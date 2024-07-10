IDC：2023年智算服务市场同比增长81.6亿元

【天极网企业频道】7月10日消息，日前IDC公布《中国智算服务市场(2023下半年)跟踪》报告显示，2023年中国智算服务市场相比2022年增长81.6亿元，其中GenAI IaaS市场贡献59%，智算集成服务市场贡献38%，Non-GenAI IaaS仅贡献3%的增量。在2023年下半年，智算服务市场增提规模打到114.1亿元，同比增长85.8%;智算集成服务市场规模为36.0亿元人民币，同比增速129.4%;GenAI IaaS市场在2023年从0到1爆发式增长，在下半年市场规模达到32.2亿元人民币;Non-GenAI IaaS市场规模达到45.9亿元人民币，以较低增速保持增长。

报告还指出，2023年下半年中国排名前五智算集成服务厂商分别为华为、新华三、百度、寒武纪、中国电子云，呈现一超多强的特征。GenAI Iaas服务市场中，排名前五的厂商分别为火山引擎、阿里巴巴、商汤科技、百度、腾讯，值得关注的是商汤、蓝耘科技等企业正抓紧行业发展黄金窗口期，抢占更多市场份额。

IDC中国企业级研究部研究经理杨洋表示，区别于以往IT的辅助性作用，GenAI将逐步成为组织的新质生产力，智能算力基础设施也将成为影响组织产能的重要生产要素。根据IDC的调研，全球78%的组织正在基于GenAI做一些应用场景的初步探索或在本年投资GenAI技术，智算服务市场规模将以超乎想象的速度增长。对于服务商而言，智算集成服务及GenAI IaaS将是最大的增长机会。一方面随着国家发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，智能算力将成为我国重要的基础设施，部分省市如北京、广东、上海、深圳、武汉等已发布承接规划，智能算力规模远超预期，再从实际的项目落地中可以看出，单体智算中心建设正从基础的百PFlops(FP16)级向千PFlops(FP16)级算力规模演进;另一方面，GenAI正从单模态向多模态升级、从通用向垂直行业肥尾渗透、从训练向推理落地，客户对于GenAI IaaS的服务需求正呈指数级上升，智算服务市场的发展有可能重塑整个IT基础设施领域的市场格局。

IDC所定义的智算服务是指以GPU、FPGA、ASIC等AI专用算力为主的基础设施服务，主要包括智算集成服务、智算基础设施即服务(AI Infrastructure as a service, 简称AI IaaS)。智算集成服务主要是指厂商在帮助客户建设私有智算基础设施过程中提供的咨询、集成、开发、运维等专业和管理服务;AI IaaS是指供应商以租赁形式为客户提供一站式智能算力服务，并由供应商提供后续的运营及运维保障。其中AI IaaS市场又分为面向生成式AI(简称GenAI IaaS)和非生成式AI(简称Non-GenAI IaaS)(如传统渲染、仿真、视联网推理等业务场景)两个细分市场。