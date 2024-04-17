AI强势来袭 IDC举办中国ICT市场趋势论坛深圳站

【天极网企业频道】2024年4月16日，IDC在深圳举办了IDC Directions 2024：中国ICT市场趋势论坛首场活动。IDC分析师跟与会嘉宾探讨了人工智能带来的可量化业务影响，以及出海及新型国际化、新型工业化、智能驾驶、云计算新范式及智能家居等各领域趋势。

IDC Directions 2024是IDC一年一度的活动，此次中国站行程在深圳首先开启，ICT业界人士、行业数字化专家以及来自投资机构、协会、智库等300多位嘉宾参加了此次论坛，与IDC资深分析师们深入探讨人工智能带来的可量化业务影响，如何助力提高效率、优化体验、增加收入。IDC分析师们分享的大模型、AI终端、出海及新型国际化、新型工业化、智能驾驶、云计算新范式及智能家居等方面的研究与洞察，也为企业把握新风向、决胜新赛道指明了方向。

IDC中国区总裁霍锦洁女士开场致辞：“我们相信，AI已经改变了IT行业，未来的一切都会不同。IDC始终致力于帮助企业在瞬息万变的世界中做出有效的技术决策，而今，我们也已经准备好，确保客户拥有高质量的首选信息源，抓住机会，发挥‘无处不在的AI’对业务的影响力，帮企业完成未来的成功转型。”

IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰演讲聚焦“新质生产力”。他提到，新质生产力的核心是充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，实现高质量发展。而数字的产业化和产业的数字化又是新质生产力的重中之重，也将成为国内ICT市场继续高速增长的基石。

IDC中国副总裁钟振山讨论了大模型的应用场景与市场机会。“在过去一年，大模型的通用性和泛化能力吸引了各大厂商布局，市场上的大模型升级迭代引来百模大战，前沿的生成式AI应用纷至沓来。2024年，中国基础大模型数量趋于收敛，并将卷向产业，大模型市场的关注点也从训练走向推理，文生文、文生图、文生视频等多模态技术的发展更加深了每个人对生成式AI落地的期待。”他指出，在此背景下，技术提供商和行业用户应了解大模型在行业中的潜在机会和应用场景，共同助力大模型/生成式AI的落地。

IDC中国副总裁王吉平的演讲则聚焦AI终端市场的发展。他提到，生成式AI正引领着整个行业的变革。2023年，无论是PC、手机还是其他终端厂商，都纷纷发布了与AI相关的终端产品，这一年被誉为AI终端的元年。未来2~3年将成为AI终端从概念逐步成真的关键阶段。IDC认为，从硬件架构、产品外观、软件，到模型、开发者等各个方面都正在酝酿着革命性的变革。

IDC中国副总裁韩国华的演讲则瞄准出海和新型国际化的大趋势。“经过多年的探索，中国企业的国际化已经从早期货物出海为主，发展到品牌和产业链全球布局和整合阶段，数字化赋能的全球原生企业(Global Native Enterprise)正不断涌现。IDC在长期研究和服务全球化ICT先行企业的过程中，总结出成功企业在出海目的地的战略性选择、产品和生态与目标市场的适配、全球规模化快速发展等三大阶段的典型案例和最佳实践，助力新型国际化企业扬帆远航。”

之后，IDC资深分析师又分享了最新的市场数据、研究成果及行业洞察，议题涵盖：新型工业化、智能驾驶、云计算新范式、智能家居等，深入解决各个赛道最新的产业趋势和市场动向，助力企业抓住机遇，赢得商机。

在“分析师一对一”环节，15位IDC分析师还与ICT企业、行业用户和投资机构进行了深入交流。IDC还举办了CMO午宴，与业内人士共同探讨了未来CMO角色的转变，如何助力客户价值的实现;并与广东省中小企业发展促进会合作举办了华南地区新型工业化洞察分享会，来自深圳、广州、东莞、厦门等地的工业企业管理者、行业CIO等嘉宾共同就新型工业化、工业互联网、智慧工厂、智慧供应链等话题进行了讨论和交流。

关于IDC Directions：

IDC Directions：ICT市场趋势论坛是IDC一年一度的全球性活动，今年三月分别在美国波士顿和圣何塞举行。2024年中国ICT市场趋势论坛继深圳首站后，北京站将定于5月15日在北京拉开序幕。