AMD Advancing AI 2026£ºAgentic AIÊ±´ú£¬AMDÈ«Õ»AI¼ÆËã·½°¸ÉÁÒ«ÁÁÏà
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿ÎãÓ¹ÖÃÒÉ£¬AI´Ó´óÄ£ÐÍ·¢Õ¹µ½ÖÇÄÜÌå£¬ÒÑ¾½øÈë¹æÄ£»¯Ó¦ÓÃ½×¶Î¡£ÎÞÂÛÊÇ¸öÈË¡¢ÆóÒµ»¹ÊÇÐÐÒµÓ¦ÓÃ³¡¾°£¬AI¶¼ÒÑ¾³ÉÎª¹Ø¼üÉú²úÁ¦Ö®Ò»¡£ÉõÖÁ¶ÔÓÚ¸öÈË¶øÑÔ£¬ÄÜÓÃ¡¢»áÓÃ¡¢ÓÃºÃAI±¾ÉíÒÑ¾³ÉÎªÒ»ÏîÖØÒªÄÜÁ¦¡£¸ü²»ÓÃËµ£¬ÔÚÆóÒµÖÇÄÜ»¯Éý¼¶¹ý³ÌÖÐAI³ÖÐø²»¶ÏµØÖØËÜ¹¤×÷Á÷³ÌºÍÒµÎñÄ£Ê½¡£
ÔÚAI¼ÓËÙ·¢Õ¹µÄÇ÷ÊÆÖÐ£¬ÖÇÄÜÌå¡°¸ß¿ª¸ß×ß¡±²»½öÊÇÍÆ¶¯ËãÁ¦»ù´¡ÉèÊ©µÄµü´úÉý¼¶£¬Ò²ÈÃAIËãÁ¦½á¹¹ÒÔ¼°ÔÚ¶Ë±ßÔÆµÄ²¿ÊðÓÐÁË¸ü¶à±ä»¯¡£
ÃÀ¹ú¼ÓÀû¸£ÄáÑÇÖÝ¾É½ðÉ½ÏÖ³¡±¨µÀ£¬µ±µØÊ±¼ä7ÔÂ23ÈÕ£¬AMD Advancing AI 2026´ó»áÆÚ¼ä£¬AMD¶ÊÂ»áÖ÷Ï¯¼°Ê×Ï¯Ö´ÐÐ¹ÙËÕ×Ë·á²©Ê¿ÔÚÖ÷ÌâÑÝ½²ÖÐÌáµ½£¬ÔÚ¹ýÈ¥Á½ÄêÖÐAIÐèÇó³ÖÐø¼¤Ôö£¬Ã¿ÔÂTokensÏûºÄÁ¿ÒÑ¾Ôö³¤158±¶£¬ÇÒÍÆÀíÒÑ¾³ÉÎªµ±ÏÂÕ¼±È×î¸ßµÄAI¹¤×÷¸ºÔØ¡£ºÍÑµÁ·µÄÕ¼±È£¬´Ó2024ÄêµÄ4:6·¢Õ¹ÎªÈç½ñµÄ6:4¡£
ÔÚAIÐèÇóµÄ´ø¶¯ÏÂ£¬Êý¾ÝÖÐÐÄCPUÇ±ÔÚÊÐ³¡¹æÄ£½«´Ó2025ÄêÔ¼260ÒÚÃÀÔªÔö³¤ÖÁ2030ÄêµÄÔ¼2200ÒÚÃÀÔª¡£Èç¹ûÍØ¿íÊÓÒ°£¬°üº¬ÔÆ¡¢Êý¾ÝÖÐÐÄ¡¢ÖÕ¶ËºÍ±ßÔµµÄ¼ÆËãÐèÇóÇ±ÔÚÊÐ³¡¹æÄ£ÔÚ2030Äê»áÓÐ2ÍòÒÚÃÀÔª¡£
ÕâÊÇAMDµÄÄ¿±ê£¬Ò²ÊÇAMD Advancing AI 2026ÉÏ·¢²¼Ò»ÏµÁÐÐ¾Æ¬¡¢ÈíÓ²¼þ²úÆ·µÄÄ¿±ê¡£AMDÒªÐ¯ÊÖÉúÌ¬ºÏ×÷»ï°é£¬¹²Ó®AI´øÀ´µÄ¾Þ´óµÄÊÐ³¡»úÓö¡£
¾Û½¹µ½²úÆ·²ãÃæ£¬Õâ´ÎAMD¸ø³öµÄ³É¹û¿ÉÒÔËµÊÇÏàµ±·á¸»£¬ÓÃËÕ×Ë·á²©Ê¿µÄ»°À´¸ÅÀ¨¾ÍÊÇ¡ª¡ª·¢²¼ÁËºÜ¶àÐ¾Æ¬¡¢ºÜ¶àÓ²¼þ¡£º¸ÇÁË»ùÓÚZen 6¼Ü¹¹µÄµÚÁù´úEPYC¡¢Instinct MI400ÏµÁÐGPU¡¢AMD Pensando Salina DPU£¬ÃæÏòÎïÀíAIµÄAMD Ryzen AI Embedded X100ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ÒÔ¼°AMD Kria AI SOM£¬»¹ÓÐHelios»ú¼Ü¼¶·½°¸ÒÔ¼°ROCmÉúÌ¬µÄ×îÐÂ½øÕ¹µÈµÈ¡£
¿ÉÒÔËµÎ§ÈÆAI£¬AMD ´øÀ´ÁË¸²¸ÇÔÆ¡¢±ß¡¢¶ËÒÔ¼°ÈíÓ²¼þÉúÌ¬µÄÍêÕû AI ½â¾ö·½°¸×éºÏ¡£ÏÖ³¡Ò²ÓÐÀ´×ÔAMDºÏ×÷»ï°éÖ§³Ö×îÐÂÐ¾Æ¬µÄ²úÆ·¡¢Æ½Ì¨ºÍ½â¾ö·½°¸¡£½ÓÏÂÀ´¾ÍÍ¨¹ýÒ»ÏµÁÐÖØµã²úÆ·£¬´ø´ó¼Ò×ß½øAMD Advancing AI 2026¡£
