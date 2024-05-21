4KÎÞÏßÍ¶ÆÁ¡¢Ò»¼üÊÓÆµ»áÒé TCL°ì¹«ÖÇÆÁ¹¦ÄÜÌåÑé
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿2024Äê3ÔÂ27ÈÕ£¬TCLÍÆ³öÁË¡°°ì¹«ÖÇÆÁ¡±ÐÂÎïÖÖ¡£ÕâÊÇÒ»¿î×¨Òµ°ì¹«ÏÔÊ¾´óÆÁ£¬´øÀ´ÖÚ¶à´´ÐÂÉè¼Æ£¬ÖîÈçÎ´À´Ö½ÏÔÊ¾¼¼Êõ×¨Òµ»¤ÑÛ¡¢ÈÃÆÁÄ»¸üÊÊ°ì¹«;Ãë¼¶4KÍ¶ÆÁ£¬Á¬½ÓÓÖÎÈÓÖ¿ì;Éî¶ÈÊÊÅäÌÚÑ¶»áÒé»áÒéRooms£¬ÈÃ°ì¹«¸ü¸ßÐ§¡£½ñÌìÎÒÃÇ¾ÍÀ´ÌåÑéÒ»ÏÂËüµÄÒ»¼üÊÓÆµ»áÒé¡¢4KÎÞÏßÍ¶ÆÁ¹¦ÄÜ¡£
Ò»¼üÊÓÆµ»áÒé
Ô¶³ÌÊÓÆµ»áÒéÊÇ°ì¹«´óÆÁµÄÒ»´óÖØÒª¹¦ÄÜ£¬ÔÚÕâ·½Ãæ£¬TCL°ì¹«ÖÇÆÁÄ¬ÈÏ°²×°ÁËÁ½¸ö»áÒéAPP£¬Éî¶ÈÊÊÅäµÄÌÚÑ¶»áÒéRooms¡¢¶¤¶¤»áÒé¡£¾Ý½éÉÜÕâÊÇTCLÓëÌÚÑ¶¡¢¶¤¶¤ÍÅ¶ÓÉî¶ÈºÏ×÷£¬Ê¹ÓÃÊ±ÎÞÐèÁ¬½ÓµçÄÔ¡¢ÎÞÐèÍ¶ÆÁ¼´¿ÉÔÚ´óÆÁ¶Ë¿ªÆôÊÓÆµ»áÒé£¬¸ü¿ì½Ý¡¢¸üÇåÎú¡¢¸üÎÈ¶¨¡£
TCL°ì¹«ÖÇÆÁµÄÒ£¿ØÆ÷ÊÇ»áÒé×¨ÓÃ£¬ÉÏÃæÓÐ3¸ö×¨ÓÃ¿ì½Ý°´¼ü£¬¿ª¹ØÂó¿Ë·ç¡¢¿ª¹ØÉãÏñÍ·¡¢Ò»¼üÈë»á¡£Ö»Òª°´ÏÂ¶àÈËÍ¼±êµÄÒ»¼üÈë»áÅ¥£¬¾Í¿ÉÒÔ¿ìËÙ½øÈëÌÚÑ¸»áÒéRooms¿ªÊ¼½çÃæ£¬×¼±¸½øÐÐ»áÒé¡£¾²Òô¼üÒ²¿ÉÒÔÓÃÓÚ»áÒéÖÐ£¬½«ÖÇÆÁ¾²Òô£¬·ÀÖ¹³öÏÖ¶àÉè±¸ÉùÒô»ØÐ¥¡£·½Ïò¼ü¿ÉÓÃÓÚPPT·Ò³¡£×ÜµÄÀ´ËµÕâ¿î»áÒéÒ£¿ØÆ÷ÓÃÆðÀ´ºÜË³ÊÖ¡£
»áÒé×¨ÓÃÒ£¿ØÆ÷£¬ÓÐ3¸ö×¨ÓÃ¿ì½Ý°´¼ü
»áÒéAPPµÄÊ¹ÓÃ¸ú³£¹æÃ»Ê²Ã´²î±ð£¬¶¼¿ÉÒÔ·ÖÏíÁ´½Ó¶þÎ¬Âë¡¢Â¼ÆÁ¡¢¹²ÏíPPTµÈ¡£
TCL°ì¹«ÖÇÆÁ75…¼°æ£¬ÌÚÑ¸»áÒé¶àÈËÊÓÆµ
