ÎÒÃÇÎªÊ²Ã´Òª¡°ÑøÁúÏº¡±£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿Á½ÖÜÄÚ£¬ÔÚ½»Ò×Æ½Ì¨ÖÐ£¬ÉÏÃÅ°²×°(ÊÕ·Ñ¿É´ï500Ôª/´Î)Ñ¸ËÙÑÝ±äÎªÉÏÃÅÐ¶ÔØ(ÊÕ·Ñ299Ôª/´Î)£¬½ØÈ»Ïà·´µÄÉúÒâÈÃÓÐµÄÈË×¬µÃÅèÂú²§Âú£¬Áô¸ø²¿·ÖÓÃ»§µÄÖ»Ê£¡°Ò»µØ¼¦Ã«¡±¡£
OpenClaw£¬Õâ¸öÈü²©ÁúÏºËÆºõÒ²ºÍËü°Ë¸Í×Ó´ò²»×ÅµÄÇ×ÆÝÐ¡ÁúÏºÒ»Ñù£¬ÓÐÈËÏ²»¶ÓÐÈËÑá¶ñ¡£
ÑÛ¿´ËûÆð¸ßÂ¥£¬ÑÛ¿´ËûÑç±ö¿Í£¬ÑÛ¿´ËûÂ¥ËúÁË¡¡Õâ¸ö¾çÇéÔÚ¿Æ¼¼È¦£¬ÔÚ×Å¼±ÉÌÒµ»¯¡¢×Å¼±±äÏÖµÄAIÁìÓò£¬ËÆºõÃ¿Ìì¶¼ÔÚÉÏÑÝ¡£
OpenClaw»ðÁË!
Äê³õ£¬Ò»¸öÃûÎª¡°OpenClaw¡±(ÔøÓÃÃû Clawdbot¡¢Moltbot)µÄ¿ªÔ´ÏîÄ¿ÔÚGitHubÉÏºá¿Õ³öÊÀ¡£¶Ì¶ÌÊýÔÂ£¬ÆäÐÇ±êÊýÍ»ÆÆ25Íò£¬´´ÏÂÁËÒ»ÏµÁÐ¾ªÈË¼ÇÂ¼¡ª¡ªÊÇ²»ÊÇºÍ2025Äê³õµÄDeepSeekÄÃµ½ÁËÏàËÆµÄ¾ç±¾£¿ÒòÎªOpenClawµÄÍ¼±êÊÇÒ»Ö»ºìÉ«ÁúÏº£¬OpenClaw¾Í±»´ó¼Ò³ÆÎª¡°ÁúÏº¡±¡£²¢Ñ¸ËÙÆÆÈ¦£¬´ÓÔ±¾µÄ¼«¿ÍÈ¦×ÓÀ©Õ¹µ½¸ü¶àÓÃ»§¶¼ÔÚÌÖÂÛµÄÏÖÏó¼¶²úÆ·£¬¡°ÑøÁúÏºÁËÂð¡±ºÍ¡°³ÔÁËÂð¡±Ò»Ñù£¬³ÉÎªÉç½»ÖÐÕ¼±ÈÆÄ¸ßµÄÎÊºòÓï¡£
¼òµ¥À´½éÉÜÒ»ÏÂ£¬OpenClaw±¾ÖÊÉÏÊÇÒ»¸ö¿ªÔ´AI Agent¿ò¼Ü¡ª¡ª²»Í¬ÓÚChatGPT¡°ÄãÎÊÒ»¾ä¡¢ÎÒ´ðÒ»¾ä¡±µÄ¶Ô»°»úÆ÷ÈË£¬OpenClawÊÇÒ»¸öÄÜ¡°ÕæÕý¶¯ÊÖÖ´ÐÐÈÎÎñ¡±µÄÊý×ÖÅ£Âí¡£