µÚÁù´úEPYC£ºZen 6¼Ü¹¹£¬ÐÔÄÜÌáÉý80%£¬¼«Æä·á¸»µÄ²úÆ·×éºÏ
´ÓµÚÒ»´úµ½µÚÎå´ú£¬AMD EPYC´¦ÀíÆ÷ÔÚÊÐ³¡ÖÐÈ¡µÃÁËÏàµ±ÁÁÑÛµÄ³É¼¨£¬²»µ½Ê®ÄêÍê³ÉÁË¼¸ºõÎªÁãµ½Õ¼¾Ý½ü°ë·Ý¶îµÄ·ÉËÙ·¢Õ¹¡£¶ÔÓÚ²ÉÓÃ2nmÖÆ³Ì¹¤ÒÕ¡¢Zen 6¼Ü¹¹µÄµÚÁù´úEPYC£¬AMDÒ²¼ÄÓèºñÍû¡£
µÚÁù´úEPYCÏà±ÈÉÏ´úÐÔÄÜÌáÉýÁË80%;×î¸ßÌá¹©512Ïß³Ì£¬½ÏÉÏ´úÌáÉý³¬¹ý30%;ÄÚ´æ´ø¿íÔö¼ÓÖÁ1.6TB/s£¬ÊÇÉÏ´úµÄ2.6±¶¡£
ÐèÒª×¢ÒâµÄÊÇ£¬µÚÁù´ú EPYC(´úºÅ Venice)»ùÓÚ Zen 6 ¼Ü¹¹´òÔì£¬Õë¶Ô²»Í¬¹¤×÷¸ºÔØÌá¹©·á¸»²úÆ·×éºÏ¡£
AMDÃæ¶Ô²»Í¬µÄÒµÎñ¸ºÔØºÍ³¡¾°ÐèÇó£¬½øÐÐÁË²úÆ·µÄ¶¨Î»»®·Ö¡£AMD½«Agentic AIÊ±´úµÄ·þÎñÆ÷»®·ÖÎªÈý´óÖ÷Òª³¡¾°¡ª¡ªÖ÷Òª³Ðµ£Web·þÎñ¡¢»º´æ¡¢Ó¦ÓÃÓëÊý¾Ý¿âµÈ¸ºÔØµÄÍ¨ÓÃÐÍCPU·þÎñÆ÷£¬ÕâÒ²ÊÇ·þÎñÆ÷µÄ¡±¾µä½ÇÉ«;×÷ÎªGPU·þÎñÆ÷µÄÖ÷»ú½Úµã£¬ÓÉÇ¿¾¢ËãÁ¦µÄCPU+GPU×é³É£¬ÃæÏòÍÆÀíÓëÉú³ÉÓ¦ÓÃ;Ãæ¶ÔÖÇÄÜÌåÐèÇóµÄÔö³¤£¬»¹ÓÐÒ»ÖÖ¾ÍÊÇCPU¡°É³ºÐ¡±·þÎñÆ÷£¬ÓÃÓÚÖÇÄÜÌåµÄ±àÅÅ¿ØÖÆÓë¹¤¾ßÖ´ÐÐ(Agent Control Plane & Tool Execution)¡£
ÈçÖ§³Ö¸ü¸ßÆµÂÊµÄ¡°Venice¡±HFºÍ¡°Verano¡±ÔÚÖ÷»ú½ÚµãÖÐÏàµ±ºÏÊÊ;¶øÓµÓÐ¸ü¶àºËÐÄ¡¢µÍ¹¦ºÄÉè¼ÆµÄ¡°Venice¡±256cÔòÂú×ãÖÇÄÜÌå¸ß²¢·¢µÈÐèÇó£¬ÊÊºÏ¡°É³ºÐ¡±·þÎñÆ÷¡£³ý´ËÖ®Íâ»¹°üÀ¨¡°Venice¡±SP7¡¢¡°Venice¡±SP8£¬ÒÔ¼°Ö§³ÖAMD 3D V -CacheµÄ¡°Venice¡±X£¬Ò²¿É·ÖÎªËÄ´ó²úÆ·ÏµÁÐ¡ª¡ªEPYC 9006 SP7×îÏÔÖøµÄÓÅÊÆÔÚÓÚºËÐÄÊýÁ¿ºÍÐÔÄÜ;EPYC 9006 SP8ÔòÕë¶ÔÆóÒµ¼¶ÒµÎñÐèÇó£¬×¢ÖØÐÔÄÜÓëTCO;EPYC 9006X SP7Ôò×ªÎª¸ßÐÔÄÜ¼ÆËã¡¢AIÔ¤´¦ÀíµÈÓÅ»¯;EPYC 9006 LPÔò×ªÎª¸ßÐÔÄÜAIÖ÷»ú½ÚµãÓÅ»¯¡£
µÚÁù´úEPYC»ùÓÚZen 6¡¢Zen 6c´òÔìÁË²»Í¬µÄ²úÆ·×éºÏ¡£Zen 6ºÍZen 6c»ùÓÚÏàÍ¬¼Ü¹¹»ù´¡£¬²¢±£³ÖISA¼æÈÝ£¬µ«Õë¶Ô²»Í¬³¡¾°ÔÚºËÐÄÃÜ¶È¡¢ÆµÂÊ¡¢»º´æÅäÖÃºÍÄÜÐ§·½Ãæ½øÐÐÁËÓÅ»¯¡£
Í¼ÖÐÀ¶É«±ê×¢µÄ¼´Îª´ú¼ÊÌáÉý£¬Ö»²»¹ýÒ»Ð©ÌØÐÔÊÇµÚÁù´úEPYCµÄÄ³¸öÏµÁÐ¾ß±¸£¬¶ø·ÇÍ¨ÓÃ¡£
