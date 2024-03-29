华为许超：“伙伴+华为”体系，开启千行万业数智未来

【天极网企业频道】“伙伴+华为，同心同行，让数智世界一触即达，迸发+∞能量!”华为中国政企业务副总裁许超在华为中国合作伙伴大会2024上所提出的这句话令人印象深刻，这不仅表达了华为与合作伙伴紧密合作、共同前进的决心，也展现了华为对于帮助千行万业开启数智未来的坚定信念和无限期待。

当前，以云计算、人工智能、大数据为代表的前沿科技正以前所未有的速度蓬勃发展，驱动人类社会迈入数智化新时代。这不仅对市场格局产生了深远变革，更为各行各业开辟了广阔的发展空间，积极实施数智化转型升级战略，已成为企业在当前环境下确保持续稳健发展的关键决策。

但与此同时，有部分企业存在着缺乏明确的战略规划、缺乏数字化能力等情况。然而，在当前形势下，有部分企业存在着战略规划不清晰、数字化能力不足等问题。如何帮助这些企业迅速且有效地推进数智化转型，成为了一个亟待解决的问题。

三个坚定、三个升级，助力伙伴获得成功

2023年5月，华为提出共建“伙伴+华为”开放合作体系，携手伙伴深耕NA、商业和分销三类市场，来帮助客户轻松实现数智化。经过近一年的发展，华为与伙伴们取得了令人瞩目的成果。

2024年3月14日，华为中国合作伙伴大会2024在深圳会展中心拉开帷幕。会上，华为公布了中国政企业务在过去一年的成绩。数据显示，2023年，华为新增交易伙伴数2400多家，新增交易客户8000多家。另外，华为合作的过亿的伙伴超过90多家，过千万的伙伴也超过740家;同时，所有银牌及以上伙伴的平均业绩也增长了5%。

“2023年，华为中国政企业务实现了超过26%的增长。感谢大家共同的努力和帮助，我们也希望所有的伙伴能和我们一起，每年都有超过20%、30%的增长。”许超说道。

对于2024年的伙伴政策，许超指出，华为将紧密围绕“三个坚定、三个升级”展开。其中，“三个坚定”指的是坚定沿着NA、商业、分销三类市场发展不动摇，沿着这三类市场构建差异化的合作模式;坚定“伙伴+华为”的体系不动摇;坚定2022年提出的合作价值主张不动摇。而“三个升级”则指的是，华为将重点执行升级能力评估机制，导向能力发展;升级贡献对价机制，导向贡献;升级激励牵引机制，导向发展，导向共同成长。

据许超介绍，针对激励政策，在NA市场，激励增值贡献，例如2024年在开发基金、服务维保等方面激励增加了58%，华为鼓励联合为客户打造解决方案，鼓励面向客户的维保提供增值服务。在商业市场，激励拓新。在分销市场，2024年的激励导向是通过激励SO来牵引SI，并且还新增了客户安装激励，鼓励分销商快速交付。

我们看到，这在很大程度上反映了华为对市场环境变化的敏锐洞察与积极应对。通过持续优化合作规则和激励机制，有助于强化与合作伙伴的共赢关系，从而助力伙伴获得成功。

构建差异化合作模式，满足不同客户数智化需求

需要指出的是，由于企业规模、业务类型、市场定位、技术基础、管理水平等各不相同，对数智化转型的需求存在差异性。为此，华为面向三类市场制定了差异化的业务战略，具体来看：

在NA市场，华为将聚焦核心伙伴和协同作战型伙伴的发展，团结具备咨询与规划能力、解决方案开发能力、服务能力或运营能力的伙伴，共同沿着客户的数智化转型全生命周期去提供服务。2024年，华为计划构建联盟级伙伴俱乐部，在细分行业与行业最头部的、具备解决方案能力的伙伴紧密合作，为客户共同打造方案，并将方案沿着细分行业复制下去。

在商业市场，华为将在人力和产品研发方面做出投入。在人力方面，新增1200人服务合作伙伴，通过他们的联接，让合作伙伴能更快速、更全面地掌握华为的技术，从而迅速覆盖更广阔的市场，为客户提供优质服务;在产品研发方面，华为将更多地考虑集成商的需求，致力于推出更易集成、安装和维护的产品及方案。为此，华为成立了中国政企商业市场合作伙伴咨询委员会，以获取伙伴对华为产品、方案、政策提出各种建议。

在分销市场，加大激励SO，通过SO牵引SI，提高货物流速和资金周转效率。同时，收敛分销激励种类，减少了专项激励的占比，使分销主政策返点占比达到95%;加强秩序管理，尝试采用秩序保证金制度，与分销商共建健康的分销市场秩序。发展分销精英，推出“万+华为坤灵精英计划”，携手百+金牌，服务万+精英，触达千万客户。

由此可见，华为通过制定差异化的业务战略可以更好地满足不同客户的数智化转型需求，不仅将有助于华为与合作伙伴共同为客户提供更优质、更高效的服务，同时也将加速推动客户向数智世界迈进。

长期以来，华为始终将规则和秩序视为重中之重，致力于打造阳光无阻的合作伙伴营商环境。

据悉，华为与合作伙伴已共同制定了严格的行为规范。在合作期间，如果发现触碰红线，将终止合作。一旦发现有违法行为，将坚决采取法律手段，将相关责任人移交给司法机关处理。

许超表示，“我们希望通过收益匹配价值创造、激励匹配市场发展、秩序规则匹配业务场景，让伙伴和华为的合作有收益、有发展、共未来。”

写在最后：

如果将华为比作驱动数智化进程的大脑，那么其合作伙伴们就如同遍布各细分市场与不同行业领域的神经系统，双方通过“伙伴+华为”开放合作体系，有力地促进了各行各业的数智化转型升级，让数智世界，一触即达。