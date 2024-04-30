英特尔推出全新智能座舱整车平台方案

【天极网企业频道】4月29日消息，英特尔推出全新智能座舱整车平台方案和AI增强型软件定义汽车SoC系列，以助力中国市场打造新型智能座舱。

英特尔整车平台方案以创新的架构和成熟技术为基础，实现软件定义、可持续和可扩展的汽车设计。该方案利用英特尔在数据中心领域的经验，实现真正的软件定义架构。同时，英特尔AI增强型SoC提供强大算力和广泛AI生态圈，满足智能座舱全方位需求。

为提升性能和成本效益，英特尔提出开放式汽车芯粒平台，使汽车厂商可灵活选择集成定制芯粒，降低开发成本。此外，英特尔收购Silicon Mobility，引入先进的电动汽车能源管理方案，助力行业实现可持续电气化未来。

在2024北京国际车展期间，英特尔宣布与东软和中科创达合作，共同推进智能座舱技术。东软智能座舱域控制器搭载英特尔新一代芯片，支持多种功能和高算力算法产品，提供最佳用户体验。中科创达则打造整合英特尔产品的先进智能座舱平台，提供PC级别的游戏体验和数据隐私保护能力。



Jack Weast

英特尔院士、公司副总裁、汽车事业部总经理Jack Weast表示，与东软和中科创达的合作是英特尔加强汽车领域生态合作的重要一步，将推动英特尔在中国及全球市场的技术创新和服务升级。未来，英特尔将与合作伙伴共同推出AI座舱，助力中国车企在世界舞台上展现影响力。