»ùÓÚZen 6c×î¶à256ºËÐÄ512Ïß³Ì£¬Zen 6Ôò×î¸ß96ºËÐÄ192Ïß³Ì¡£µÚÁù´úEPYC¿ÉÓµÓÐ×î¸ß¿É´ï1152MBµÄÈý¼¶»º´æ¡£Ä¬ÈÏ¹¦ºÄÒ²´Ó500WÌáÉýµ½600W¡£
×ÜÖ®£¬µÚÁù´úEPYC´ÓÐÔÄÜ¡¢ÄÜÐ§¡¢»º´æ¡¢ÄÚ´æ¡¢À©Õ¹ÐÔ¡¢°²È«ÐÔ¡¢µçÔ´¹ÜÀíµÈ¶à¸öÁìÓò´øÀ´ÁËÌáÉý£¬ÏëÒªÁË½â¸ü¶àÏ¸½Ú¿ÉÒÔÔÄ¶ÁÌì¼«Íø·¢²¼µÄ¡¶µÚÁù´úEPYCÀ´ÁË£ºZen 6¼Ü¹¹£¬×î¸ß256ºËÐÄ£¬Ö§³ÖPCIe 6.0¡·¡£
Instinct MI455X£º»ùÓÚCDNA 5Í¼ÐÎ¼Ü¹¹
Instinct MI455X²ÉÓÃ»ùÓÚCDNA 5¼Ü¹¹µÄAMD Instinct GPUÉè¼Æ£¬¾§Ìå¹ÜÊýÁ¿½ÏÉÏ´úÔö¼Ó³¬¹ý70%£¬Ô¼3200ÒÚ;ÓµÓÐ¶à´ï432GBµÄHBM4ÄÚ´æ¡¢ÄÚ´æ´ø¿í´ïµ½23.3TB/s£¬Ö§³ÖFP4/FP6/FP8µÈ¶àÖÖAIÊý¾ÝÀàÐÍ¡£
ÓëMI355XÏà±È£¬Instinct MI455XÓÐÈ«ÃæµÄÌáÉý£¬ÆäÖÐÄÚ´æÈÝÁ¿Ôö¼Ó50%¡¢´ø¿íÌáÉý190%£¬ÇÒMXFP8 ºÍ MXFP4 ·åÖµ¼ÆËãÐÔÄÜ¾ùÌáÉýÖÁÔ¼3±¶¡£
ÔÚ»ùÓÚDeepSeek-v4Ä£ÐÍµÄ²âÊÔÖÐ£¬MI455XµÄTokenÍÌÍÂÁ¿×î¸ß¿ÉÒÔ´ïµ½MI355XµÄ34±¶£¬²¢ÇÒ½«Ã¿Token³É±¾½µµÍµ½MI355XµÄ18·ÖÖ®Ò»¡£
ÁíÍâ£¬AMD»¹Õ¹Ê¾ÃæÏòÆóÒµ·þÎñÆ÷µÄ·çÀäPCIe GPU¡ª¡ªInstinct MI350P£¬¹¦ºÄ·¶Î§450-600W£¬ÓµÓÐ144GBµÄHBM3EÄÚ´æ¡¢ÄÚ´æ´ø¿íÔ¼4TB/s£¬µ¥¿¨¿ÉÖ§³Ö×î¸ß2600ÒÚ²ÎÊýµÄÄ£ÐÍ¡£AMD±íÊ¾MI350PÃ¿ÃÀÔªÃ¿Ãë²úÉúµÄTokenÊýÁ¿´ïµ½ÁËÓ¢Î°´ïRTX Pro 4000µÄ4.2±¶¡£
AMD»¹½éÉÜÁË½«ÓÚ2027ÄêÉÏ°ëÄê³ö»õµÄAMD Instinct MI430X£¬ÓµÓÐ432GB HBM4ÄÚ´æ£¬Ïà±ÈNVIDIA Vera RubinÌáÉý50%£¬´ø¿í23.3TB/s£¬Ìá¹©¸ß´ï288TFLOPSµÄÓ²¼þ¼¶FP64¿ÆÑ§¼ÆËãÐÔÄÜ£¬ÊÇVera RubinµÄ8.7±¶¡£
AMD Pensando Salina DPUºÍVulcano AI NIC
´ÓÔçÆÚÑµÁ·¸ü´ó¹æÄ£²ÎÊýÄ£ÐÍ£¬µ½·Ö²¼Ê½ÍÆÀí¡¢ÑµÁ·£¬ÔÙµ½µ±Ç°Agentic AIµÄº£Á¿ÓÃ»§¸ü³¤ÉÏÏÂÎÄÁ¬ÐøÍÆÀíÄÜÁ¦£¬AI¹¤×÷¸ºÔØµÄÑÝ½øÒ²ÔÚ¸øÍøÂçÌá³öÐÂµÄÐèÇó¡£¸ßÐ§¡¢ÎÈ¶¨¡¢¿É¿¿µÄÊý¾Ý´«ÊäÒÑ¾³ÉÎªAI¼ÓËÙ·¢Õ¹µÄ¹Ø¼üÒòËØÖ®Ò»¡£
AMD´òÔìµÄÍøÂç½â¾ö·½°¸Õý³ÖÐø¸³ÄÜAIµÄ´ó¹æÄ£Ó¦ÓÃ£¬Ò²ÊÇAMD Helios»ú¼Ü¼¶½â¾ö·½°¸ÖÐÖØÒª×é³É²¿·Ö£¬ÓÐ¹ØAMD HeliosºóÎÄ»á½øÒ»²½½éÉÜ¡£
