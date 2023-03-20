剧透来了 | 第十一届中国电子信息博览会精彩提前看！

【天极网企业频道】前沿思想交流碰撞、创新产品重磅亮相、产业蓝图跃然而上……从新芽破土到枝繁叶茂，从破浪前行到扬帆远航，中国电子信息博览会不仅是科技创新的风向标，更是粤港澳大湾区一张闪亮的名片。

粤港澳大湾区地处我国南部沿海，是我国经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有独特而重要的战略地位。从2019年的《粤港澳大湾区发展规划纲要》，到2020年的《关于推进海事服务粤港澳大湾区发展的意见》，再到2021年的《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》，多重利好政策加持，正为大湾区建设持续注入动力。

不仅如此，在今年全国两会上，粤港澳大湾区再次被写入政府工作报告，这已是粤港澳大湾区连续第七年被写入政府工作报告，这对于持续推进大湾区高质量发展意义重大。

作为粤港澳大湾区四大中心城市之一，深圳已发展成为国内战略性新兴产业规模最大、集聚性最强的城市，在电子信息、智能制造、新能源等领域培育了一批龙头企业。

同时，深圳还出台“20+8”产业集群政策，培育壮大网络与通信、半导体与集成电路、超高清视频显示、智能终端、软件与信息服务、智能机器人、智能网联汽车等20大产业集群，前瞻布局区块链、脑科学与类脑智能、可见光通信与光计算、量子信息等8大未来产业。可以说，深圳的战略地位不言而喻。

近年来，在新一轮科技革命和产业变革的驱动下，电子信息技术开始向各个领域渗透融合，对加速传统产业转型升级，赋能新产业、新业态、新模式的形成，拉动经济增长具有十分关键的作用。与此同时，人类社会正加速进入数字经济时代，迫切需要电子信息产业加快技术创新、生态构建。

在这一大背景下，第十一届中国电子信息博览会(CITE 2023)将于2023年4月7日至9日，在深圳会展中心(福田)拉开帷幕。作为展示全球电子信息产业最新产品和技术的国家级平台，本届博览会以“创新引领 协同发展”为主题，设置40余场主题活动以及8万平方米展区，将全面呈现前沿技术，来自千行百业大咖嘉宾将共同探讨电子信息产业新趋势，并且会议期间将有诸多重磅新品发布。

六大展区，应接不暇

CITE2023将设立CITE品牌创新主题馆、新型显示及应用馆、电子生活生态馆、新一代信息产业智造馆、智能汽车技术馆、基础电子馆6大展馆，涵盖智慧家庭、新型显示、高端半导体、信创、大数据与存储、基础元器件、智能网联汽车7大主题。

据悉，中国电子、华为、海信、创维、联想、TCL华星、天马微电子、惠科、凯盛、龙腾光电、华虹集团、华力微电子、睿励科学、中微、长城、飞腾、麒麟、浪潮软件、奇安信、万里开源、致远互联、金士顿、国鑫、西部数据、希捷科技、科信电子、飞虹半导体、比亚迪、沃尔沃、蔚来、小鹏等1200多家企业将带来5000多项科技创新产品参展。

例如，万里开源将带来中信建投网上交易系统数据库国产化替代项目，仁和兴业将展示仁和云企业数字化管理软件，海信将携海信激光电视LX参展，忆芯科技将展出高性能企业级PCIe Gen4 SSD主控芯片STAR2000，天马微电子的兼容DCI-P3和Adobe高色域显示模组、6.67 LCD CUP屏下摄像头、面板级微流控芯片等产品将亮相本届博览会。

大咖齐聚，洞察产业趋势

本届博览会期间将举办2023中国(大湾区)5GAIoT峰会、2023中国国际显示产业领袖峰会、2023智能网联与自动驾驶创新技术论坛、第三届信息技术应用创新产业论坛、2023CITE电子元器件创新与供应链安全发展峰会、2023 Web3.0中国峰会等40余场论坛活动。

届时，包括专家学者、企业高管、行业精英在内的150多位重磅嘉宾，将通过主题演讲、圆桌对话等形式，从各自的专业角度分享独到见解，不断碰撞思想火花。

鼓励创新，大奖花落谁家

由中国电子信息博览会发起的信息技术产业创新奖评选是电子信息领域最具代表性的奖项之一，用来表彰企业对电子信息产业创新发展所做出的贡献，已被视为行业科技创新成果风向标。

本届博览会将评选出中国电子信息博览会金奖和中国电子信息博览会创新奖。来自相关行业协会、顾问咨询机构、权威媒体等20余位专家按照技术领先性、市场竞争性、设计新颖性、功能适用性、环保先进性等指标，在企业申报的项目中进行严格评审。

人才是电子制造业成功的关键因素

随着科学技术的飞速发展和人们生活水平的不断提高，电子产品功能性越来越强、更新换代周期逐渐缩短，并朝着精密化、个性化的方向发展。

PCBA设计是产品硬件开发过程中最为重要的一环，不仅要完成元器件间的有效互联，更要考虑高速度、高密度和高可靠带来的一系列挑战。

为了培养和选拔更多优秀的PCBA设计工程师，电子制造产业联盟将携手中电会展与信息传播有限公司将在第101届中国电子展上共同主办《2022年第二届“望友杯”全国电子制造行业PCBA设计大赛总决赛》及《PCBA设计及可制造性DFX技术培训》，旨在宣贯规范的设计理念，增强PCBA研发人员对于技术与艺术方面的理解与重视程度。

除此之外，本届博览会还将开启新产品新技术推介会，致力于为企业搭建产品推介、技术交流的沟通平台。

中国电子信息博览会自2013年首次举办以来，始终坚持创新引领，如今已成为亚洲规模最大、产业链最全、活动内容最丰富的、影响力提升最快的电子信息博览会，也是行业领先，具有国际影响力的电子信息行业年度盛会。

如果说十年是一个里程碑，那么第十一年就是一个新开端。相信站在新起点的中国电子信息博览会，将不断推动科技创新，助力产业发展，为粤港澳大湾区建设持续贡献力量。