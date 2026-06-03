【天极网企业频道】2026年6月3日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

英伟达Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，较传统收发器的网络能效提升5倍

英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代 Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术(CPO)构建，支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。Spectrum-X以太网硅光技术是NVIDIA全栈协同设计的典范代表之一。与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。(财联社)

微软发布全新量子芯片，计划2029年造出实用量子计算机

微软公司于旧金山举办的Build开发者大会上发布升级版量子计算芯片马约拉纳2代(Majorana 2)。微软称这款新芯片的核心突破：量子比特存续时长突破20秒，量子比特数量从上一代的8枚提升至12枚。依托马约拉纳2代芯片取得的飞速进展，微软计划在2029年研发出可规模化落地的实用型量子计算机。(界面)

微软Build发布Majorana2拓扑量子芯片，量子比特升至12个、相干时长突破20秒，是拓扑路线重要进展。依托先天容错优势，微软定下2029年落地实用量子机的目标，但从十余比特规模化扩容，仍面临艰巨工程难题。

腾讯云：下调DeepSeek-V4系列模型价格，最高降幅97.5%

腾讯云公告，为持续降低用户使用成本，腾讯云智能体开发平台将于北京时间2026年6月3日00:00对DeepSeek-V4系列模型价格进行下调，最高降幅达97.5%。本次调整仅涉及价格变更，模型服务能力保持不变。(36氪)

微软推出首个AI推理模型Mai-Thinking-1

微软AI负责人表示，Mai-Thinking-1是微软人工智能推出的首个推理模型Mai-Thinking-1，该模型拥有350亿活跃参数。(财联社)

IBM计划在未来五年向量子计算领域投资超过100亿美元

IBM宣布计划在未来五年内投资超过100亿美元的量子计算领域。该投资涵盖研发、资本支出、制造规模化、生态系统合作及并购。这些领域共同设计，旨在加速IBM的量子路线图，超越2029年交付全球首台大规模容错量子计算机。 IBM有一条明确的路线图，将在2029年交付IBM Quantum Starling――全球首台大规模、容错量子计算机，能够执行比现有系统多2万倍的运算。(财联社)

黄仁勋：N2X、N3X正在开发中

6月1日，英伟达发布全新PC端超级芯片RTX Spark(N1X)，标志着公司正式进军Windows PC主处理器赛道。黄仁勋2日在媒体见面会上称，N1X是长线布局的平台架构，除N1X之外，N2X、N3X均在研发进程中，同时还会推出尺寸更小的N1芯片，持续丰富产品矩阵，依托完善软件生态优化AIPC使用体验。(财联社)

联发科：下一代芯片独家采用英特尔EMIB-T封装，预计2027年Q4量产

联发科宣布其下一代芯片将仅采用英特尔的EMIB-T先进封装技术，不再使用台积电的CoWoS方案。联发科在会议中透露，该下一代芯片项目的流片(tape-out)目标定于2026年第四季度，并计划在2027年第四季度进入量产阶段。(财联社)

宇树回应与英伟达合作机器人：下半年新产品亮相

日前，英伟达首席执行官黄仁勋宣布，英伟达已与宇树科技合作，推出新一代人形机器人参考设计“H2+”。围绕前述广泛关注的话题，宇树科技工作人员表示，新的“H2+”机器人基于英伟达的算力平台研发，会比之前机器人的算力水平更好，新产品将于今年下半年亮相。(中新网)