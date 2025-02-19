¼ÓËÙ´óÄ£ÐÍ¶àÎ¬¶È´´ÐÂ DeepSeekÎªAI²úÒµ´øÀ´ÐÂÀË³±ÓëÐÂ»úÓö
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿2025Äê¿ªÄê£¬DeepSeek¾ÍÏòAIÊÐ³¡Í¶ÈëÁËÒ»Ã¶ÖØ°õÕ¨µ¯(°üÀ¨»ù×ùÄ£ÐÍDeepSeek V3¡¢ÍÆÀíÄ£ÐÍR1¡¢¶àÄ£Ì¬Ä£ÐÍJanusPro)¡£Æ¾½è¹¤³Ì´´ÐÂ£¬ÀûÓÃ¶àÏî¼¼ÊõÓÅ»¯ÑµÁ·¡¢ÍÆÀí£¬½µµÍ´óÄ£ÐÍ¿ª·¢¡¢²¿Êð³É±¾£¬²¢Í¨¹ý¿ªÔ´²ßÂÔ½µµÍÁËÐÐÒµÃÅ¼÷£¬¼ÓËÙÁË¼¼Êõµü´úºÍÉúÌ¬½¨Éè¡£
Èç¹ûÓÃÒ»¾ä»°À´¸ÅÀ¨¾ÍÊÇDeepSeek¼ÓËÙÁËAIÆÕ»Ý£¬¶àÎ¬¶È´´ÐÂÖúÁ¦ÐÐÒµ·¢Õ¹¡£
DeepSeekÈÃÐÐÒµÓëÆóÒµÔÚ½áºÏ´óÄ£ÐÍ½øÐÐÒµÎñ¡¢²úÆ·´´ÐÂÊ±Í¶Èë³É±¾¸üµÍ£¬ÇÒ´øÀ´µÄÌåÑé¸ü³öÉ«¡£´Ó1ÔÂ·Ý¿ªÊ¼£¬°üÀ¨ÐÐÒµ½â¾ö·½°¸¡¢ÖÕ¶ËÉè±¸¡¢Æû³µÒÔ¼°ÔÆ·þÎñµÈ¸÷¸öÁìÓò¾ùÓÐ¶à¼ÒÆóÒµÐû²¼½ÓÈëDeepSeek£¬»¹ÓÐ´óÅúÓÃ»§¼´Ê¹ÊÜÏÞÓÚ¡°·þÎñÆ÷·±Ã¦¡±Ò²ÔÚ½ô¸úÕâ¹ÉÈÈ³±¡£¿ÉÒÔËµ£¬DeepSeek´ÓÄ£ÐÍ¡¢Æ½Ì¨¡¢»ù´¡ÉèÊ©¡¢Ó¦ÓÃ¼°ÉÌÒµ»¯ÂäµØµÈ¶à¸ö²ãÃæÎªAI²úÒµ´øÀ´ÐÂÀË³±¡¢ÐÂ»úÓö¡£
ÈÕÇ°£¬IDC¹«²¼ÁË×îÐÂ±¨¸æ¡¶IDC Market Glance: ÖÐ¹úÉú³ÉÊ½AIÊÐ³¡¸ÅÀÀ£¬ 1Q25¡·£¬Î§ÈÆÄ£ÐÍ²ã¡¢Æ½Ì¨²ã¡¢»ù´¡ÉèÊ©²ã¡¢Ó¦ÓÃ²ãÀ´·ÖÎöDeepSeek±¬»ðºó¶ÔÓÚ´óÄ£ÐÍÓëÉú³ÉÊ½AIÊÐ³¡ÉúÌ¬´øÀ´µÄÇ±ÔÚÓ°Ïì¡£