±¾´Î´ó»á·ÖÏíÁËAMD Pensando Salina DPUºÍVulcano AI NICÏà¹ØÐÅÏ¢¡£
AMD Pensando Salina DPUÍêÈ«¿É±à³Ì£¬ÐÔÄÜÊÇÉÏ´úµÄ2±¶£¬ÇÒÐÔÄÜÁìÏÈNVIDIA BlueField3´ïµ½40%£¬ÓÐÖúÓÚ½µµÍAI»ù´¡ÉèÊ©Í¨ÐÅ¿ªÏú£¬Ìá¸ßÖÇÄÜÌå¹¤×÷¸ºÔØ²¿ÊðÃÜ¶È£¬Âú×ã¸ß²¢·¢µÈÒµÎñÐèÇó¡£
AMD Pensando Vulcano AI NICÄÜ¹»´øÀ´¸ü´óµÄÀ©Õ¹´ø¿í£¬Ã¿¸öGPU´òµ½2.4Tbps£¬½«´óÄ£ÐÍÑµÁ·Ð§ÂÊÌáÉý13%£¬Æ¾½è´´ÐÂ¼¼Êõ¼Ó³Ö£¬ÓÐÐ§½µµÍÍøÂçÏûºÄ³É±¾¡£
ÔÚÒÔÉÏCPU¡¢GPU¡¢ÍøÂçÈý´óºËÐÄ²úÆ·½â¾ö·½°¸µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬¹²Í¬×é³ÉÁËAMD Helios»ú¼Ü¼¶½â¾ö·½°¸¡£
AMD Helios»ú¼Ü¼¶½â¾ö·½°¸
ÎÞÂÛÊÇ´Ó×ÔÉíÌåÁ¿»¹ÊÇ²úÆ·¶¨Î»À´¿´£¬AMD Helios¶¼ÊÇ±¾´Î´ó»áµÄ¡°ÖØÁ¿¼¶²úÆ·¡±¡ª¡ª×÷ÎªÍêÈ«¼¯³ÉµÄ»ú¼Ü¼¶½â¾ö·½°¸£¬ÕûºÏµÚÁù´úEYPC CPU¡¢MI455X GPU¡¢Pensando Salina DPUºÍVulcano AI NICÍøÂç·½°¸£¬ÒÔ¼°ROCmÈí¼þÕ»¡£
AMD HeliosµÄ»ù´¡¹¹½¨µ¥ÔªÊÇ¼ÆËãÍÐÅÌ£¬µ¥¸ö¼ÆËãÍÐÅÌÄÚÓµÓÐ4¸öAMD Instinct MI455X GPU£¬1¿Å96ºËÐÄµÄEPYC 9006 SP7¸ßÆµCPU£¬×î¶à3¸öAMD Pensando Vulcano 800 AI NICÀ´±£ÕÏºáÏòÍøÂçÍØÕ¹£¬Pensando Salina 400 DPU¸ºÔðÇ°¶ËÍøÂç¡£
¹²¼Æ18¸ö¼ÆËãÍÐÅÌÈÃAMD HeliosÓµÓÐ18¿ÅCPU¡¢72¿ÅGPU¡£
ÓÉ´ËÕû»ú¹ñÄÜ¹»ÓµÓÐ18000¸öCDNA 5 GPUµ¥Ôª¡¢4600¸öZen 6 CPUºËÐÄ£¬Ìá¹©2.9EFlops(FP4)¡¢1.4EFlops(FP8)µÄËãÁ¦£¬×Ü´ø¿í´ïµ½1.7PB/sµÄ31TB HBM4ÄÚ´æ£¬Ö§³Ö43TB/sºáÏòÀ©Õ¹´ø¿íºÍ260TB/s×ÝÏòÀ©Õ¹´ø¿í¡£
ÁíÍâÔÚ¿É¿¿ÐÔ¡¢²¿ÊðºÍÎ¬»¤·½Ãæ£¬Helios»¹Ö§³Ö×Ô¶¯¹ÊÕÏ×ªÒÆ¡¢ÓÅÑÅ½µ¼¶¡¢¹ÊÕÏ¸ôÀëµÈÈÝ´í»úÖÆ¡£
ÐÔÄÜ·½Ãæ£¬¶Ô±ÈNVIDIA Vera Rubin NVL72½â¾ö·½°¸£¬HeliosµÄAIËãÁ¦ÁìÏÈ15%£¬HBMÄÚ´æÈÝÁ¿Ôö¼ÓÁË50%ÇÒ´ø¿íÁìÏÈ6%£¬ºáÏò´ø¿í¶àÁË50%¡£
ÔÚ»ùÓÚKimi K2Ä£ÐÍµÄ²âÊÔÖÐ£¬Ã¿ÓÃ»§TokenÊä³öÐ§ÂÊHeliosµÄÁìÏÈ·ù¶ÈÔÚ10%¡ª15%Ö®¼ä¡£¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬AMD±íÊ¾HeliosÃ¿ÃÀÔª¿ÉÒÔ¶àÉú²ú30%µÄToken£¬Õâ¶ÔÓÚÆóÒµ²¿ÊðµÄÓÕ»ó¾ÍºÜ´óÁË¡£