ÒÔÍù´ó¼ÒÊ¹ÓÃµÄ´óÄ£ÐÍÓÐ¸ö¡°ºÃÄÔ×Ó¡±£¬¶øOpenClaw²»½ö¿ÉÒÔÑ¡ºÃÄÔ×Ó£¬»¹ÓÐÊÖÓÐ½Å£¬ÄÜ¹»7x24Ð¡Ê±´ýÃü¡¢¾ß±¸³¤ÆÚ¼ÇÒäÄÜÁ¦¡¢¿ÉÒÔÖ÷¶¯Ö´ÐÐ¸´ÔÓ¶àÈÎÎñ£¬ÇÒÊý¾ÝÔÚ±¾µØ£¬ÒþË½¿É¿Ø¡£ÔÚÊÚÓèÈ¨ÏÞµÄÇé¿öÏÂ£¬ÕâÖ»ÁúÏºÔÚÄãµÄµçÄÔÀïÄÜ¹»¸ù¾ÝÖ¸Áîµ÷ÓÃÓ¦ÓÃ¡¢±à¼¡¢ÐÞ¸Ä¡¢·¢ËÍÎÄ¼þ¡£´ò¸ö±È·½£¬¸ø³öÖ¸Áî¡°°ïÎÒÔÚÆ½Ì¨¹ºÂò×î±ãÒËµÄMac Mini¡±£¬OpenClawµÄÖ´ÐÐ¹ý³Ì¿ÉÒÔ¼òµ¥ÃèÊö³É£ºË¢ÐÂÒ³Ãæ->·¢ÏÖµ¯³ö¡°ÑéÖ¤Âë¡± ->ËüÍ£ÏÂÀ´£¬Ê¶±ðÑéÖ¤ÂëÀàÐÍ->µ÷ÓÃ½âÂë·þÎñ»ò³¢ÊÔ»¬¶¯ÑéÖ¤->ÑéÖ¤Í¨¹ýºó¼ÌÐøµã»÷¡°¹ºÂò¡±->·¢ÏÖ¿â´æ±ä»ÒÁË->×Ô¶¯ÅÐ¶ÏÃ»»õÁË->×ª¶øËÑË÷¶þÊÖÊÐ³¡»òÉèÖÃ½µ¼ÛÌáÐÑ£¬²¢¸øÄã·¢±¨¸æËµÃ÷Çé¿ö¡£OpenClaw¼È²»Ïñ´«Í³AIÄÇÑùÊÂÊÂÇëÊ¾Ôö¼Ó¸ºµ££¬Ò²²»Ïñ´¿×Ô¶¯¹¤¾ßÄÇÑùÂ³Ã§ÐÐÊÂ¡£
ÀàËÆÔÚµçÄÔÀï²¿ÊðÀàËÆ¸ÖÌúÏÀÖÐ¼ÖÎ¬Ë¹Ò»ÑùµÄË½ÈËÖúÀí£¬°ÑÄã´ÓÒ»Ð©¹¤×÷ÖÐ½â¾È³öÀ´¡£OpenClawµÄ»ð±¬²»½öµÃÒæÓÚ×ÔÉíÓÅÊÆ£¬±³ºó»¹ÓÐÐí¶àÒòËØÍÆ¶¯¡£
Ê×ÏÈÊÇÉç½»ÇÃÃÅ×©ÓëFOMO(´íÊ§¿Ö¾åÖ¢)ÇéÐ÷¡£ÑøÁúÏºµÄ»ð±¬ÏÆÆðÁËÓÖÒ»ÂÖAIÈÈ³±£¬Æä²»½ö³ÉÎªÉç½»ÖÐÈÈÃÅ»°Ìâ£¬ÈºÌåÐÔ¼¼Êõ³¢ÏÊÒ²´øÀ´ÁË²»²ÎÓëÆäÖÐ¾Í»á¡°´í¹ýÒ»¸öÒÚ¡±»òÕß±»Ê±´úÅ×ÆúµÄ½¹ÂÇ¡£ÈÃ¸ü¶àÈËÖ÷¶¯»ò±»¶¯µØ³¢ÊÔÑøÁúÏº£¬¼´Ê¹ËûÃÇ²»ÖªµÀ×Ô¼ºÕâÑù×öÄÜ¹»µÃµ½Ê²Ã´¡£
