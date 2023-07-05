技术创新+扩展生态，戴尔科技让边缘计算变得触手可及

【天极网企业频道】当前，以大数据、人工智能、5G、物联网、云计算为代表的数字技术正加速发展，推动全球进入数字经济时代，数据作为继土地、劳动力、资本、技术之后新型生产要素，成为企业的核心战略资源。

与此同时，伴随着各行各业数字化转型的不断深入，越来越多的业务开始下沉到距离终端用户更近的地方，边缘的设备数量及数据量开始呈现快速增长趋势。

据Gartner预测，到2025年，75%的企业级数据将在边缘产生，目前该比例仅为10%。另据IDC预测，到2023年，50%的企业级IT基础架构将部署在边缘，到2024年，90%的企业业务将部署在边缘。由此可见，边缘正成为企业获得数据洞察的重要来源。

2023年6月27日，戴尔科技集团举办戴尔科技边缘与服务媒体研讨会，戴尔科技集团全球副总裁、大中华区售前系统工程部总经理杨捷和戴尔科技集团全球副总裁、大中华区服务销售总经理袁洪伟分享了戴尔科技在边缘和服务领域的进展与成果。

从Project Frontier到Dell NativeEdge，兑现发力边缘承诺

2022年10月，戴尔科技推出了Project Frontier计划，旨在提供边缘运营软件平台，简化、优化并保障边缘的安全。在今年的2023戴尔科技集团全球峰会上，戴尔科技正式推出Dell NativeEdge，将发力边缘的承诺转变为现实。

据杨捷介绍，戴尔科技从2022年开始在国内专门组建了面向边缘的跨部门虚拟团队，同时将各部门的专家整合在一起，以在客户端、在市场上，突破更多边缘场景和案例，找到能够由点到线到面的业务。经过两年探索，团队达成了一个共识，那就是边缘是数据产生的地方，也是需要快速处理数据实现业务价值的地方。

值得一提的是，NativeEdge作为业界唯一的边缘运营软件平台，能够降低边缘运营的复杂性，可帮助各行各业的企业随时随地安全地支持任何边缘应用程序，以实现其业务目标。

一是简化，从边缘到多云，通过进行基础架构和应用程序的集中管理、零接触部署、启动和自动化操作，大规模降低运营的复杂性;二是优化，Dell NativeEdge专为开放系统设计而构建，可与软件应用程序、物联网框架、多供应商运营技术解决方案和多云环境协同工作，缩短概念验证开发时间，并在各种硬件外形规格和价位方面提供一致的体验，从而最大化边缘投资的价值;三是安全，采用“零信任”安全原则，从设计到部署以及整个供应链，确保在整个边缘资产中保障应用、数据和基础架构安全。

简化边缘，从三个维度出发

杨捷指出，除了推出Dell NativeEdge帮助企业降低边缘运营的复杂性外，戴尔科技还会从三个维度来践行简化客户的边缘部署和运营这一核心策略。

戴尔科技集团全球副总裁、大中华区售前系统工程部总经理杨捷

第一，加速创新。戴尔科技与合作伙伴利用现有的产品方案，帮助客户快速实现应用场景。目前有很多OEM合作伙伴将戴尔科技的工作站、服务器等产品部署在边缘侧，从而帮助客户实现加速。并且，戴尔科技还提供了整个生命周期的服务保障。

第二，快速部署。随着智能化不断深入，边缘应用的种类越来越多。然而，目前许多应用都是基于容器开发，不可能让每一个应用都要部署一套容器环境，这时就需要有一个像Dell NativeEdge的平台，来帮助客户管理众多应用的生命周期。

第三，数据安全。多年来，戴尔科技一直强调安全的最后一道防线是在数据层，所以不仅仅是要帮助客户实现网络层的安全，也要帮助客户在边缘侧做到数据层防勒索的能力。

2021年5月，戴尔科技集团正式公布了Dell APEX“即服务”产品系列，无论企业的工作负载在本地、边缘还是公有云，无论是存储、服务器、网络连接、超融合基础设施还是PC等解决方案，都可享受一致的即服务体验，从而大幅简化企业的技术消费方式。