Ä¿Ç°HeliosÒÑ¾½øÈëÉú²ú½×¶Î£¬Í¬Ê±OpenAI¡¢Meta¡¢Anthropic¡¢Î¢Èí¡¢ORACLE¶¼ÒÑ¾²ÉÄÉHelios²Î¿¼Éè¼Æ¡£
AMD Ryzen AI Halo£º¸³ÄÜ±¾µØÖÇÄÜÌå
ÎÞÂÛÊÇ´óÄ£ÐÍÊ±´ú£¬»¹ÊÇÖÇÄÜÌå±¬»ðÖ®ºó£¬±¾µØ²¿ÊðÒ»Ö±¶¼ÊÇAIÖØÒªÇ÷ÊÆÖ®Ò»£¬Í¬Ê±Ò²ÊÇÖÕ¶ËÌáÉý¾ºÕùÁ¦ºÍËÜÔì²îÒì»¯µÄ·¢Á¦µã¡£ÒÔAI PCÎªÀý£¬±¾µØÖÇÄÜÒÑ¾³ÉÎª±êÅä£¬²¢ÇÒºÜ¶àOEMÎªÏû·ÑÕßÌá¹©ÁË¿ª»ú¼´ÓÃµÄ±¾µØÖÇÄÜÌåÑé£¬´ó´ó½µµÍÁËÌåÑéÃÅ¼÷£¬¼ÓËÙAIÆÕ»Ý¡£
ÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬±¾µØÄ£ÐÍµÄÄÜÁ¦Ò²ÔÚ³ÖÐøÑÝ½ø£¬90ÒÚ²ÎÊýÄ£ÐÍµÄÐÔÄÜ¾Í¿ÉÒÔæÇÃÀ¹ýÈ¥1000²ÎÊýÄ£ÐÍ£¬ÈÃ¶Ë²àAIµÄ¿ÉÓÃÐÔ¸ü½øÒ»²½¡£ÀýÈç90ÒÚ²ÎÊýQwen 3.5ÔÚ½ñÄê3ÔÂGPQA(ÑÐ¾¿Éú¼¶±ðÎÊ´ð²âÆÀ)µÄµÃ·ÖÎª81.7£¬³¬¹ýÁË´ËÇ°1200ÒÚ²ÎÊýµÄGPT-OSS¡£
ÔÚAMD Advancing AI´ó»áÉÏ£¬AMDÒ²Õ¹Ê¾ÁËÄê³õÔÚCESÉÏ·¢²¼µÄRyzen AI HaloÃÔÄãAIÖ÷»ú£¬Õâ¿îÃæÏò¿ª·¢ÕßµÄÆ½Ì¨ÓµÓÐ128GBÍ³Ò»ÄÚ´æ£¬ÄÜ¹»ÔËÐÐ2000ÒÚ²ÎÊýÄ£ÐÍ¡£²¢ÇÒ±¾µØÊý¾Ý´¦ÀíÔÚ°²È«ÓëÒþË½·½ÃæµÄÏÈÌìÓÅÊÆ£¬¼ÓÉÏ±¾µØÍÆÁ¦²»ÏûºÄtokenµÄ³É±¾ÓÅ»¯ºÍËæÊ±ËæµØ¿ÉÒÔÊ¹ÓÃµÄÌØÐÔ£¬¶ÔÓÚÓÃ»§ºÍÒ»Ð©ÖÐÐ¡Î¢ÆóÒµ²¿Êð¸ü¼ÓÓÑºÃ¡£
ÔÚ´òÔìÓ²¼þËãÁ¦Æ½Ì¨µÄÍ¬Ê±£¬AMDµÄROCmÈí¼þÕ»Ò²½øÒ»²½·¢Á¦£¬Æ¾½è¿çÆ½Ì¨¼æÈÝµÄÓÅÊÆ(´òÍ¨ÁËµ×²ãÓ²¼þµ½Èí¼þ¿ò¼Ü¡¢ÖÇÄÜÌå¿ò¼ÜÈ«Á´Â·)£¬Ò»´Î±àÐ´¾Í¿ÉÒÔÔÚ²»Í¬Æ½Ì¨ÔËÐÐ£¬°ïÖú¿ª·¢Õß¸üºÃµØ½øÐÐAI¹¦ÄÜµÄ¿ª·¢ºÍµ÷ÊÔ£¬²¢Æ½»¬µØÇ¨ÒÆµ½²»Í¬ÀàÐÍµÄÆ½Ì¨£¬±ÈÈç²¿ÊðÔÚÊý¾ÝÖÐÐÄ²úÆ·ÉÏ¡£
»áÉÏ£¬AMD»¹·ÖÏíÁËÓëÈ«Çò×î´ó¿ªÔ´AIÉçÇøHugging FaceµÄºÏ×÷£¬Ä¿±êÊÇÈÃ¿ª·¢ÕßÄÜ¹»¸üÇáËÉµ÷ÓÃHugging FaceÄ£ÐÍ£¬²¢ÇÒÃ¿Ì¨HaloÉè±¸»¹¸½ÔùÒ»ÄêHugging Face PRO»áÔ±£¬ÈÃ¿ª·¢Õß¸üºÃµØ»ùÓÚAMDÆ½Ì¨Ê¹ÓÃ¡£
»¹ÓÐ´úºÅ¡°Gorgon Halo¡±µÄÏÂÒ»´ú²úÆ·£¬½«²ÉÓÃRyzen AI Max PRO 400ÏµÁÐ£¬²¢ÇÒÍ³Ò»ÄÚ´æ´Ó128GBÔö¼Óµ½192GB£¬Ö§³Ö±¾µØ¿ÉÔËÐÐÄ£ÐÍµÄÉÏÏÞ´Ó2000ÒÚ²ÎÊýÌá¸ßµ½3000ÒÚ¡£ÆäÄ¿±êÊÇ½«ÔÆ¶Ë¼¶±ðµÄAIÄÜÁ¦£¬ÍêÕûµØ°áµ½×ÀÃæÉÏÔËÐÐ¡£
