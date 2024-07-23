从需求出发布局未来办公新模式 锐捷网络发布三擎云办公解决方案3.0

【天极网企业频道】“三擎云办公3.0的问世，是锐捷网络在云桌面领域持续创新与变革道路上的又一重要里程碑。它充分展现了我们对未来办公趋势的深刻理解与前瞻布局，为用户量身打造了一套既符合时代潮流又具备高度实用性的企业级云桌面解决方案，助力行业用户在数字化转型的浪潮中稳健前行”。在7月16日举行的锐捷三擎云办公解决方案3.0新品发布会上，锐捷网络云桌面事业部总经理陈兴斌分享道。



锐捷网络云桌面事业部总经理陈兴斌

需求持续变化，未来办公场景云桌面机遇与挑战并存

从文档图表的传递到视频会议、创作开发等更丰富协同办公;从工位、会议室到咖啡厅、机场车站的“随时随地”;从单一生产力的高要求到AI、大模型等新体验的融合;从分散繁琐、考验人力的传统运维到可视化统一、自动化智能化的运维…数字化转型深入，不仅改变了企业办公模式，也向IT基础设施提出了新要求，带动企业IT架构演进。在这个过程中，具备灵活性、安全性、可维护性等优势的云桌面正成为企业解决现代化办公难题，实现增效降本的关键助力。有研究机构预计，未来几年中国桌面云市场将继续保持强劲增长势头。

机遇的背后总有挑战。

无论是混合办公模式带来的复杂化、多样化应用场景，SaaS类协同办公和数据安全的矛盾，还是企业数字化转型对于增效降本的高要求，又或者是正快速融入企业业务流程的AI、大模型等创新技术及应用，均对云桌面解决方案提出了更高要求并带来了新攻坚难题。

自2013年锐捷云桌面诞生以来，锐捷网络深耕云桌面已经超过十年。陈兴斌介绍道，锐捷云桌面已经申请核心专利超过100个、全球销售桌面超300万个，服务教育、医疗、企业、政务等各类行业客户超过28000家。他表示，锐捷网络在云桌面领域多年布局对于市场趋势及客户需求变化有更敏锐的洞察，概括当前云桌面需要解决的核心痛点主要是四个方面――满足应用广泛的高性能需求、兼顾协同效率与安全、适配新场景的用户体验、助力企业实现有效成本控制。

基于这些洞察，锐捷网络从需求出发，推出了三擎云办公解决方案3.0，以“体验、安全、降本、增效”四个关键词为核心设计理念，应对未来办公场景的难题，引领云桌面技术革新。

锐捷网络云桌面事业部云办公产品总监袁源在介绍中提到，三擎云办公解决方案3.0整合了锐捷网络在云计算算力调度、新一代架构协议体验、协同数据安全以及高性价比vGPU等方面的多项创新突破;并基于客户需求新增超过130项功能特性，如支持客户端扫码单点登录、优化窄带场景桌面访问体验、自助快照、客户端静默升级等，面对复杂多样办公场景与需求能够提供更高效、易用、统一、可靠的体验。不仅是产品力提升，锐捷网络同步优化售前、交付与运维流程，减轻客户负担;还有扩展的系统与设备生态支持等众多新特性，助力企业实现云桌面快速部署及平滑过渡。



锐捷网络云桌面事业部云办公产品总监袁源

与上一代产品相比，三擎云办公3.0不仅充分对标了主流云桌面平台的核心功能，如热补丁升级与第三方存储和计算平台支持，还通过一系列创新技术，如智能透明加密技术，独享应用虚拟化技术，增强协议技术，智能IO调度技术等，在体验、安全、降本、增效等多个维度上展现出差异化优势。

四大核心价值赋能未来办公新模式

从“体验、安全、降本、增效”四个关键点出发，袁源特别强调了三擎云办公3.0在继承2.0版本优势基础上凸显的四大核心价值――全方位提升用户体验;多层防护，数据安全;平台开放，灵活敏捷;软硬随需，多维降本。

全方位提升用户体验

云桌面究竟好用不好用，用户占据了最多的话语权。然而，如今的办公场景相较以往已经有了巨大的改变，效率优先让用户对于等待、卡顿的容忍度越来越低;工作内容复杂及高负载、多任务处理需求增加也对云桌面的性能提出了更高要求…三擎云办公3.0从用户交互体验、高清体验、存储性能、桌面访问、计算性能等几个维度突破，带来用户体验提升。

三擎云办公3.0重新定义了工作空间，让用户能够随时随地获取所需资源，例如根据业务需求调用多个桌面，可在不同系统下支持运行业务所需软件，让获取资源一触即达。而且还有一项升级――锐捷网络全新自研HEST协议，与工作空间、动态调优CPU性能、提升的存储I/O性能相辅相成体验更佳。锐捷网络全新自研HEST协议率先支持带内与带外双协议，可支持四种编码技术(H.264、H.265、AV1、VP9)，提供更高分辨率与刷新率。另外，HEST协议直接和桌面连接无需通过超融合平台，可直接利用桌面的CPU/GPU资源。对于用户而言，不仅在云桌面获得的体验更具一致性，同时在使用外网、5G或弱网场景中，也可以有更流畅的操作体验。据锐捷网络介绍，得益于HEST协议，在普通办公场景中可以将带宽占用降低50%、CPU占用降低30%。另外，不仅视频播放能获得更高清晰度，针对3D设计等高负载场景，则能够减少卡顿，让建模模型设计、转动等操作更加流畅。

面对高负载需求的研发设计场景，三擎云办公3.0带来的(GPU VDI)支持双屏4K、最高可达144Hz帧率、YUV444无损色彩等现实特性也可以让体验更流畅且满足高色彩还原的需求。