Ô¶³Ì»áÒéÖÐ£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÊ¹ÓÃµçÄÔ¹²ÏíPPT£¬°ÑPPT»Ãæ·ÖÏí¸ø¸÷µØµÄÓë»áÕß¹Û¿´£»Èç¹ûÊÇ±¾µØ»áÒé£¬TCL°ì¹«ÖÇÆÁµ¥´¿×÷ÎªÑÝÊ¾ÆÁÄ»Ê¹ÓÃ£¬ÎÒÃÇÔò¿ÉÒÔÊ¹ÓÃÎÞÏßÍ¶ÆÁ»òÍ¶ÆÁÆ÷Í¶ÆÁ£¬°ÑPPTÍ¶µ½ÖÇÆÁÉÏ¸øÏÖ³¡Óë»áÕß¹Û¿´£¬ÏÔÊ¾Ð§¹û¸üºÃ¡£
Í¨»°ÌåÑéÉÏ£¬TCL°ì¹«ÖÇÆÁÄÚÖÃµÄÊ°ÒôÂó¿Ë·çÐ§¹û²»´í£¬ËüÖ§³Ö8Ã×¾àÀëµÄÊ°Òô¡£Í¬Ê±£¬»¹ÓÐ»áÒé×¨ÊôµÄÊ°ÒôËã·¨£¬¶ÔÓÚ»á³¡µÄÔÓÒô½øÐÐÁËÆÁ±Î£¬´«ÊäÐ§¹û×÷ÁËÓÅ»¯£¬Ò»¸ö»áÒéÌåÑéÏÂÀ´£¬Ë«·½¶¼ÌýµÃÇåÎú¡¢½²µÃÇå³þ¡£
¶¤¶¤»áÒéµÄÊ¹ÓÃ´óÍ¬Ð¡Òì£¬ÕâÀï²»×¸Êö¡£
ÖÇÄÜ·Ò³±Ê
»áÒéÊ±²¥·ÅPPT£¬³ýÁËÉÏÏÂ·Ò³£¬¾³£»¹ÐèÒªÊÖ¶¯È¦³öÖØµã¡£TCL°ì¹«ÖÇÆÁ±êÅäÌá¹©ÁËÒ»¸ö¡°ÖÇÄÜ·Ò³±Ê¡±£¬¹¦ÄÜºÜ·á¸»¡£
·Ò³±Ê³ýÁË¿ÉÇáËÉÉÏÏÂ·Ò³£¬Ç°¶Ë»¹¼¯³É¼¤¹â±Ê£¬¿ÉÒÔÖ¸Ê¾ÖØµã£¬Í¬Ê±»¹Ìá¹©ÁË¡°¾Û¹âµÆ¡¢·Å´ó¾µ¡¢Êó±ê¡¢Åú×¢¡±µÈ¶àÖÖ¹¦ÄÜ¡£
ÖÇÄÜ·Ò³±Ê£¬ÄÚÖÃ·Ò³¡¢¼¤¹â±ÊµÈ¶àÖÖ¹¦ÄÜ
·Ò³±ÊÊ¹ÓÃºÜ¼òµ¥£¬°ÑÎ²²¿µÄUSB½ÓÊÕÆ÷²åµ½TCL°ì¹«ÖÇÆÁÉÏ£¬ÕâÑùÍ¶ÆÁÊ±¾Í¿ÉÒÔÊ¹ÓÃ¸÷ÖÖ¹¦ÄÜÁË¡£
Î²²¿ÄÚ²ØUSB½ÓÊÕÆ÷£¬Ç°¶ËÎª¼¤¹â±Ê
4KÍ¶ÆÁÆ÷
ÔÚ»áÒé°ì¹«ÖÐ£¬Í¶ÆÁ¿ÉÒÔËµÊÇ×î³£Ê¹ÓÃµÄ¹¦ÄÜ¡£µ«ÊÇ´«Í³µÄ»áÒéÆ½°åÍ¶ÆÁ¹ý³Ì·±Ëö£¬Ð§¹ûÒ²²»ÎÈ¶¨¡£Í¶Ó°»úÍ¨³£Ò²Ö»Ö§³ÖµçÄÔÍ¶Ó°¡£TCL°ì¹«ÖÇÆÁ±êÅäÁËÐÂÒ»´úType-C 4KÍ¶ÆÁÆ÷£¬ÎÞÐè¶îÍâ°²×°Çý¶¯£¬¿ÉÒÔÊµÏÖÃë¼¶¿ìËÙÍ¶ÆÁ¡¢Õæ4KÍ¶ÆÁ£¬ÆäType-C½Ó¿ÚÄÜ½ÓÈëPC¡¢PadÒÔ¼°ÊÖ»úµÈÉè±¸£¬Âú×ãµ±½ñÊ¹ÓÃÐèÇó¡£
4KÍ¶ÆÁÆ÷»úÉíÖ»ÓÐ1¸öType-C½Ó¿Ú£¬1¸öÍ¶ÆÁ°´¼ü£¬Ê¹ÓÃÏàµ±¼òµ¥£¬ÔÚ½«Í¶ÆÁÆ÷²åÈëTCL°ì¹«ÖÇÆÁÅä¶Ôºó£¬¼´¿É½«Í¶ÆÁÆ÷²åÈëµçÄÔ¡¢Æ½°å¡¢ÊÖ»ú£¬Ö®ºóÍ¶ÆÁ¼ü¿ªÊ¼ÉÁË¸£¬´ËÊ±°´ÏÂ¼´¿ªÊ¼Í¶ÆÁ¡£