Ä¿Ç°AMDÒÑ¾Ð¯ÊÖOEM³§ÉÌÀ´´òÔìÂú×ã±¾µØAI²¿ÊðÐèÇóµÄAIÓ²¼þÉè±¸£¬²úÆ·ÐÎÌ¬º¸ÇÁË±Ê¼Ç±¾¡¢ÃÔÄãPC¡¢Ò»Ìå»úµÈµÈ£¬Í¬Ê±Ò²Ð¯ÊÖºÏ×÷»ï°éÎ§ÈÆ¾ßÌåµÄÒµÎñ³¡¾°Õ¹ÏÖÁËRyzen AI HaloÂäµØµÄÄÜÁ¦ºÍ¼ÛÖµ¡£
ÎïÀíAI£º·¢²¼X100ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷£¬È«Ãæ¸³ÄÜ»úÆ÷ÈË
»úÆ÷ÈËÓÐ¶à»ð²»ÓÃ×¸ÊöÁË£¬µ«ÔõÃ´ÈÃ»úÆ÷ÈËµÄÄÜÁ¦»ñµÃÈ«ÃæÌáÉý£¬ÕâÍ¬ÑùÐèÒªÈ«Õ»½â¾ö·½°¸¡£±¾´ÎAMD·¢²¼ÁËRyzen AI Embedded X100ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷¡¢Kira AI»úÆ÷ÈË¿ª·¢ÕßÆ½Ì¨¡¢Kria AIÏµÍ³Ä£¿é(SOM)ÒÔ¼°AMD»úÆ÷ÈËºÏ×÷»ï°éÍøÂç¡£ÕâÐ©²úÆ·Óë·½°¸£¬ÄÜ¹»¸²¸ÇÎïÀíAI¡¢»úÆ÷ÈËµÈ±ßÔµ²àµÄÒ»ÏµÁÐÓ¦ÓÃÐèÇó¡£
AMD Ryzen AI Embedded X100ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ÓµÓÐ16ºËZen 5¼Ü¹¹CPU£¬Âú×ãÖÇÄÜÌå±àÅÅ¡¢¹æ»®¡¢¿ØÖÆ;¾ß±¸¶ÀÏÔ¼¶ÄÜÁ¦µÄRDNA 3.5 iGPU¿ÉÖ§³Ö¼ÓËÙ¸ÐÖª¡¢ÊÓ¾õÍÆÀí;µÍ¹¦ºÄ¸ßËãÁ¦µÄXDNA 2 NPUÔòÖ§³Ö³ÖÐøÐÔÊÓ¾õ¡¢ÒôÆµ¸ÐÖªÄÜÁ¦£¬Âú×ãÔÚ¶Ë²à²¿Êð¶ÔÓÚÄÜÐ§µÄÒªÇó¡£
Ò»Í¬·¢²¼µÄKria AIÏµÍ³Ä£¿é(SOM)ÊÇÒ»¿éÔ¤ÏÈÍê³É¸ßËÙ½Ó¿ÚºÍ»ù´¡¼ÆËãÄ£¿éÉè¼ÆµÄÄ£¿é£¬Ö±½Ó·â×°ÁËÒ»¿ÅX100´¦ÀíÆ÷£¬µ×²¿ÅäÓÐÒ»×éÁ¬½ÓÆ÷Ö§³Ö²åÈëÔØ°å£¬Í¨¹ýÄ£¿é»¯·½°¸À´Ëõ¶ÌÑÐ·¢ÖÜÆÚ£¬¼ÓËÙ²úÆ·ÉÏÊÐ¡£
¾ÝÏ¤£¬Ïà½ÏNVIDIA Jetson AGX Thor£¬Kira AIÆ½Ì¨¿ÉÊµÏÖ3.4±¶µÄÊµÊ±¿ØÖÆÐÔÄÜ¡¢2.3±¶µÄ²¢·¢ÖÇÄÜÌåÊýÁ¿¡¢1.6±¶µÄCPUÈÝÁ¿¡£
Kria AI»úÆ÷ÈË¿ª·¢ÕßÆ½Ì¨¿´ÉÏÈ¥Ò²ÏñÊÇÒ»¸öMini PC£¬µ«Ìá¹©ÁËÊ®·Ö·á¸»µÄ½Ó¿Ú¡¢¼¯³ÉÁËÖÚ¶à´«¸ÐÆ÷£¬¸üÊÊºÏ»úÆ÷ÈËµÄ¿ª·¢Ó¦ÓÃ£¬Æä´îÔØRyzen AI Embedded X100 SOMºÍÒ»¿é²Î¿¼ÔØ°å½áºÏ£¬²Î¿¼ÔØ°åÉÏÅäÓÐAMD Spartan UltraScale+ FPGA£¬ÓÃÓÚ´«¸ÐÆ÷¾ÛºÏºÍ´«¸ÐÆ÷ÈÚºÏ£¬Í¬ÑùÊÇ°ïÖú¿ª·¢Õß½«´´ÒâÂäµØ£¬Ëõ¶ÌÑÐ·¢ÖÜÆÚ¡£¸ÃÆ½Ì¨¼Æ»®ÔÚ2026ÄêµÚËÄ¼¾¶È³ö»õ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬AMD½«¿ª·ÅÔØ°åµÄÔÀíÍ¼¡¢ÎïÁÏÇåµ¥(BOM)ÒÔ¼°ÔØ°åÉÏFPGAµÄRTLÉè¼Æ£¬Ê¹¿Í»§ÄÜ¸ù¾Ý¾ßÌåÓ¦ÓÃÐÞ¸ÄÉè¼Æ£¬¸üÒ×ÓÃ¸üºÃÓÃ¡£