为了在企业使用边缘计算的过程中获得更好的支持，戴尔科技持续拓展Dell APEX 产品组合，如Dell APEX PCaaS能够帮助企业简化IT和部署先进的客户端技术，并释放资金投资于打造现代化的员工体验上。而Dell APEX FOD全面涵盖公有云、私有云、数据中心和边缘工作负载，有效降低企业转型的成本和风险，提高企业应对变化的业务“韧性”。

袁洪伟表示，虽然Dell APEX主要是一个订阅服务，并不是针对边缘计算的特定解决方案，但其提供的灵活性、统一管理、快速部署和全球支持等特点，可以为边缘计算带来更好的支持。具体来看：

在灵活性和可扩展性方面，边缘计算环境通常需要灵活的IT基础设施，以适应不同规模和需求的边缘节点。Dell APEX提供灵活的订阅模式，可以根据实际需要增加或减少计算、存储和网络资源。这使得边缘计算部署可以更好地应对变化的工作负载和需求。

在统一的管理和集成方面，边缘计算部署通常涉及多个边缘节点和设备，需要统一的管理和集成解决方案。Dell APEX提供统一的管理平台，可以集中管理和监控多个边缘节点的资源和工作负载。这有助于简化管理流程、提高效率，并确保边缘计算环境的可靠性和安全性。

在弹性和快速部署方面，边缘计算场景中，需要快速部署新的边缘节点以满足业务需求。Dell APEX的订阅模式可以快速提供所需的计算和存储资源，减少了设备采购和部署的时间。这有助于加速边缘计算基础设施的搭建和扩展，并更好地适应快速变化的市场需求。

在全球支持和服务方面，Dell APEX是一个全球统一的服务，为客户提供全球范围内的支持和服务。在边缘计算中，可能涉及分布在不同地理位置的边缘节点，因此全球支持和服务的覆盖范围可以确保边缘计算环境的稳定性和可靠性。

戴尔科技集团全球副总裁、大中华区服务销售总经理袁洪伟

此外，袁洪伟还透露了Dell APEX在边缘计算方向采取的五大具体策略：

第一，边缘计算硬件优化。戴尔科技将进一步优化边缘计算硬件解决方案，以满足不同边缘场景的需求。这可能包括设计更小型、低功耗的边缘服务器和边缘存储设备，以适应边缘节点的有限空间和电力资源限制。

第二，弹性和可扩展性的订阅模式。Dell APEX将提供更灵活、可扩展的订阅模式，使用户能够根据需要动态调整边缘计算资源。这将允许用户根据工作负载的变化快速扩展或缩减计算和存储资源，以满足不同时期的需求。

第三，边缘计算管理和集成平台。Dell APEX将加强边缘计算管理和集成平台的功能，提供更强大的工具和功能，以便用户能够更轻松地管理和监控边缘节点、应用程序和数据。这可能包括集中化的边缘设备管理、自动化部署和配置工具，以及更全面的性能和安全监控功能。

第四，边缘安全和数据隐私保护。考虑到边缘计算中的安全和隐私问题，戴尔科技将加强对边缘环境的安全性和数据保护能力。这可能包括提供端到端的加密通信、身份验证和访问控制机制，以及数据隐私保护的解决方案，帮助用户确保在边缘计算环境中的数据安全和合规性。

第五，边缘计算生态系统合作。戴尔科技将积极与其他厂商、开发者和解决方案提供商合作，建立边缘计算生态系统。这将促进不同技术和平台之间的集成和互操作性，推动边缘计算的创新和应用。

我们看到，戴尔科技正无时无刻不在践行着“Win the Edge”的目标，那就是通过创新简单的解决方案，帮助企业在离数据创建地点更近的地方进行数据分析，更快地做出决策、改善成果并实现向前发展。

写在最后：

明者因时而变，知者随事而制。边缘计算作为数字经济的重要底座，可以更好地支撑本地业务实时处理与执行，带来越来越多的机遇。作为一家全球化科技企业，戴尔科技积极顺应IT发展趋势，持续提供创新的边缘计算产品和方案，为企业转型升级、业务创新提供了强大助力。