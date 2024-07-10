中国电信栾晓维：继续发挥企业科技创新的主体作用，加快发展新质生产力

【天极网企业频道】7月9日，由中国互联网协会2024(第二十三届)中国互联网大会在北京举行。会上，中国电信集团有限公司副总经理栾晓维发表了题为“智汇新质变 智领新未来”的主旨演讲。

今天互联网站在了新的起点上，以大模型为代表的人工智能全面爆发，将在未来互联网发展发挥越来越重要的作用，对全球经济社会发展和人类文明进步都将产生深远的影响。

栾晓维表示，中国电信将继续发挥企业科技创新的主体作用，加速向服务型、科技型、安全型企业转型，加快发展新质生产力。

一是加速数字基础设施智能化升级。坚持5G-A和6G的一体化推进，聚焦重点场景，提升5G大带宽的能力，打造万兆下行、千兆大上行的极致体验;聚焦重点城市开展万兆光宽试点，构建可靠稳定的低空通信网，形成空天地全域立体覆盖网络的能力。加快构建全国一体化算力互联网，适度超强建设智算基础设施，打造超万卡的超大智算集群和大规模绿色智算群。推进数据中心向AIDC升级，建设跨DC分布式无损网络，加快完成400G的高速全光网的全国覆盖，并向800G 1.2T超大带宽升级，升级息壤、云骁、慧聚三大智算平台，提升算网感知、跨域调度和随愿自治的能力。

二是加快智能化应用创新和推广。发挥算力、数据等方面的优势，打造千亿参数星辰基础大模型，积极推动内外部应用，促进规模化发展;内部持续加大星辰大模型在网络维护、智能客服以及机房节能等方面应用的广度和深度;外部在工业、教育、医疗、政务等领域推出行业应用大模型，持续提升应用能力，更高效的服务政企客户，全面推进5G+云+AI+应用与传统产业的深度融合。

三是加强生态合作共同繁荣发展。天地一体、云计算、人工智能、量子科技等新一代信息技术发展将催生大量融合创新的合作机会，需要产业各界在技术共享、数据共享、场景开放、人才培养、资本合作等方面携手建立开放生态，实现互利共赢。