µ±È»²»½öÊÇÓ²¼þ£¬ÎªÁË°ïÖú¿ª·¢ÕßÔÚÈí¼þ²ãÃæAMD»ùÓÚROCm¡¢ROS 2¹¹½¨ÁËRobotics Software Suite£¬Ìá¹©ÁË»úÆ÷ÈËºËÐÄSDK¡¢¹ã·ºµÄÎïÀíAI SDKÒÔ¼°Î´À´³ÖÐøÀ©Õ¹µÄÈí¼þ¿ª·¢Ì×¼þ¡£
ÔÚÉúÌ¬ºÏ×÷·½Ãæ£¬AMD Robotics Partner Network½«¸²¸ÇODM/»úÆ÷ÈËOEM(ABB¡¢FANUC¡¢Kawasaki¡¢Universal RobotsµÈ)¡¢AIÄ£ÐÍ¡¢ÖÐ¼ä¼þ¡¢´«¸ÐÆ÷¡¢ÏµÍ³¼¯³ÉÉÌ¼°Êý×ÖÂÏÉú·ÂÕæµÈÈ«Á´ÌõÁìÓòµÄ³¬¹ý30¼Ò³§ÉÌ¹²Í¬ÍÆ¶¯ÕâÒ»ÉúÌ¬µÄÍêÉÆ¡£
ROCmÖúÁ¦ÖÇÄÜÌå¿ª·¢Ó¦ÓÃ£¬ROCm.aiÈí¼þÕ»·¢²¼
ÔÚ¸Õ¸ÕµÄÄÚÈÝÖÐÒ²ÓÐ½éÉÜ£¬AMD ROCmÒÑ¾ÔÚ²»Í¬Æ½Ì¨³ÖÐø·¢Á¦£¬¶øÇÒÉúÌ¬¹æÄ£¼°ºÏ×÷Ò²¿ìËÙÀ©Õ¹¡£¹ýÈ¥Ò»Äê£¬Íâ²¿¿ª·¢Õß¶ÔROCm¿ªÔ´Èí¼þÕ»µÄ¹±Ï×Ôö³¤ÁË10±¶ÒÔÉÏ¡£ROCm·¢²¼½Ú×àÒ²´Ó¼Ó¿ìµ½´óÔ¼Ã¿ÁùÖÜÒ»´Î£¬ÏÔÖøÌá¸ßÁËÐÂ¹¦ÄÜ½»¸¶ËÙ¶È¡¢ÐÔÄÜÒÔ¼°¿ªÏä¼´ÓÃÌåÑé¡£³ý´ËÖ®Íâ£¬AMDÒ²³ÖÐøÍÆ½ø¶ÔÐÂÄ£ÐÍµÄDay-0Ö§³Ö¡£
±¾´Î´ó»áÉÏ£¬AMDÒ»ÏîÖØ°õ·¢²¼¾ÍÊÇÍÆ³öAIÇý¶¯µÄ¿ª·¢Æ½Ì¨ROCm.AIÈí¼þÕ»£¬´ÓSkills¡¢Hyperloom¡¢¿ò¼Ü¼¯³Éµ½ºËÐÄSDK¶¼ÓÐÈ«Ãæ¹¹½¨¡£
ROCm.AIÔ¤¼Æ½ñÄê8ÔÂ¿ÉÓÃ¡£
¸ù¾ÝAMD¹«²¼µÄ²âÊÔ³É¼¨£¬ROCm.AIµÄÍÆÀíÐÔÄÜÊÇROCm 7µÄ3.3±¶£¬ÑµÁ·ÐÔÄÜÊÇºóÕßµÄ2.4±¶¡£
²»½öÈç´Ë£¬»ùÓÚAMDµÄËãÁ¦Æ½Ì¨£¬ROCmÒ²ÄÜ·¢»Ó¡°1+1>2¡±µÄÐ§¹û£¬³ä·Ö·¢»ÓÈíÓ²¼þµÄÐÔÄÜÓÅÊÆ¡£
¶à¸öÂ·ÏßÍ¼¹«²¼£¬Zen 8¼Ü¹¹2030Äê·¢²¼
ÔÚAMD Advancing AI 2026Ö÷ÌâÑÝ½²µÄ×îºó£¬ËÕ×Ë·á²©Ê¿»¹½ÒÏþÁË°üÀ¨EPYC¡¢Instinct GPU¡¢Helios»ú¼Ü¼¶½â¾ö·½°¸µÈ¶à¸ö²úÆ·µÄÂ·ÏßÍ¼¡£
Ê×ÏÈÊÇEPYC·þÎñÆ÷CPUµÄÂ·ÏßÍ¼£¬Ô¤¼Æ2028Äê·¢²¼µÚÆß´úEPYC£¬´úºÅ¡°Florence¡±£¬½«²ÉÓÃÏÂÒ»´úÖ§³Å½Úµã£¬ÒÔ¼°Zen 7¡¢Zen 7c¼Ü¹¹£¬»¹½«Ö§³ÖÏÂÒ»´úMRDIMM¡¢LPDDRÄÚ´æ¡£