多层防护，数据安全无忧

锐捷网络在云桌面安全性的探索方面，不仅考虑到全方位的数据安全防护，同时还有一点很重要――在安全合规的前提下，如何保证产品及方案的易用性、适用性和高效性。如果安全成为高效的障碍，就有点“伤敌一千自损八百”的意味。

三擎云办公3.0方案的多重防护是指身份安全、访问安全、应用安全、数据安全以及管理安全的全流程覆盖，并支持统一身份管理、增强身份安全、扫码登录(对接飞书、钉钉、企业微信等)、单点登录、应用管控黑白名单、智能透明加密等一系列特性。如扫码登录、图形验证码防暴力破解等功能，可以让企业员工根据自身业务模式来灵活适配，保证账号安全同时又能快速访问桌面;应用管控能够优化资源，禁止非必要程序运行，优化性能同时也可以提升系统稳定性;针对企业人员变动、权限混乱等管理难题，三擎云办公3.0采用OAuth2.0协议实现统一身份认证，支持所有采用OAuth2.0标准身份认证中心，采用开放式配置，可以轻松完成身份对接有效避免身份变更、不一致等难点问题带来的安全隐患;针对目前越来越多的协同办公需求，如果从安全考虑“一刀切”的网络隔离，那显然会影响业务推进，三擎云办公3.0提供的智能透明加密则能够做到数据外发安全可控，不仅用户体验不受影响，也不会影响云桌面性能，在没有额外投入情况下提升安全可控。

袁源分享到，三擎云办公3.0提升安全性的同时也保障了用户体验，以文件加密为例，传统全盘加密方案由于解密等环节带来的时间消耗会大大降低用户体验，即使在平台层面提升了算力、I/O性能也无法挽回。锐捷网络推出的智能加密方案就是以安全为前提保证效率，在对内高安全环境下分享文件可以轻松访问，而文件数据外发时则有可靠加密，遭暴力破解、篡改会向管理员报警，对于用户而言则可以做到无感，避免了繁琐、低效体验。

平台开放，灵活敏捷

三擎云办公3.0支持第三方PC及虚拟桌面纳管，降低云桌面建设与管理成本，可实现现有云桌面的平滑扩展、迁移、替换。支持包括独享桌面、池化桌面、多会话桌面与共享应用虚拟化、独享应用虚拟化在内的多种资源交付模式。灵活的资源调配策略满足不同场景需求，实现资源的高效利用，满足业务敏捷需要，助力降本增效。

针对云桌面市场及应用变化，企业面对平台迁移等需求时，锐捷网络云桌面的开放平台架构也能够提供平滑替换。袁源指出，锐捷网络云桌面长期关注国内市场需求，能够针对差异化应用场景提供本地化功能，例如身份认证系统、扫码登录;同时锐捷网络云桌面的兼容性可以适配国内操作系统及平台芯片架构，向企业提供灵活的软硬件以及终端设备的选择。

软硬件资源按需分配，多维度降本

了解上述三大价值后便不难发现，三擎云办公3.0实现降本增效并非只发力一点，而是在用户体验、安全可靠、平台灵活等多个维度均有体现。例如，凭借CPU智能调度将云桌面性能提升10%，不仅用户体验升级，同时还可以有效发挥当前IT设施潜力，将性能资源充分调用，降低硬件焕新升级、能耗等成本;采用限制未授权、不兼容软件运行，不仅可以带来反感安全、稳定性提升，还可以减少软件导致的技术支持请求，缓解运维压力、成本;还有降本更为直观的开放灵活架构，支持用户的物理图形工作站利旧，相较之前用户与物理图形工作站资源1:1配置利用率有限、成本高的短板，该方案可通过对图形工作站池化管理，图形工作站共享使用，覆盖不同架构、类型的硬件与终端提供了广泛的适用性、灵活性，配合软件的应用虚拟化等技术提升软硬件资源利用率，实现1:N的配比。同时，通过桌面、应用分时使用，还可降低软件授权成本。

降本配合增效，对于当前及未来选用云桌面方案的企业而言，可以更灵活、敏捷应对工作挑战和业务模式调整。另外，三擎云办公3.0带来的管理运维功能升级，一方面可以保证云桌面性能稳定可靠、数据安全可控;另一方面则是持续降低运维成本，减轻运维负担，如单站点可支持管理10000桌面，多维度降低综合使用成本。

写在最后

数字化转型迈入深水区，对于企业IT基础设施性能提出高要求的同时，千人千面的数字化需求也需要IT基础设施更具灵活性、敏捷性及可靠性、安全性。云桌面作为企业数字化办公的重要组成部分，潜力进一步释放。

对于锐捷网络而言，深耕行业十余年积攒的产品力、技术与生态优势赋予了其底气，可以根据市场变化和需求提供有针对性的产品，解决掣肘企业数字化的难点。围绕四大核心价值，三擎云办公解决方案3.0能够带来云桌面交付部署、使用、运维、扩展、迁移及替换等全流程的性能、体验、安全及灵活性升级。让企业办公空间面对复杂业务需求、办公模式等变动时更敏捷、高效与可靠。

只不过用户对体验高要求不会止步，云桌面市场还会持续涌现新趋势、新挑战，以及企业更迫切的增效降本需求。对于未来发展，陈兴斌表示：“以三擎云办公解决方案3.0的发布为新的起点，锐捷网络将继续秉承用户至上的原则，以技术创新为引擎，不断推动云桌面的发展和应用，为用户打造更加安全、高效、便捷的工作空间。”