Æä´Î£¬ÔÚÒÑ¾³ÖÐø¼¸ÄêAIÈÈ³±ÖÐ£¬ÈçºÎÓ¯ÀûÊÇÈÆ²»¿ªµÄ»°Ìâ¡£³ýÁËNVIDIA×¬µÃÅèÂú²§ÂúÈÃÈËÑÛºìÖ®Íâ£¬ºÜ¶à´ó³§»¹Ã»ÓÐ¿´µ½¡°»Ø±¨¡±£¬ÉõÖÁÔÚ¡°Åâ±¾×¬ßººÈ¡±¡£ÁúÏºµÄ±¬»ð´øÀ´ÁËÒ»Ë¿ÉÌ»ú¡£Ïà±È¹ºÂòÓ²¼þÉè±¸(ÁúÏºÈÃMac MiniÒ»»úÄÑÇóÕâÄãÊÜµÃÁËÂð£¿)£¬ÔÆµçÄÔ³É±¾¸üµÍÒ²¸üÁé»î£¬Ò»Ð©Í·²¿ÔÆ³§ÉÌÑ¸ËÙÍÆ³ö¡°Ò»¼ü²¿Êð¡±·þÎñ£¬ÆäÖÐÒ»¸öÉÌÒµÂß¼¾ÍÊÇ¡°Çå¿â´æ¡±¡ª¡ª°ÑÑÏÖØÖÍÏúµÄ·þÎñÆ÷ËãÁ¦Í¨¹ýÔÆµçÄÔÔÆ·þÎñ·½Ê½£¬ÔÚC¶ËÏûºÄ¡£Í¨¹ý¡°ÑøÁúÏº¡±½«ÒÔÍùÓ²¼þÏúÊÛÄ£Ê½×ª»¯Îª³¤ÆÚµÄSaaS¶©ÔÄ·þÎñ£¬ÕâÖÖÉÌÒµÄ£Ê½µÄ×ª±ä»á´øÀ´Ô´Ô´²»¶ÏµÄÊÕÒæ¡£
ÑøÁúÏº´øÀ´ÁËÊ²Ã´£¿
¶ÔÓÚºÜ¶àÓÃ»§¶øÑÔ£¬ÑøÁúÏºµÄÃÅ¼÷Ïà±ÈÒÔÍù¸üµÍ£¬ÇÒ¾ß±¸ÌáÉýÐ§ÂÊ¡¢¸ù¾Ý¸öÈËÊ¹ÓÃÏ°¹ßÉî¶È¶¨ÖÆ»¯µÄÄÜÁ¦¡£
Ö»²»¹ý»¹ÓÐÒ»Ð©¡°³É±¾¡±²»ÄÜºöÊÓ£¬¾¡¹Ü¹ºÂòËãÁ¦µÄ·ÑÓÃ²¢²»Ëã¸ß£¬µ«ÊÇOpenClawÏûºÄToken¾ÍÏñÒ»Ö»¡°÷Ò÷Ñ¡±£¬ÔÚÖ´ÐÐ¸´ÔÓÈÎÎñÊ±ÐèÒª²»¶Ï×ÔÎÒ¾À´í¡¢ÄÚ²¿Ñ»·£¬Ò»´ÎÈÎÎñ¿ÉÄÜÓëÄ£ÐÍ½»»¥ÊýÊ®ÉÏ°Ù´Î¡£²¢ÇÒ£¬°²×°ºÃ²¢²»µÈÓÚÓÃµÃºÃ£¬µ÷ÊÔ¡¢ÅÅ´í¡¢²å¼þ³åÍ»½â¾öÐèÒª¼¼ÊõÄÜÁ¦£¬ÆÕÍ¨ÈËÍùÍùÏÝÈë¡°ÕÛÌÚ¹¤¾ß¶ø·ÇÊ¹ÓÃ¹¤¾ß¡±µÄÀ§¾³£¬ÕâÓë½â¾öÎÊÌâ¡¢ÌáÉýÐ§ÂÊµÄ³õÖÔ²¢²»Ïà·û¡£
