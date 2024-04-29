2023下半年中国IT服务市场达1487.4亿元

【天极网企业频道】日前，IDC发布《中国IT服务市场(2023下半年)跟踪报告》。报告指出，2023年下半年中国IT服务市场总规模达到176.6亿美元(约合1487.4亿元人民币)，同比增长4.6%，符合预期。尽管2023年企业数字化投入低于预期，但下半年经济出现积极迹象，IT服务市场活力回升。

报告指出，项目类服务市场受到数据类和生成式AI等业务的推动，增长明显。政府推动的相关政策如“数据要素×”三年行动计划促使数据中台、数据治理/分析、数据安全等项目加速落地。同时，生成式AI也助力了智算基础设施和公共训练数据资源平台的建设。这些趋势为项目类服务市场注入了新的活力。

在管理类服务市场方面，尽管公有云市场增速放缓导致托管基础设施需求下降，但私有云、混合云及现有IT基础设施仍具有庞大的市场基础。企业对应用管理、网络管理、IT外包等专业服务的需求依然强烈。

支持类服务市场在经历了一段时间的低迷后，开始恢复增长。大模型的发展对智算相关基础设施产生了积极影响，推动了相关硬件设备的显著增长。同时，云平台层/应用层软件的开发和部署需求依然旺盛，为软件部署与支持服务市场提供了支撑。此外，随着智算基础设施和大模型相关平台的使用越来越广泛，企业对AI相关培训的需求也在增加。

IDC中国企业研究部分析师陈启今表示，下半年中国IT服务市场规模有望实现恢复性增长。大模型、生成式AI等技术正进入大规模落地阶段，对智算基础设施、AI算法平台和数据提出了新要求。这将推动相关专业服务市场的快速增长。然而，企业在数字化支出方面仍持谨慎态度，IT项目在执行过程中仍面临挑战。另一方面，混合云/行业云在中国市场仍有很大的发展空间，尤其是在有严格监管需求的行业和企业中。

总体而言，生成式AI、智算基础设施以及即服务等新型服务形态正迎来重要的发展机遇。这些技术和模式正逐渐成为IT服务市场的新动能，为企业带来全新的增量市场机会。同时，数字化转型仍是企业IT投资的核心，基础设施云化、数据要素探索正成为推动企业业务创新的重要基础。