ÔÚÄ£ÐÍ²ã£¬DeepSeekÎª»ù´¡´óÄ£ÐÍ¿ªÆôÁíÒ»¿ª·¢ÐÂ·¶Ê½£¬ÒýÈë¶àÁîÅÆÔ¤²â(MTP)¼¼Êõ¿ÉÔÚÑµÁ·¡¢ÍÆÀí¹ý³ÌÖÐ½µµÍ¶ÔËãÁ¦µÄÐèÇó£¬ÌáÉýÐ§ÂÊ;²ÉÓÃFP8¾«¶È½øÐÐÑµÁ·£¬²¢³É¹¦¹¹½¨»ìºÏ×¨¼ÒÄ£ÐÍ£¬Í¨¹ý¸ßÐ§µÄ¡°ÃÅ¿ØÍøÂç¡±ÊµÏÖÁîÅÆµÄÂ·ÓÉ£¬½øÒ»²½Ï÷¼õÍÆÀí³É±¾;¶àÍ·Ç±ÔÚ×¢ÒâÁ¦»úÖÆ(MLA)½µµÍKV»º´æÐèÇó£¬¼õÉÙÁËÓ²¼þ×ÊÔ´ÏûºÄ;DeepSeek»¹Í¨¹ý¿ª·¢ÄÚ²¿¹¤¾ßÉú³ÉÑµÁ·Êý¾Ý£¬²¢Ê¹ÓÃ¡°ÕôÁó¡±¼¼Êõ(È¥Ôë¡¢½µÎ¬¡¢ÌáÁ¶µÈ)½øÒ»²½Ñ¹Ëõ¼ÆËã×ÊÔ´;DeepSeekÔÚÄ£ÐÍÑµÁ·ÖÐ¹ã·ºÓ¦ÓÃÇ¿»¯Ñ§Ï°¼¼Êõ£¬Í¨¹ýÊÔ´í»úÖÆºÍ»·¾³·´À¡ÓÅ»¯Ä£ÐÍµÄ¾ö²ßÄÜÁ¦£¬ÌØ±ðÊÇÔÚÍÆÀíºÍ¸´ÔÓÎÊÌâ½â¾ö·½Ãæ¡£
»¹ÓÐÒ»µãÊ®·Ö¹Ø¼ü£¬DeepSeek½«°üÀ¨´úÂëºÍÄ£ÐÍÈ¨ÖØÔÚÄÚµÄ¼¼Êõ¿ªÔ´£¬ÔÚ½µµÍÓÃ»§ÌåÑé´óÄ£ÐÍÃÅ¼÷µÄÍ¬Ê±£¬Ò²ÎüÒýÁË¿ª·¢Õß£¬ÓÐÀûÓÚ¼¼Êõµü´úºÍÉúÌ¬¾Ö½¨Éè¡£
¾¹ýIDC·ÖÎöÊ¦³õ²½ÊÔÑé£¬DeepSeek R1ÔÚÊýÑ§¡¢ÍÆÀí¡¢´úÂëÈÎÎñÉÏ²»·¦ÓÅÊÆ£¬µ«ÆäÐÔÄÜ²¢·ÇÔÚËùÓÐÈÎÎñ¼°Ö¸±êÉÏ¾ùÁìÏÈ¡£´Ó¶ÌÆÚÀ´¿´£¬Î´À´ÎÞÂÛÊÇ¿ªÔ´»¹ÊÇÉÌÒµµÄ»ù´¡´óÄ£ÐÍ»¹»á½øÐÐ½øÒ»²½µÄ²îÒì»¯¾ºÕù£¬¹úÄÚÍâ´óÄ£ÐÍµÄÉú³ÉÐ§¹û²î¾à»áÇ÷ÓÚÊÕÁ²¡£´Ó³¤ÆÚÀ´¿´£¬NLP´óÄ£ÐÍ»á³¯×Å¾¼Ã¸ßÐ§¡¢ÉÏÏÂÎÄ×¼È·¡¢¸ßÖÊÁ¿¡¢°²È«¿É¿¿ÑÝ½ø£¬¼¼Êõ¹©Ó¦ÉÌÐèÒªÔÚ³É±¾¡¢²»Í¬ÈÎÎñÓëÓ¦ÓÃÁìÓòµÄÉú³ÉÖÊÁ¿¡¢ÓÃ»§ÌåÑé¼°°²È«ÐÔµÈ¶à·½ÃæÑ°ÕÒ²úÆ·²îÒì»¯ÓÅÊÆ¡£