»¹ÓÐÒ»µã±ðÍüÁË£¬´ó³§¸øÄãÒ»¼ü°²×°ºÃºó£¬Ìá¹©ÁË±ã½ÝÓë¿É¿¿µÄ·þÎñ£¬ÕâÒ²Ò»¶¨³Ì¶ÈÉÏÒâÎ¶×ÅÄãµÄÁúÏº±»ÑøÔÚÁËÄ³¸öÉúÌ¬ÖÐ£¬ºóÐø¸¶·Ñ¶©ÔÄµÄ´óÃÅÒÑ¾ÔÚ»º»º³¨¿ªÁË£¬ÏëÒªÈÃÁúÏº¸ü¡°´ÏÃ÷¡±£¬°²×°ºÃOpenClawÕâ¸ö¿ò¼Ü»¹Ö»ÊÇ³õ¼¶½×¶Î£¬ºóÃæ»¹ÓÐºÜ¶àÏû·ÑÏîÄ¿ÔÚµÈÄã£¬Ò²¾ÍÊÇ³£³£Ìýµ½µÄÄÇ¾ä»°¡ª¡ªÃâ·ÑµÄÍùÍùÊÇ×î¹óµÄ¡£
ÔÙÀ´¿´ÑøÁúÏº¸ø´ó³§µÄ»úÓö¡£¸Õ¸ÕÒÑ¾Ìáµ½£¬OpenClawÎªÔÆ³§ÉÌ´øÀ´ÁËÐÂµÄÉÌÒµÄ£Ê½£¬´Ó¸ü³¤Ô¶µÄ½Ç¶ÈÀ´¿´£¬AIÖÇÄÜÌå¼«ÓÐ¿ÉÄÜ³ÉÎªÏÂÒ»´ú¼ÆËãÆ½Ì¨ÓëÓÃ»§µÄ½»»¥Èë¿Ú£¬´ÓÉúÌ¬Õ¼Î»µÄ½Ç¶ÈÀ´¿´£¬Ò²Òª¼Ó½ôÓë¿ª·¢Õß¡¢ÓÃ»§Ö®¼äµÄÁªÏµ¡£
²¢ÇÒ£¬Ïà±ÈÓÃ»§¡°DIY¡±µÈ·½°¸£¬ÓÐ´ó³§ÔÚºó·½±£¼Ý»¤º½£¬¡°°²È«¼Ó¹Ì°æ¡±OpenClaw³ÉÎªËûÃÇµÄÓÅÊÆ¡£ÓÈÆäÔÚOpenClawÒÑ¾±©Â¶³ö°²È«·çÏÕÖ®ºó£¬ÓÃ»§µÄÑ¡ÔñÒ²»áÓÐ¸üÃ÷ÏÔµÄÇãÏòÐÔ¡£Î§ÈÆ°²È«ÄÜÁ¦¹¹½¨µÄ¾ºÕù±ÚÀÝ½«Öð²½ÌÔÌ¸öÈË²¿ÊðÕßºÍÖÐÐ¡·þÎñÉÌ¡£
Ö®ËùÒÔÇ¿µ÷°²È«½«³ÉÎª·ÖË®Áë£¬ÕâÒ²ÊÇÁúÏºµÄ¡°Ë«ÈÐ½£¡±¡£µ±ÊÚÓèÖÇÄÜÌå¸ü¸ßÈ¨ÏÞµÄÍ¬Ê±£¬Ò²ÒâÎ¶×ÅÐÅÈÎ±ß½çÄ£ºý£¬±©Â¶ÁË¸ü¶à°²È«·çÏÕ¡£