Type-C½Ó¿Ú4KÎÞÏßÍ¶ÆÁÆ÷£¬Ò»ÅÄ¼´Í¶
Í¶ÆÁÆ÷Ê¹ÓÃType-C½Ó¿Ú£¬ÐèÒªÉè±¸Ö§³ÖÈ«¹¦ÄÜType-C£¬ÓÐDPÊä³ö¡£ÓÃµçÄÔÍ¶ÆÁµÄÌåÑéÁ¼ºÃ£¬Ê¹ÓÃ¼òµ¥£¬¹ý³ÌÖ»ÐèÒª¼¸ÃëÖÓ£¬´ó´ó¼ò»¯ÁË»áÒéÍ¶ÆÁÊ±ÒªÏûºÄµÄÊ±¼ä£¬Ìá½»Ð§ÂÊ¡£Í¶ÆÁÐ§¹ûÉÏ£¬Õâ¿îÍ¶ÆÁÆ÷¿ÉÒÔÊµÏÖ4KÆÁÄ»Í¶ÆÁ£¬Æä´«Êä´ø¿í×î¸ßÖ§³Ö4K 30Ö¡£¬ÓÃÀ´Í¶PPTÎÄµµ¡¢Í¼Æ¬×ã¹»ÁË¡£
Í¶ÆÁÆ÷Ò²¿ÉÖ±²åµ½ÊÖ»úÉÏ½øÐÐÍ¶ÆÁ£¨ÊÖ»úÐèÖ§³ÖTypc»ÃæÊä³ö£©£¬´ÓÎÒÃÇÌåÑé¿´£¬Æ»¹ûÊÖ»úµÄ¼æÈÝÐÔ¸üºÃµã¡£
ÎÞÏßÍ¶ÆÁ
³ýÁËÊ¹ÓÃÍ¶ÆÁÆ÷£¬TCL°ì¹«ÖÇÆÁµ±È»Ò²Ö§³ÖÈí¼þÎÞÏßÍ¶ÆÁ£¬Í¬Ñù¿ÉÖ§³ÖÊÖ»ú¡¢µçÄÔ¡¢Ó°ÊÓAPP¡¢¶àÉè±¸Í¶ÆÁ¡£
ÊÖ»úÔÚÏµÍ³ÏÂÀÀ¸°´Í¶ÆÁ¼ü£¬ËÑË÷µ½TCL°ì¹«ÖÇÆÁºó£¬µã»÷¼´¿ÉÁ¬½ÓÍ¶ÆÁ¡£
±¾µØ»áÒéÊ±£¬»¹¿ÉÒÔÊ¹ÓÃWPSÍ¶Ó°±¦£¬°ÑÊÖ»úÀïµÄÎÄµµÍ¶µ½TCL°ì¹«ÖÇÆÁÉÏ£¬»òÕß²¥·ÅUÅÌÀïµÄ°ì¹«ÎÄµµ¡£
Ð¡½á
Í¨¹ýÒÔÉÏÊµ¼ÊµÄ»áÒé°ì¹«ÌåÑé£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ¿´µ½£¬TCL°ì¹«ÖÇÆÁÓÐ¶àÖÖ×¨ÃÅµÄ°ì¹«³¡¾°ÓÅ»¯´ëÊ©£¬Èç×¨ÃÅ´òÔìµÄ4KÍ¶ÆÁÆ÷¡¢·Ò³±Ê£¬¿ÉÒÔÓÐÐ§¼õÉÙ»áÒéÊ±µÄÉè±¸µ÷ÊÔÊ±¼ä¡£×¨ÃÅÓÅ»¯µÄ»áÒé×¨ÊôÒ£¿ØÆ÷£¬Ò»¼ü¾Í¿ÉÒÔ½øÈë»áÒé£¬¼õÉÙµÈ´ýÊ±¼ä¡£4KÍ¶ÆÁÆ÷µÄÁ¬½Ó¿ì½Ý£¬´«ÊäËÙ¶ÈÒ²ºÜ¿ì£¬·Ò³±Ê¹¦ÄÜ¶àÑù£¬ÕâÐ©¶¼¿ÉÒÔ´ó´óÌáÉý»áÒéÐ§ÂÊ¡£
×ÜµÄÀ´Ëµ£¬TCL°ì¹«ÖÇÆÁµÄ»áÒé¡¢°ì¹«¹¦ÄÜÊ®·ÖÇ¿´ó£¬ÄÜ¹»Âú×ãÆóÒµÈÕ³£°ì¹«ÖÐµÄÊ¹ÓÃÐèÇó¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â