IDCÔÚ±¨¸æÖÐ»¹Ìáµ½£¬´Ó2024ÄêÒÔÀ´£¬Ëæ×Å´óÄ£ÐÍ»ù´¡ÄÜÁ¦µÄÌáÉý£¬ÒÔ¼°Ó¦ÓÃÐÎÌ¬µÄ²»¶Ï´´ÐÂ£¬Á¬½Ó´óÄ£ÐÍºÍÓ¦ÓÃ²àµÄÆ½Ì¨²úÆ·ÑÝ±ä³öÏÖÁË¶àÖÖÐÎÊ½£¬Ô¤¼ÆÎ´À´´óÄ£ÐÍÆ½Ì¨»á·Ö»¯³Éµ×²ãÆ½Ì¨ÒÔ¼°ÖÇÄÜÌå¿ª·¢Æ½Ì¨µÈ²úÆ·¡£
Æ½Ì¨²ã²úÆ·ÍùÍù¸úÄ£ÐÍ²ãÉî¶È°ó¶¨£¬Ê¹µÃ´óÄ£ÐÍ¸ü¼ÓÒ×ÓÃ¡¢ÆÕ»Ý¡£Ëæ×Å´óÄ£ÐÍµÄÈÕÒæÆÕ¼°£¬Æ½Ì¨ÖÐ¶àÖÖÄ£ÐÍÑ¡Ôñ¡¢ÈçºÎ½«´óÄ£ÐÍ¸ßÐ§ÇÒ¿É¿¿µØ²¿ÊðÓÚÉú²ú»·¾³£¬ÒÑ³ÉÎªµ±Ç°±¸ÊÜÖõÄ¿µÄºËÐÄÒéÌâ¡£µ±Ç°£¬È«Çò¼¼Êõ¹©Ó¦ÉÌÈçÓ¢Î°´ï¡¢Î¢Èí¡¢Ó¢ÌØ¶û¡¢AMD¡¢AWSÒÔ¼°¹úÄÚ¼¼Êõ¹©Ó¦ÉÌÈç°¢ÀïÔÆ¡¢°Ù¶ÈÖÇÄÜÔÆ¡¢»ªÎªÔÆ¡¢ÌÚÑ¶ÔÆ¡¢»ðÉ½ÒýÇæ¡¢¾©¶«ÔÆ¡¢ÌìÒíÔÆ¡¢ÓÃÓÑ¡¢360¡¢ÔÆÖá¿Æ¼¼µÈÒÑ½ÓÈëÁËDeepSeekÄ£ÐÍ¡£
Í¬Ê±£¬´óÄ£ÐÍµÄ²¿Êð¹ý³ÌÐèÍ¬Ê±Âú×ã¸ß²¢·¢ÓëµÍÑÓ³ÙµÄÑÏ¿ÁÒªÇó£¬²¢ÐèÈ«Ãæ¿¼Á¿Êý¾Ý°²È«¡¢ÒþË½±£ÕÏ¡¢×ÊÔ´µ¯ÐÔÀ©Õ¹ÒÔ¼°ÏµÍ³Î¬»¤µÈ¶àÖØÒòËØ£¬DeepSeekÍÆ³öÁË¶àÖÖ²¿ÊðÄ£Ê½Ðí¿ÉÒ²ÌôÕ½ÁËÈ«Çò´óÄ£ÐÍ¼¼ÊõÌá¹©ÉÌµÄÖ÷ÒªÉÌÒµ»¯·½·¨£¬Ä¿Ç°ÍÆ³öµÄ·½Ê½ÓÐÔÆ¶Ë²¿Êð¡¢±¾µØ¼°ÄÚÍø²¿Êð¡¢±ßÔµ²¿Êð¡¢»ìºÏ²¿Êð¡¢ÈÝÆ÷»¯/Î¢·þÎñ²¿Êð£¬ÒÔ¼°Áª°î²¿ÊðÄ£Ê½µÈ¡£
DeepSeekÒ»ÏµÁÐ¼¼Êõ´´ÐÂÓë¿ªÔ´²ßÂÔ¶ÔÓÚËãÁ¦Ó°Ïì×îÎªÖ±½Ó£¬½µµÍÁËµ¥Î»ËãÁ¦ÐèÇó£¬ÈÃÆóÒµ¼°ÐÐÒµ³ý¡°´óÁ¦³öÆæ¼£(´ó¹æÄ£Í¶ÈëËãÁ¦×ÊÔ´)¡±Â·¾¶Íâ£¬»¹¿ÉÒÔ³¢ÊÔ¡°ËÄÁ½²¦Ç§½ï¡±£¬ÅäºÏËã·¨¡¢¿ò¼ÜµÈÈíÓ²¼þÐÍ¬´´ÐÂ£¬Òý·¢ÐÐÒµ¶ÔËãÁ¦µÄÖØÐÂË¼¿¼¡£ÁíÍâ£¬DeepSeekÒ²»áÔö¼Ó´óÄ£ÐÍÓ¦ÓÃÓëÂäµØ£¬Çý¶¯¸ü¶àÆóÒµ²¿ÊðAI¡¢½«AIÈÚÈëÒµÎñÁ÷³Ì£¬±ØÈ»»á´øÀ´×ÜÌåËãÁ¦ÐèÇóÔö³¤£¬¶øÇÒÔÚScaling