ÉÏÖÜ£¬¡¶ÈËÃñÈÕ±¨¡··¢ÎÄÖÐÌáµ½£º¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯²¿ÍøÂç°²È«ÍþÐ²ºÍÂ©¶´ÐÅÏ¢¹²ÏíÆ½Ì¨¼à²â·¢ÏÖOpenClaw¿ªÔ´AIÖÇÄÜÌå²¿·ÖÊµÀýÔÚÄ¬ÈÏ»ò²»µ±ÅäÖÃÇé¿öÏÂ´æÔÚ½Ï¸ß°²È«·çÏÕ£¬¼«Ò×Òý·¢ÍøÂç¹¥»÷¡¢ÐÅÏ¢Ð¹Â¶µÈ°²È«ÎÊÌâ¡£
3ÔÂ10ÈÕ£¬¹ú¼Ò»¥ÁªÍøÓ¦¼±ÖÐÐÄÔÙ´Î·¢²¼¹ØÓÚOpenClaw°²È«Ó¦ÓÃµÄ·çÏÕÌáÊ¾¡£
ËùÒÔ£¬¶ÔÓÚºÜ¶àÓÃ»§¶øÑÔ£¬OpenClaw²»ÊÇÐ¡ÁúÏº£¬¸üÏñÊÇÒ»Æ¥ÁÒÂí£¬ÏëÒª¼ÝÔ¦ºÃ»¹ÊÇÓÐÒ»¶¨ÄÜÁ¦ÒªÇó£¬ÊÖÖÐµÄçÖÉþ¾ÍÊÇ°²È«·À»¤¡£Èç¹û×¥²»ÀÎ£¬ÈÎÆä³Û³Ò¿ÉÄÜ»áµÃ²»³¥Ê§¡£±ÈÈç£¬ÏÂ´ï¡°±¸·Ý²¢É¾³ý¾ÉÎÄ¼þ¡±Ö¸Áî£¬±»Îó½âÎª¡°É¾³ý±¸·ÝÎÄ¼þ¡±£¬µ¼ÖÂÎ¨Ò»Êý¾Ý¸±±¾¶ªÊ§;·ÃÎÊ¶ñÒâÍøÒ³ºó£¬ÔÆÕË»§APIÃÜÔ¿±»ÇÔÈ¡£¬Ôì³ÉËðÊ§¡£
»ØÏëÒÔÇ°£¬ºÚ¿Í»¹Òª·Ñ¾¡ÐÄË¼ÖÖÄ¾Âí¡£ÏÖÔÚ£¬ÓÃ»§Ö÷¶¯²¿ÊðOpenClaw£¬»¹ÌùÐÄµØ±£³Ö7¡Á24Ð¡Ê±ÔÚÏß¡£Õâ²»ÊÇ¡°Èâ¼¦¡±£¬¶øÊÇ¡°×Ô×ßÐÍÊý×Ö¼ÒÐó¡±£¬×Ô¼º³Ôµç(Token)£¬×Ô¼º³¤Èâ(ËãÁ¦)£¬×Ô¼º×ß½øÍÀÔ×³¡(¿ó³Ø)¡£ÄãÒÔÎª×Ô¼ºÓÐÁË¸üºÃÓÃµÄÖÇÄÜÌå£¬µ«Ò²Ðí°×ÌìËü°ïÄã»ØÓÊ¼þ£¬ÉîÒ¹Ëü°ï±ðÈËÍÚ±ÈÌØ±Ò¡£
ÁúÏº»ðÁË£¬ÒªÑøÂð£¿
Ãæ¶ÔÕâ¸öÎÊÌâ£¬ËÍ¸ø¶àÊýÈËµÄ´ð°¸ÊÇ£ºÈÃ×Óµ¯·ÉÒ»»á¶ù£¬ÍùÍùÄÜ¿´µ½¸üÇåÎúµÄÍ¼¾°¡£
