同比增长94%，收入351亿美元 NVIDIA发布2025财年第三季度财报

【天极网企业频道】11月21日消息，NVIDIA公布2025财年第三季度财报。财报显示，截至2024年10月27日，NVIDIA第三季度收入达到351亿美元，较上一季度增长17%，对比去年同期上涨94%。

具体业务方面，数据中心第三季度收入创下308亿美元记录，同比增长112%;游戏方面，支持RTX和DLSS游戏数量持续增加，第三季度游戏收入为33亿美元，较上季度增长14%，同比增长15%;AI PC方面，华硕和微星发布的RTX AI PC性能可以达到321 AI TOPS，预计下季度推出Windows 11 AI PC功能;专业视觉领域，第三季度收入同比增长17%，达到4.86亿美元;汽车和机器人业务也有进展，其中第三季度汽车收入为4.49亿美元，同比增长72%，较上一季度增长30%。

在AI驱动下，NVIDIA数据中心业务持续快速发展，并且与合作伙伴打造了更多商业用例。NVIDIA创始人兼CEO黄仁勋表示：AI时代正在全速发展，推动全球向NVIDIA计算转变。随着基础模型开发者不断扩大预训练、后训练和推理的规模，市场对Hopper的需求依然强劲，同时对全面投产的Blackwell高度期待。

NVIDIA预计2025财年第四季度收入将达到375亿美元，上下浮动2%。