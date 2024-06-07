云大厂部署海外市场：内卷的国内市场，别有洞天的海外

【天极网企业频道】用一个字形容今年的云市场，那就是“卷”：卷完价格，卷大模型;卷完大模型，卷算力;卷外国内市场，卷海外.....

在前不久，阿里云宣布将在韩国、马来西亚、菲律宾、泰国和墨西哥等五个国家投资新建数据中心。

阿里云将重点布局AI基础设施，未来三年将持续投资建设海外基础设施，并加强服务能力建设。阿里云与其他头部云厂商一起卷起海外市场。

云基础设施的基建狂魔

中国云计算企业在海外业务的拓展并非新鲜事物。业界领先的BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)以及华为等国内云服务提供商均已在海外设有数据中心布局：

腾讯云在全球范围内拥有16个数据中心和数据节点，覆盖五大洲，并在近期于泰国曼谷、德国法兰克福和日本东京新增了数据中心。

华为云亦不甘示弱，去年9月在沙特首都利雅得设立了其全球第30个海外数据中心。

百度CTO王海峰亦曾透露，百度已在全球十多个地区建立了大规模数据中心。

阿里云更是领先一步，目前在全球30个地域运营着89个可用区，并计划在新一轮投入后，将其扩展至全球31个地域和95个可用区。

显然，国内云服务供应商的全球化步伐正在不断加快，并采取了多种策略来进一步拓展海外市场。其中，建立数据中心无疑是这些企业海外拓展的主要策略之一。

为何近年来中国云计算企业如此热衷于拓展海外市场呢？

首先，中国企业意识到需要将眼光投向更为广阔的海外市场，以获取更多的增长机会。海外拓展不仅可以为企业带来更大的市场容量，还能帮助企业分散风险，增强整体竞争力。

其次，从全球业务推进的角度来看，企业需要实现全球统一的业务部署。这意味着企业需要能够随时调配全球资源，以满足不同地区的业务需求和变化。

最后，海外业务拓展也需要有安全合规的基础设施来支撑。不同国家和地区对于数据保护、隐私安全等方面有着不同的法规要求。

因此，云计算是打造数字经济新优势的重要产业，推进建设作为云计算基础设施的数据中心，可以为云厂商抢先占领当地市场提供可行条件。

卷不动的国内市场

寻求海外市场增长也反映出国内市场竞争激烈的现状。

IDC最新发布的《中国专属云服务市场(2023下半年)跟踪》报告显示，2023下半年，专属云服务市场同比增长18.0%，整体市场规模达194.9亿元人民币。

其中专属托管云服务市场同比增长17.5%，规模达190.8亿元人民币;专属云即服务市场同比增长45.6%，规模达4.1亿元人民币，即服务市场发展不及预期，仅占据2.1%的份额。

当然这只是专属云部分。如今，在数字化浪潮下，国内云市场已经成为科技巨头竞相角逐的热门领域，从互联网领军企业到电信巨头，各方不遗余力地在这片“云端”战场中谋求一席之地。

阿里云面对行业的变化，在放缓上市步伐的同时，加快了内部组织架构的调整，并重新梳理和定位业务，以提升整体效能。尤其是这两年，阿里云引领了一次又一次降价潮。

腾讯云也逐渐由早期扩展阶段争抢大项目的策略转向更加注重业务的盈利能力与高质量发展。在AI浪潮下，腾讯云与时俱进，推出腾讯元宝、混元等大模型。

华为云在共建能力、共享商机、共育人才和共赢合作四个方面全面发力，致力于成为互联网公司和政企数字化转型的重要平台。

百度云则凭借AI大模型的商业化加速，带来了更大的想象空间。在百度大模型的加持下，百度云的业绩增长也在提速，展现出强劲的发展势头。

天翼云凭借中国电信强大的网络资源和庞大的客户群体，近年来在云计算市场上表现抢眼。在IaaS领域取得了显著进展，还在PaaS和SaaS进行深入布局。

移动云则依托中国移动的庞大用户基础和通信网络优势，注重打造云网融合的服务体系，将云计算与移动通信技术紧密结合，为客户提供更加便捷、高效的云服务体验。

可以看出，面对竞争复杂的市场，各大云厂商竞相推出市场策略。在这场激烈的竞争中，只有不断创新、顺应市场趋势的厂商才能立于不败之地。

瞄准海外市场

此次，阿里云新增的数据中心区域为韩国、马来西亚、菲律宾、泰国和墨西哥，绝大多数属于亚洲。甚至可以说，亚太是中国云厂商出海的主阵地。天翼云也将海外扩展策略定位“立足亚太，辐射全球”。

放眼于亚太的主要原因为亚太云市场增速快。《云计算白皮书(2023年)》显示，2022年，北美洲占据了全球52.1%的公有云市场规模，排在第二、三位的是欧洲和亚洲，占比分别为23.4%和18.4%。

其中，亚洲市场规模增速超30%，将成为云计算市场竞争的下一主战场。

还有关键的因素在于，相较于准入规则更为严苛的欧美市场，亚太地缘接近，文化、消费习惯相似，阻力相对较小，中国云厂商进入相对容易。

因此，抢占亚太市场甚至全球市场成为云厂商环节内卷的措施之一。然而，云厂商在亚太发展也面临竞争激烈的压力，尤其是相比国际云巨头，中国云厂商品牌认知度低。

同时，在全球范围内新建数据中心，意味着更强的服务能力和更紧密的合作伙伴关系。不可忽略的是云厂商需要充分理解当地市场和企业需求，提供符合客户需求的产品和服务。

在这一点上，每家云厂商也有各自的策略：

在与AWS等国际巨头的竞争中，腾讯云凭借其在音视频领域的优势，成功吸引了众多客户。例如，新加坡视频软件Belive在2020年前后将中国大陆、南美客户的视频直播场景从AWS迁移到腾讯云。

华为云在海外市场的优势在于其丰富的合作方积累。目前，华为云在全球已拥有超过42000家合作伙伴和500万开发者，海外伙伴收入增长同比超过100%。

天翼云则选择借势而为，充分发挥其央企的优势，以助力央企出海竞标、开拓国际市场为主要目标。

写在最后

在日益激烈的云市场竞争中，国内云厂商不断被推动着“走向世界”。

然而，中国云企业的国际化步伐并非一帆风顺，尤其是在面临着复杂多变的海外市场时，需要格外注意和遵循当地的合规要求，以及不断演进的监管政策。在保障安全合规的前提下，实现本土化落地策略显得尤为关键。

同时，积极拓展海外市场，参与全球云服务的竞争，对于国内云服务商而言，是成为世界级云服务商的重要一步。这不仅需要坚定的决心，更需要精细的策略和灵活的应对能力，以确保在激烈的国际竞争中站稳脚跟，并不断扩大市场份额。