´ó¼ÒÒª°ÚÍÑÄÚÐÄµÄ½¹ÂÇ£¬²»ÒªÏÝÈëFOMO(´íÊ§¿Ö¾å)¡£ÒªÏëÇå³þOpenClaw¶ÔÄã¶øÑÔÊÇ·ñÕæµÄÓÐ¼ÛÖµ£¬ÄÜ·ñ½â¾öÄãµÄÊµ¼ÊÄÑÌâ£¬²»È»¾ÍÖ»ÄÜÊÂ±¶¹¦°ë¡£¾ÍºÃÏñ±¾À´ÒªÈ¥³Ôºº±¤µÄÄã£¬×ª½Ç¿´µ½Ò»¼ÒÍøºì·¹µêÅÅÆðÁË³¤¶Ó£¬Ö»É¨ÁËÑÛÕÐÅÆ£¬Ò²Ã»ÏÈ¿´¿´²Ëµ¥£¬¾ÍÅÅÔÚ¶ÓÎéºóÃæ£¬¸ú×ÅÒýµ¼Ò»²½²½µÈÁËÁ½¸öÐ¡Ê±£¬Èë×øºó²Å·¢ÏÖÕâ¼ÒµêÖ÷ÀíÈËÖ»ÂôËâÏãÎ¶µÄÐ¡ÁúÏº£¬¶øÄã¼È²»³Ô´óËâ£¬Ò²²»Ï²»¶°þÐ¡ÁúÏº¡£
µÈÒ»µÈ¼¼ÊõºÍ²úÆ·¸ü³ÉÊì£¬ÒâÎ¶×Å·çÏÕ¸üµÍ¸üºÃÓÃ¡£¶øÕâ¶ÎÊ±¼ä£¬¿ÉÒÔÔÚ°²È«»·¾³ÏÂ£¨¼á³Ö×îÐ¡È¨ÏÞÔÔò£©³¢ÏÊ¡¢Ñ§Ï°¡¢Àí½â£¬¼ÈÄÜ¹»ÔÚÑøÁúÏººó¸üºÃµØ°´ÕÕ×Ô¼ºµÄÊµ¼ÊÐèÇóÀ´·¢»Ó×÷ÓÃ£¬Ò²ÄÜ±ÜÃâ°²È«¿Ö»ÅÔì³É¡°ÒòÒ·ÏÊ³¡±¡£
»¹ÓÐÒ»µãºÜÖØÒª£¬Ö®ËùÒÔÊÇÑøÁúÏº£¬Õâ¸ö¡°Ñø¡±»¹ÓÐºÜ¶àÃÅµÀ£¬OpenClawÄÜÓÃ²¢²»µÈÓÚºÃÓÃ¡£ÏëÒªÈÃÕâ¸öÖÇÄÜÖúÊÖ³É³¤ÆðÀ´£¬»¹ÐèÒªÓÃ»§»¨·ÑÊ±¼äºÍ¾«Á¦À´½øÐÐ·´À¡¡¢µ÷Õû¡¢ÓÅ»¯£¬ÈÃÁúÏºÏò×ÅÄãÏ£ÍûµÄ¡¢ÐèÒªµÄ·½Ïò³É³¤¡£¶øÕâ¸ö¹ý³Ì£¬ÔòÊÇÓÖÒ»µÀÃÅ¼÷£¬Ò²½«¾ö¶¨OpenClawÄÜ·ñ´ïµ½ÄãµÄÔ¤ÆÚ¡£ÔÚºÍÒ»Ð©ÒµÄÚÈËÊ¿ÁÄµ½ÑøÁúÏºÕâ¸ö»°ÌâÊ±£¬´ó¼Ò¸ø³öÁËÒ»¸öÏà¶Ô´ÖÇ³µÄ±ê×¼£¬À´ÅÐ¶Ï£¨ÔçÆÚµÄ£©ÓÃ»§ÊÇ·ñÄÜ¹»¿çÔ½ÕâµÀÃÅ¼÷µÄ±ê×¼¡ª¡ªÈç¹ûÎÞ·¨¶ÀÁ¢Íê³É°²×°²¿ÊðOpenClaw£¬ÄÇÇ³³¢éüÖ¹¼´¿É¡£Ò²¾ÍÊÇ´ó¼Ò¿ÚÖÐ¾³£µ÷Ù©µÄ¡ª¡ª´ÓÈëÃÅµ½·ÅÆú¡£