ÁíÍâ£¬AMD±íÊ¾µÚÆß´úEPYC½«ÑØÓÃSP7¡¢SP8Á½ÖÖ·â×°½Ó¿Ú£¬µü´ú²¿ÊðµÄ³É±¾¸üµÍ£¬²¢¼ÌÐøÎ§ÈÆ¸ßÐÔÄÜ¡¢ºËÐÄÊýÁ¿¡¢¸ßÄÜÐ§ÓÅ»¯£¬ÑÓÐøEPYCÔÚAgenticÊ±´úµÄÁìÏÈÓÅÊÆ¡£»ùÓÚÆß´úEPYCµÄÐÂÒ»´úAIÖ÷»ú½Úµã´úºÅ¡°Ferrara¡±£¬ÐÂÒ»´úÖÇÄÜÌåÉ³ºÐ½Úµã´úºÅ¡°Fidenza¡±¡£
Ô¤¼Æ2030Äê·¢²¼µÚ°Ë´úEPYC£¬´úºÅ¡°Ravenna¡±£¬Ìáµ½»á²ÉÓÃ¡°Zen8 Family¡±¼Ü¹¹£¬ÖÁÓÚÊÇ·ñ·ÖÎªZen 8¡¢Zen 8c»¹²»È·¶¨£¬Ä¿Ç°ÒÑ¾ÔÚ¿ª·¢ÖÐ¡£
½ÓÏÂÀ´ÊÇInstinct GPUµÄÂ·ÏßÍ¼£¬ÑÓÐøÃ¿Äêµü´úµÄ¸üÐÂÆµÂÊ£¬MI500ÏµÁÐ½«ÔÚ2027ÄêÕýÊ½ÍÆ³ö£¬²ÉÓÃCDNA5¼Ü¹¹£¬Éý¼¶Ö§³ÖÏÂÒ»´úHBM4EÄÚ´æ£¬Í¬Ê±Ö§³ÖÍ¡¢¹âÏË»¥Áª£¬²¢½«ÔÚGPUÓòÀ©Õ¹¹æÄ£ÉÏ±£³ÖÁìÏÈ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬MI500ÏµÁÐ½«´øÀ´AIÍÆÀíÐÔÄÜµÄ´ó·ùÌáÉý£¬ËÕ×Ë·á²©Ê¿Ìáµ½Instinct GPUÍÆÀíÍÌÍÂÐÔÄÜ½«ÔÚ4ÄêÄÚÊµÏÖ³¬¹ý2000±¶µÄÌáÉý£¬Ò²¾ÍÊÇMI500ÏµÁÐ¶Ô±È2023Äê·¢²¼µÄMI300XÏµÁÐ¡£
²ÉÓÃÏÂÒ»´úCDNA¼Ü¹¹µÄMI600ÏµÁÐ½«ÔÚ2028ÄêÁÁÏà£¬Ä¿Ç°Ö»¸ø³öÁËÕýÔÚ¿ª·¢µÄÐÅÏ¢£¬Ã»ÓÐ¹«²¼¾ßÌå¼¼ÊõÌØÐÔ¡£
»¹ÓÐHelios»ú¼Ü¼¶½â¾ö·½°¸µÄÂ·ÏßÍ¼£¬2027Äê½«·¢²¼²ÉÓÃAMD EPYC¡°Verano¡±(ÈÔ¾ÉÊÇZen 6¼Ü¹¹)¡¢AMD Instinct MI500ÏµÁÐÒÔ¼°AMD Pensando "Como" AI NICºÍ¡°Monza¡±DPUµÄAMD Helios 500¡£
2028ÄêAMD Helios 600½«·¢²¼£¬²ÉÓÃZen 7µÄµÚÆß´úAMD EPYC¡°Ferrara¡±¡¢MI600ÏµÁÐGPU£¬ÒÔ¼°Pensando "Palma" AI NICºÍ¡°Levanzo¡± DPU¡£
ÒÔÉÏ¾ÍÊÇ±¾´ÎAMD Advancing AI 2026µÄºËÐÄ·¢²¼ÄÚÈÝÁË£¬¸É»õÂúÂúÇÒÐÅÏ¢ÃÜ¶È¼«¸ß¡£µ±È»£¬ÔÚÏÖ³¡¿´µ½µÄ²»½öÊÇ²úÆ·ºÍ½â¾ö·½°¸µÄ·¢²¼£¬»¹¿ÉÒÔ¸ÐÊÜµ½AMDµÄ»ï°éÌåÏµÒ²ÔÚ³ÖÐøÀ©Õ¹£¬ÉúÌ¬Óú¼Ó·±ÈÙ£¬°üÀ¨OEM¡¢ODM¡¢ÔÆ·þÎñÉÌµÈ¸ü¶àÐÂÃæ¿×½øÈëÁËAMDµÄ¡°ÅóÓÑÈ¦¡±¡£»¹ÓÐ×÷ÎªÉúÁ¦¾üµÄÖÚ¶à¿ª·¢Õß£¬·ÖÏí¸øÓèAMDÆ½Ì¨µÄ´´ÐÂ³É¹û¡£
´Ó¶Ë±ßÔÆµÄËãÁ¦µ××ùµ½Èí¼þÕ»µÄÉúÌ¬¹¹½¨£¬AMD³ÖÐøÀ©Õ¹²úÆ·¾ØÕó´òÔìÃæÏòAgenticÊ±´úÈ«Õ»µÄ½â¾ö·½°¸£¬Õâ»òÐíÊÇAMDÍÚ¾ò2ÍòÒÚÃÀÔªÊÐ³¡µÄÖØÒªÒÀÕÌ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â