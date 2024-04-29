IDC：2023年中国DP&P市场健康增长，华为份额居首

【天极网企业频道】4月28日消息，IDC发布《中国数据备份与恢复系统市场(DR&P)季度跟踪报告，2023年》。报告显示，2023年中国DR&P市场收入达到7.3亿美金，同比增长11.8%。其中，备份与保护纯软件收入比重接近四成，成为用户采购的主要方向。由于AI、云计算等技术的发展，数据备份与恢复市场需求持续增长，同时法规对数据安全保护的要求也推动了市场增长。未来五年，中国DR&P市场预计将以10.2%的复合年增长率增长，市场规模预计在2028年达到13亿美元。

在细分市场方面，数据备份与恢复软件市场实现了同比2.7%的增长，市场规模达到近2.7亿美元。该市场受益于产品的灵活性和可定制性，被越来越多的技术买家用于支持多种数据库类型和备份策略。数据备份与恢复一体机市场则以17.8%的同比增速蓬勃发展，市场规模达到4.7亿美元。一体机产品因其部署和配置简便，以及高性能的备份和恢复能力，仍占据市场主导地位。

在供应商方面，华为以15.8%的市场占有率排名第一，爱数排名第二，鼎甲排名第三。其他技术供应商也在不同行业中积极推广解决方案，助力用户实现数据备份与恢复。

IDC预测，未来五年，数据备份与恢复软件市场将以10.1%的复合年增长率增长，市场规模预计在2028年达到4.8亿美元。数据备份一体机市场则将保持10.3%的复合年增长率。技术供应商应积极追赶新兴技术趋势，应用AI技术提升DR&P解决方案的能力，以满足市场对数据安全、高效备份和快速恢复的需求。同时，云备份解决方案将成为用户的优选，技术供应商需丰富产品形态，提升兼容性，以适应用户业务的弹性需求。