Law¼¼ÊõÂ·ÏßÈÔ¾ÉÓÐÐ§µÄÇé¿öÏÂ£¬¡°¾íËãÁ¦¡±Ò²»á¸ø»ù´¡ÉèÊ©²ãÃæ´øÀ´ÐÂ»úÓö¡£ÀýÈç°£Â¡¡¤ÂíË¹¿ËÆìÏÂÈË¹¤ÖÇÄÜ¹«Ë¾xAI×îÐÂ·¢²¼µÄAI´óÄ£ÐÍ²úÆ·¡ª¡ªGrok 3£¬ÔÚ20Íò¸öGPUÉÏ½øÐÐÑµÁ·£¬Ö»ÓÃÁË214Ìì¾ÍÍê³É¹¹½¨¡£¸ù¾Ý¹Ù·½¹«²¼µÄ²âÊÔÊý¾Ý£¬Grok-3ºÍGrok-3 miniÔÚÊýÑ§¡¢¿ÆÑ§¡¢´úÂëµÈÁìÓòµÄÐÔÄÜ¶¼³¬¹ý»òæÇÃÀGemini¡¢DeepSeekºÍChatGPTµÈ´óÄ£ÐÍ¡£
DeepSeek´´ÐÂ´øÀ´µÄÒ»ÏµÁÐÓÅÊÆ½«ÖúÁ¦´òÔì¸ü¹ã·ºµÄÓ¦ÓÃ³¡¾°£¬¼ÓËÙÉÌÒµ»¯ÂäµØ¡£IDCÖ¸³ö£¬´óÄ£ÐÍµÄ¸üÐÂÉý¼¶½«ÓÐÖúÓÚ¼ÓËÙÓ¦ÓÃ³¡¾°µÄ´´ÐÂ¼°ÉÌÒµ»¯ÂäµØ£¬Î´À´ÎÞÂÛÊÇÃæÏò¸öÈËÉú²úÐ§ÂÊÌáÉýµÄÓ¦ÓÃ£¬»¹ÊÇÃæÏòÆóÒµÒµÎñÓëÐÐÒµ³¡¾°µÄÉÌÒµ»¯ÂäµØ¶¼½«»áÊÇ½ñÄêÊÐ³¡¹Ø×¢µÄÖØµã¡£
IDCÖÐ¹úÑÐ¾¿¾Àí³ÌÒñ±íÊ¾£¬DeepSeekÒýÁì»ù´¡´óÄ£ÐÍ¿ªÆôÁíÒ»¿ª·¢ÐÂ·¶Ê½¡ª¡ªÒÔÒ»ÏµÁÐ½µµÍ³É±¾Óë¸´ÔÓÐÔµÄ´´ÐÂÓÅ»¯¼¼Êõ¡¢ÊÖ¶Î£¬½µµÍÃÅ¼÷£¬Î´À´²îÒì»¯¾ºÕùµÄ½á¹ûÊÇNLP´óÄ£ÐÍµÄ½øÒ»²½¸üÐÂÉý¼¶£¬Èí¼þ¼°Ó²¼þ¹©Ó¦ÉÌÓ¦Ìá¹©¶àÄ£ÐÍÑ¡Ôñ¡¢¸ßÐ§ÇÒ¿É¿¿µØ²¿Êð·½Ê½µÄ´óÄ£ÐÍ¿ª·¢Æ½Ì¨»òÓ¦ÓÃ¿ª·¢¹¤¾ß£¬²¢½øÐÐÈíÓ²¼þÐÍ¬´´ÐÂ¡£2025Äê²úÒµ½çÒ²¸ü¼Ó¹Ø×¢´óÄ£ÐÍºÍÉú³ÉÊ½AIµÄÂäµØ£¬Õû¸öÉúÌ¬ÏµÍ³Ó¦Í¨Á¦ºÏ×÷¼ÓËÙÓ¦ÓÃ³¡¾°µÄ´´ÐÂ¼°ÉÌÒµ»¯¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â