ËùÒÔ¶ÔÓÚÓÐ»ù´¡µÄ¼¼Êõ°®ºÃÕß¡¢¿ª·¢Õß£¬½¨ÒéÔÚ¸ôÀë»·¾³(ÐéÄâ»ú/Docker)ÖÐ²¿Êð£¬±ÜÃâÊ¹ÓÃ¹ÜÀíÔ±È¨ÏÞ£¬ÓÉ´ËÀ´ÌáÉý×Ô¼ºµÄ×¨ÒµÄÜÁ¦£¬»òÕßÍØÕ¹²úÆ·¹¦ÄÜ¡£
¶ÔÓÚÏëÒª½èÖúOpenClawÌáÉýÐ§ÂÊµÄÖ°³¡ÈËÊ¿µÈÓÃ»§£¬Ê×Òª¾ÍÊÇÈ·¶¨°²×°Ó¦ÓÃµÄÀ´Ô´£¬Ñ¡Ôñ¿¿Æ×Í¾¾¶ÏÂÔØ²¿Êð£¬²¢ÀíÐÔ¹Ø×¢Æä·¢Õ¹¡£¿ÉÒÔ´Ó²¿·Ö¹¤×÷¿ªÊ¼Á÷ÈÚÈëOpenClaw£¬²¢¸ù¾Ý¸öÈËÏ°¹ßºÍÐèÇóÖð²½µ÷Õû£¬²»ÒªÃ¤Ä¿ÐÅÈÎ¡£¸ü½¨ÒéÊÇ½«¡°ºÏÊÊ¡±µÄÐèÇó½»¸øOpenClaw×ÔÖ÷´¦Àí£¬´îÅäÉÏÉóºË»úÖÆ£¬À´ÌáÉýÐ¡¡£µ±È»Ò²Òª¶Å¾ø×Ô¼º¼°¹«Ë¾µÄÃô¸ÐÊý¾Ý³ÉÎªÁúÏºËÇÁÏ¡£
¾ÍÆóÒµ¶øÑÔ£¬ÒªÃ÷È·OpenClaw¼°ÀàËÆÖÇÄÜÌåÔÚÒµÎñÖÐµÄÊ¹ÓÃ¹æ·¶£¬Ñ¡ÔñµÄ·½°¸Ò²ÒªÓÐ×ã¹»µÄ°²È«±ÚÀÝ(½¨ÒéÓÅÏÈ¿¼ÂÇÔÆ³§ÉÌÌá¹©µÄË½ÓÐ»¯²¿Êð)£¬¸üÐèÒªºâÁ¿Æä¸øÆóÒµÒµÎñ´øÀ´µÄÐ§ÂÊÌáÉýÊÇ·ñ¸²¸Ç°²È«·çÏÕºÍÔËÎ¬³É±¾¡£Èç¹ûÊÇ¡°ÎªÁËÓÃAI¶øÓÃAI¡±£¬ÄÇ¾ÍÊÇÉá±¾ÖðÄ©ÁË¡£Í¬ÑùÒ²ÐèÒª·ÀÖ¹¡°±ÕÃÅÔì³µ¡±£¬ÁË½â¡¢½ÓÊÜÈ«ÐÂµÄÖÇÄÜÉú²úÁ¦ºÍÒµÎñÄ£Ê½£¬¶ÔÓÚÆóÒµÓë¸öÈË¶øÑÔÒ²ºÜÖØÒª¡£
Ð´ÔÚ×îºó
