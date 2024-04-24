未来纸显示技术 TCL办公智屏屏幕效果体验

【天极网企业频道】近期TCL商用显示推出了新产品――TCL办公智屏。它最大的亮点是采用未来纸显示技术，包含TCL华星AG超显屏、星月均光系统、皇冠级低蓝光LED、办公专属图效算法，专为办公优化，适合会议长时间的观看。

据介绍，TCL办公智屏用的不是为观影开发的电视屏幕，而是专门针对办公场景研发的。据官方数据，TCL办公智屏的屏幕具有AG 25%防眩光、100%sRGB色域、ΔE≤1、80%亮度均匀性、178°广视角、120Hz高刷新率，采用460nm以上皇冠级低蓝光灯珠，低蓝光、无频闪，并搭配办公场景显示自研算法。



在室内灯光下的显示效果，屏幕把灯光反射打散了

显示效果：环境光干扰

TCL办公智屏采用TCL华星AG超显屏，这是与华星光电联合开发的，针对办公场景专用。该屏体表面采用微米级的漫反射涂层，能把外部的干扰光通过漫反射的方式打散，消除反射倒影;另一方面让内部的有用光通过微结构折射后，显示更均匀。据介绍，它的抗眩光能力比普通屏幕提升了30倍。



拉开窗帘，户外光线下的显示效果

这种屏也俗称雾面屏，它不会像普通屏幕那样表面容易直接反射光线，观看时容易受到环境光线的影响――如室内灯光的反射倒影。这是它比普通液晶电视强的地方。



户外光线下的屏幕显示效果

拉开窗帘，室外自然光照射进来，TCL办公智屏的显示效果保持正常，能完美地保持关窗帘时的效果。这是它比投影仪强的地方。



开关窗帘对比

TCL办公智屏的屏幕有178°的广视角，在侧面也能清楚看到屏幕显示的内容，这点对于会议来说是相当实用的。



侧面显示效果

我们使用手机的手电筒灯光来继续测试TCL办公智屏的抗眩光能力。在近距离照射下，屏幕没有出现一大片的反光，只有一小块区域有漫反射，体现了优秀的抗眩光效果。



使用手机电筒照射，屏幕的抗眩光效果

显示效果：办公优化

TCL办公智屏内置领曜高端智慧芯片，针对办公场景开发了专属AI图效算法。通过AISR技术，特别加强了针对文字和图表的显示清晰度，无论是复杂的图表、图片，还是细小的文字，都能较好呈现。另外，通过环境光自适应算法，大屏显示的色温能够自动随环境的变化调整，不会刺眼。



图像效果：办公与标准的差别

从用眼体验上看，“办公”图效色温稍暖，看起来比较柔和；“标准”图效则可看出稍微偏蓝，蓝光较多。另外还有“电影”图效，色彩较鲜艳；“明亮”图效，整体高亮。



PPT显示效果

在使用中我们发现，TCL办公智屏会智能识别屏幕显示的内容而调整图效，如WORD文档、网页等文字内容，就调整为“办公”，图像、影视内容，就调整为电影，无需手动调节。



WORD文档、EXCEL表格显示效果

我们播放了PPT、WORD文件，文字的显示清晰锐利，大面积的白色会稍微暖色调，这也就是TCL办公智屏未来纸技术的“类纸效果”。



侧面观看效果



WORD里的5号小字也能清晰显示

低蓝光、无屏闪

TCL办公智屏未来纸技术还获得了莱茵的低蓝光和无屏闪认证，有助于减少蓝光和屏幕闪烁对眼部健康的危害，降低眼疲劳。LED背光灯发出的光线里，短波蓝光的能量较高，长时间观看会加剧眼睛疲劳，减少这些高能的短波蓝光则可以减少用眼疲劳。

频闪，指LED灯在一定时间周期以相同功率和固定频率进行的闪烁。80Hz以上的频闪肉眼不可见，但可以通过手机、摄像机以及专业仪器进行检测。频闪无论是可见还是不可见，对于人体都是有危害的，容易诱发光敏性癫痫、头痛、焦虑和眼部问题。



无屏闪测试，智屏对比老款液晶显示器

老款液晶显示器多数会有屏闪，通过把相机的ISO调高，快门速度调快，就可以明显地看出来显示器屏幕上会有滚动的黑带，这就是屏幕闪烁的特征。再测试TCL办公智屏，无论怎么调节相机参数，屏幕上都没有出现屏闪黑带，可见TCL办公智屏确实无屏闪。

显示效果：色彩

色彩方面，TCL办公智屏的色域标称是100%sRGB色域。在我们常规的主观测试中，样张呈现出来的色彩丰富，过渡清晰连贯，没有出现色带。



色彩过渡



饱和度表现

饱和度上，画面中的水果色彩鲜艳，色温正常；鹦鹉羽毛鲜艳，饱和度表现正常，让人舒适。



色彩还原



色彩样张

动态影片的色彩表现上，在高色域HDR影片“色彩王国”中，TCL办公智屏展现出了丰富的色彩层次变化。



高色域HDR、杜比全景声影片“色彩王国”

顺便测一下音响表现，TCL办公智屏M98A虽然定位办公产品，但给了我们一个小惊喜，中频、高频表现很好，没有爆音，音色温馨，同时由于配了大尺寸低音单元，低频的动态表现也相当给力，整体比普通的家用智能电视好不少。



音响测试

显示性能测试：红蜘蛛5

TCL办公智屏具有“星月均光系统”，内置低蓝光LED芯片和光学均光透镜，降低对人眼有刺激的蓝光，同时将整个显示光谱拓宽，使其更接近自然光的光谱。TCL办公智屏的背光系统加大了LED发光芯片的密度，使得显示均匀性提升33%，减少显示画面“热点”和“暗点”的出现，从此告别PPT“大花脸”。

我们使用专业色彩测试仪红蜘蛛5，亮度均匀性测试结果显示，TCL办公智屏M98A在100%亮度时，其亮度均匀性偏差百分比最高在16.1%以下，整体差异不大，普通液晶电视或显示器偏差会达到20%-30%左右。



亮度均匀性测试

小结

显示效果上，TCL办公智屏立足于办公定位，打造未来纸显示技术，如雾面屏的抗眩光、广阔的侧面可视角度、低蓝光无屏闪的用眼保护、模拟纸质的办公图效，整体带来了优秀的办公用眼体验。同时，TCL办公智屏虽然定位办公，但色彩显示效果仍然在一般电视水准之上，即使用于播放电影、摄影图片也能还原效果。