49亿美元！AMD收购超大规模服务器制造商ZT Systems

【天极网企业频道】8月20日消息，据外媒报道，AMD计划以49亿美元收购超大规模服务器制造商ZT Systems，此前该芯片公司已投资10亿美元。

交易完成后，该公司计划剥离并出售ZT的制造资产，转而专注于系统设计能力。该收购预计将于2025年上半年完成，但须经监管部门批准。

ZT首席执行官兼创始人Frank Zhang将领导制造业务，而ZT总裁Doug Huang将负责设计和客户支持，并向AMD数据中心解决方案业务组负责人Forrest Norrod汇报。

该公司目前为AWS和微软Azure等公司设计、集成、制造和部署服务器，据传年收入为100亿美元，每年交付数十万台服务器。

ZT Systems首席执行官Frank Zhang表示：“我们很高兴加入AMD，共同在设计定义计算未来的人工智能基础设施方面发挥更大的作用。”

AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)补充道：“我们收购ZT Systems是我们长期人工智能战略的下一个重要步骤，旨在提供可在云计算和企业客户中快速大规模部署的领导力培训和推理解决方案。ZT Systems的系统设计和机架级解决方案专业技术，将大大加强我们的数据中心人工智能系统。”