、软件乃至未来整个社区的发展方向上，都能够实现更加紧密地合作。

第四，oneAPI开箱即用

oneAPI是英特尔所提出的一个基于开放理念的AI开发框架，其理念和开放性已经得到了开发者和业界的广泛认可。英特尔中国开源技术委员会将与其他社区合作，共同推动oneAPI在中国的深入发展：一是持续推动开放的异构计算理念，期望能够集结志同道合的友商与合作伙伴，共同推动开放异构的标准。二是针对开发者群体，我们正在积极探索如何将oneAPI与各类软件工具更有效地融合。目前，英特尔中国开源技术委员会正与中国其他的技术社区合作，力求实现oneAPI与其他组件的互联互通。三是让oneAPI能够无缝融入到每一位开发者的开发环境中，实现真正的“开箱即用”。

写在最后：

软件吞噬世界，开源吞噬软件。当前，数字化浪潮席卷各个行业，技术的持续进步以及市场的不断变化，给软件的更新迭代带来了前所未有的挑战，拥抱开源成为企业紧跟技术发展趋势，保持竞争力的关键。

我们有理由相信，随着英特尔中国开源技术委员会持续汇集各方资源与力量，不仅为更多企业拥抱开源奠定基础，更将为本地开源的蓬勃发展创造更大的价值。