Ò»ÄêÇ°DeepSeek±¬»ð£¬ÈÃ´óÄ£ÐÍ¼ÒÓ÷»§Ïþ£¬Ö±½Ó»ò¼ä½ÓµØ¼ÓËÙAIÓ¦ÓÃÂäµØ¡£ÏÖÔÚ£¬OpenClawÓÖÒ»´ÎÖ¤Ã÷ÁËAIµÄÇ±Á¦£¬ÑéÖ¤ÁËAIÖÇÄÜÌåµÄ¿ÉÐÐÐÔÂ·¾¶¡£¾¡¹ÜÕâ¹ÉÈÈ³±ÖÕ»áÍËÈ¥£¬µ«³ÖÐø³åË¢»¹ÊÇ»áÔÚ°¶±ßÁôÏÂºÜ¶àºÛ¼£¡£
¶Ì¶Ì¼¸ÖÜ£¬ÕâÖ»ÁúÏºÈÃÐÐÒµ¼ûÖ¤ÁË¿ªÔ´´´ÐÂµÄ»îÁ¦¡¢´ó³§ÉÌÒµ»¯µÄÃôÈñ¡¢ÆÕÍ¨ÓÃ»§µÄÈÈÇé£¬ÒÔ¼°°²È«·çÏÕµÄ¾¯Ê¾¡£Í¸¹ýÕâ·ù¸´ÔÓÍ¼¾°¿ÉÒÔ¿´³ö£¬±¾µØAIÖÇÄÜÌåÊÇ¸ÕÐè£¬ÇÒÐÎÌ¬»á²»¶Ï½ø»¯£¬ÕâÓëPC¡¢ÊÖ»úµÈÖÕ¶Ë³§ÉÌ²»¶ÏÍÆ½øµÄ±¾µØ»¯²¿ÊðÏàÆõºÏ¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬×÷Îª¿ªÔ´ÉúÌ¬ÓÖÒ»´ÎÆÆÈ¦µÄ°¸Àý£¬Ò²Í¸Â¶ÁËÉÌÒµ°²È«¡¢¸öÈËÊý¾ÝÖ÷È¨¡¢ÔÆ·þÎñµÈÖî¶àÒªËØ¼äÐèÒªÆ½ºâ¹²´æ£¬ÐÍ¬·¢Õ¹¶ø²»ÊÇÇ£ÖÆ¡£
´Ë¿Ì±ÊÕß»¹Ã»ÓÐÑøÁúÏº£¬µ«AIÔç¾ÍÊÇ¹¤×÷¡¢ÄÚÈÝ´´×÷ºÍÉú»îµÄÒ»²¿·Ö£¬Òò´ËÎ´À´Ò»¶¨»áÑø¡£È»¶ø²»Ò»¶¨ÊÇÁúÏº£¬Ò²¿ÉÄÜÊÇó¦Ð·¡¢ÎÚ¹ê£¬»òÕßÆäËûµÄÊ²Ã´¡£Î¨Ò»ÄÜÈ·¶¨µÄÊÇ£¬Õâ¸ö¡°AIÖÇÄÜÌå¡±»áÊÇÎÒÐèÒªµÄ£¬ÄÜ½â¾öÎÒÎÊÌâµÄ£¬ÕæÕýÖµµÃÐÅÀµµÄ»ï°é£¬¶ø²»ÊÇ¸ú·çºÍ½¹ÂÇÖ®ÏÂµÄ²úÎï¡£
Èç¹û¡°ÑøÁúÏº¡±ÈÃÄãÕÛÌÚ¶àÓÚ²ú³ö¡¢·çÏÕ¶àÓÚÊÕÒæ£¬ÄÇÃ´ÌåÑé¹ý¡¢ÁË½â¹ý£¬¾Í·ÅÏÂËü£¬µÈ´ý¸ü³ÉÊìµÄ·½°¸£¬²ÅÊÇ¸üºÃµÄÑ¡Ôñ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â