全球跨块管理 Hitachi Vantara混合云数据平台VSP One助中国企业乘风出海

【天极网企业频道】中国作为全球制造与贸易大国，不少企业都在长期拥抱国际化，特别是在“一带一路”倡议提出的十周年即2023年以来，中企加速出海趋势愈发明显。据商务部数据，2024年1-4月，我国全行业对外直接投资达3,801.9亿元人民币，同比增长5.1%。近年在AI(人工智能)和互联网技术的双重加持下，全球贸易进入新出海大数据时代。对于中国企业来说，不仅有着大量的供应链、生产、渠道、销售、服务数据，还有各大电商、新媒体平台的各类互联网营销数据，而这些数据来自本土以及全球不同的国家与地区，传统数据架构已经难以满足企业的需求。

Hitachi Vantara新一代单一混合云数据平台――Hitachi Virtual Storage Platform One

面对这些海量的数据，如何确保数据的安全性、完整性、可用性，如何更高效、方便地管理及利用这些数据，以帮助企业定制策略，优化本土与海外的各个环节，助力企业在全球不同国家和区域赢得市场，是新时代中国出海企业的刚性需求。另外，在全球可持续发展的大方向下，不仅企业希望数据中心能够节能减排，一些发达国家对企业的碳排也有一定要求。对此，日立集团(TSE: 6501)旗下专注数据存储、基础架构与混合云管理的子公司Hitachi Vantara近期推出的新一代单一混合云数据平台――Hitachi Virtual Storage Platform One(简称VSP One)，或许将变革出海企业的数据管理方式和数据利用模式。

面对中国出海企业的刚性数据服务需求，天极网采访了Hitachi Vantara中国区技术销售总监谢勇先生及Hitachi Vantara中国区资深解决方案专家张全林先生，了解Hitachi Vantara全新的VSP One混合云数据平台产品如何助力中国企业驾驭出海新时代。

全球覆盖，本地服务的国际级数据解决方案

中国企业的出海有不同的模式，既有基于亚马逊、TEMU、TIKTOK的全托管模式或半托管模式，也有越来越多的品牌渠道出海模式。相对于仅需要在本土供货的平台全托管模式，半托管和品牌渠道出海这两种模式对企业而言不仅利润更为丰厚，其主动性和操控性也更强，需要做的营销策略更多，需要分析的数据也更多。尤其对于在海外有分部、有营销渠道的全球化出海企业，不仅分析的数据更复杂，在全球各个本地市场对数据的服务也有更多的要求(如本地服务APP或程序页面等)，往往需要自建数据中心。

Hitachi Vantara中国区技术销售总监谢勇先生

对于这部分企业的需求，Hitachi Vantara中国区技术销售总监谢勇先生分享道：相对于国内厂商的一个显著的优势就是，作为一家全球性公司，我们在全球各地设有分支机构，并有本土团队，能够为客户提供本地化的运维和服务支持，这是Hitachi Vantara的独特优势。最近很多(中国)新的订单来自于这方面。

整合全球数据跨块管理，保障100%数据完整可用性

除了能实现全球性的本地运维服务支持外，Hitachi Vantara的VSP One混合云数据平台还能实现跨块整合管理出海企业的全球数据，这一点对于出海企业管理利用全球数据，定制相应的生产和营销策略有极其重要的意义。Hitachi Vantara首席产品官Octavian Tanase表示：“Virtual Storage Platform One在数据存储领域是一款具有变革性意义的产品。无论企业数据位于本地、云环境还是软件定义环境中，它都能统一所有数据，并提供企业所需的灵活性。”

Hitachi Vantara中国区资深解决方案专家张全林先生

然而在这个出海大数据时代，企业数据也要面对来自全球的安全挑战，确保数据的安全性、完整可用性同样重要。如果基础的数据面临丢失、被篡改甚至被勒索的情况，不仅影响企业制定决策，也将带来严重的合规问题。Hitachi Vantara中国区资深解决方案专家张全林先生表示：Hitachi Vantara的存储提供两个100%的保证――100%的数据可用性和100%的数据安全性。这两个保证背后有大量的技术支持。

Hitachi Vantara中国区技术销售总监谢勇先生分享了相关的技术解决方案：客户的数据写下来以后被篡改的可能性非常大，对此我们有综合的解决方案，包括前期咨询、预防、事中恢复和后续规避。第一，从数据规划、整理，制定整套防勒索的方案，与合作伙伴Commvault和Veeam一起提供端到端的软硬件解决方案。第二，在存储层面使用Safe Snap技术创建不可篡改的快照。VSP One的Safe Snap技术允许用户设置定时快照(譬如一分钟一次)，可以快速恢复。一旦快照完就会加锁，设置为不可变存储(immutable)，从技术上无法修改，确保数据不会被污染。再结合合作伙伴提供的软件，双方协力保障客户即使数据被勒索，也有方法恢复。

减碳达30%-40%，助力企业节能降本

减碳节能是全球共识，除了碳交易外，全球各国和地区对企业碳排都有不同的要求，而数据中心需要24*7开机，整体能耗也较高。同时，考虑到不同国家地区峰期电费高昂，因此减碳节能也成为企业降低运营成本的重要一环。

Virtual Storage Platform One块存储设备

通过动态减碳技术，Virtual Storage Platform One 块存储通过在活动低峰期间将 CPU 切换到节能模式来降低能耗。“始终处于压缩状态”功能使得系统能够从内联数据缩减切换到后处理，从而进一步降低能耗，并将二氧化碳排放量降低 30%-40%。Hitachi Vantara中国区技术销售总监谢勇先生分享到：我们致力于在产品整个生命周期内降低30%-40%的碳排放量，不止是省电、省空间，还涵盖产品设计、制造和回收等各个环节。我们有独立的智能化算法和技术来实现节能，例如，ADR(数据压缩去重)技术可以使原本需要400 TB存储空间的数据在不牺牲性能的情况下压缩至100 TB，大幅降低能耗，包括空间、电力、空调等等。

出海数据管理新时代

面对中国出海企业在数据服务、管理、安全、可用和节能等多方面的刚性需求，Hitachi Vantara的VSP One混合云数据平台提供了完善的自建数据中心解决方案，不仅全面解决以上各种需求，也消除了数据孤岛和碎片化现象。依托日立存储虚拟化操作系统(SVOS)，VSP One可确保全球各数据中心里的每一条信息都能实现跨设备和跨地点的收集、整合与访问，驱动中国企业出海业务发展。