DeepSeekÁ¹ÁË£¿ÖÜºèµt£º±ð±»ÓÃ»§Á¿¡°±©µø¡±ÆÁË
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿½üÈÕÓÐºÜ¶àÏûÏ¢Ö¸³öDeepSeekµÄ¡°ÈÈ¶È¡±ÕýÔÚ¿ìËÙÏÂ½µ¡£QuestMobileÔÚ¡¶2025Äê¶þ¼¾¶ÈAIÓ¦ÓÃ¼ÛÖµ°ñ¡·ÖÐÌáµ½£¬DeepSeekÔÂ¾ùÏÂÔØÁ¿´ÓµÚÒ»¼¾¶ÈµÄ8111.3ÍòÃÍ½µÖÁ2258.9Íò£¬ÏÂ»¬³¬¹ý70%¡£Ïà±ÈÖ®ÏÂ£¬ÆäËûAIÓ¦ÓÃµÄËäÈ»Ò²ÓÐÏÂ»¬µ«·ù¶ÈÒªÐ¡ºÜ¶à¡£ÓÉ´ËÍÆ²âDeepSeekËÆºõÕý³ÉÎª¡°¹ýÈ¥Ê½¡±¡£
µ«ÊÇÊÂÊµÕæÊÇÈç´ËÂð£¿
È·Êµ£¬Ïà±ÈÉÏ°ëÄêÌØ±ðÊÇÒ»¼¾¶È£¬DeepSeek²»ÔÙ³ÉÎªÈÈËÑ³£¿Í£¬È»¶øÕâ²¢²»ÒâÎ¶×ÅÆä¹Ø×¢¶ÈÏÂ½µ£¬ÉõÖÁËµ±©µø¡£Ïà·´£¬ÓÉÓÚÆä¿ªÔ´²ßÂÔ£¬Ô½À´Ô½¶àµÄµÚÈý·½Ó¦ÓÃ½ÓÈëÁËDeepSeek£¬¡°´ÓÌ¨Ç°×ªÄ»ºó¡±£¬ÔÚ¹ýÈ¥°ëÄêÖÐÒÔµÚÈý·½Æ½Ì¨·ÃÎÊDeepSeekµÄÓÃ»§Á¿×ã×ãÔö³¤20±¶¡£
ÖÜºèµtÒ²ÔÚ·ÖÏíÖÐÌáµ½£¬ËµDeepSeekÁ¹ÁËÊÇÏàµ±ÀëÆ×µÄÒ¥ÑÔ¡£Ö»ÊÇÈç½ñÓÃ»§Ê¹ÓÃDeepSeek·þÎñ²¢²»¾ÖÏÞÓÚ¹Ù·½Æ½Ì¨(±Ï¾¹¹Ù·½Ó¦ÓÃ¡¢ÍøÒ³µÄÌåÑéÈ·Êµ²»ÈçÈËÒâ)¡£
ÁíÍâ£¬ÖÜºèµtÒ²Ìáµ½µ±Ç°ÓÃ»§¶ÔÓÚAIÓ¦ÓÃµÄÐèÇóÒÑ¾·¢ÉúÁË±ä»¯£¬²¢²»¾ÖÏÞÓÚ¶Ô»°ÁÄÌì£¬»òÕß¼òµ¥µØ´´×÷ÎÄ×Ö£¬ÓÃ»§ÐèÒªµÄ²»ÊÇÒ»¸ö¼òµ¥µÄ´ð°¸£¬¶øÊÇ¸ø³ö½â¾ö·½°¸¡¢½á¹ûÉõÖÁÖ±½ÓÍê³É²Ù×÷¡¢°ïÖúÓÃ»§¸É»î¡£²»Í¬ÓÚ¡°Ö»ÄÜËµ²»ÄÜ¸É¡±µÄ´óÄ£ÐÍ£¬ÖÇÄÜÌå¾ß±¸Ë¼¿¼¹æ»®µÄÄÜÁ¦£¬ÄÜ¹»µ÷ÓÃ¸÷ÖÖ¹¤¾ß£¬Ö´ÐÐ¸´ÔÓµÄÈÎÎñ¡£Òò´Ë£¬ÒÔÖÇÄÜÌåÎª´ú±íµÄÓ¦ÓÃÕý¿ìËÙÔö³¤£¬½«³ÉÎª´óÄ£ÐÍ·¢Õ¹ÏÂ°ë³¡µÄÖ÷½Ç¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â