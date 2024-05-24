2024年Q1工作站出货同比下滑23% 预计下半年回暖

【天极网企业频道】5月24日消息，IDC最新发布2024年第一季度中国工作站市场出货量。数据显示Q1工作站出货同比下降23%，总计12.8万台。IDC指出工作站市场下滑是受到市场采购相对疲软、采购周期延长等因素影响。

出货排名方面，联想以5.3万台占据41.3%市场份额，位居第一，出货量同比减少25.8%;戴尔、惠普位列二三，其中戴尔仅下滑8.6%，前三种降幅最小，惠普出货量3万台左右，同比下滑达到34.5%。出货量排名前三的厂商占据了99.7%的市场份额，排名第四的华硕同比上涨273.1%，但总体市场份额较小。

尽管目前PC市场挑战严峻，但IDC还是公布了好消息，2024年下半年受到经济恢复及对设计开发、数字媒体，科学计算和AI等领域不断深入探索，市场对高性能计算和工作站的需求均在增加。

IDC预计从2024年下半年开始，工作站市场将回暖，全年出货量将达到69.3万台，同比下降13.7%。值得关注的是，新能源、高端制造、医药等行业在研发、设计、仿真等场景下对于工作站需求的提升，IDC预计中国工作站市场出货量2024- 2028年复合增长率将达到7.5%。

另外，根据IDC公布的《中国PC市场分行业出货跟踪报告》，2024年第一季度中小企业市场中21.6%的工作站出货集中在软件及信息服务，同比增长6.5%，成为中小企业工作站出货占比最高的行业。软件信息服务的企业数量的增加成为其增长的主要驱动力。互联网企业中部分场景对于算力、渲染能力的高需求使得对于设备的接口、散热等配置都有更高要求。

在大型企业市场中，在区域政策推动下，制造业中高端研发需求使得工业及其他制造由2023年第一季度的2.2%提升至2024年第一季度的9.1%，其中重庆等西南区域增长尤为明显。另外，随着高等教育与职业教育的采购需求的增加，2024年下半年教育行业的工作站出货预计将出现明显增长。

IDC中国分析师许悦认为，随着设计相关行业的增加及AIGC相关领域的发展，除大型企业外，部分中小企业也将对高性能生产力工具产生更强的需求，从而带动中小企业对工作站产品的需求量和性能水平。