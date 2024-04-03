专访国研新经济研究院创始院长朱克力：CITE为合作共赢创机遇

【天极网企业频道】面对发展新质生产力带来的机遇，专精特新企业需要凭借独特技术优势和敏锐度快速响应市场需求，携手产业链上下游企业共建生态圈，加速资源整合与优势互补，形成更强大的竞争力。同时，数字化、人工智能+进入深水区，大中小企业需要通过内部人才培养、技术创新以及加强行业合作等方式加快数智化转型，并打造开放、共享的数智化平台，进而实现行业高质量发展。在企业以科技创新推动新质生产力发展的过程中，CITE等有影响力的行业展会同样扮演着重要角色，不仅是展现新产品、新技术，洞悉行业趋势，更为产业链各环节建立合作、协同发展，企业品牌宣传和市场推广，为科技创新及其成果转化提供了极佳平台。

CITE 2024开展前夕，工信部国家级专精特新“小巨人”评审专家、中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力博士在接受天极网采访时分享道。

曾有研究机构预计，2024年中国数字经济市场规模将增长至63.8万亿元。从大型政企客户到中小微企业，加速生产或运营效率提升，形成新质生产力、实现高质量发展已成为必由之路。因此，无论是行业趋势还是政策引导，都已经将机遇送到了企业面前，但市场需求日益多样化、个性化，给企业带来的挑战也同样引人关注。

朱克力在采访中指出，无论是发展新质生产力还是数智化转型，不同企业发挥的作用各不相同，面临的挑战也有明显差异，合作共赢是破局的一个关键点――对面临着资源有限、技术基础薄弱、人才匮乏、数据安全和隐私保护等难题的中小企业而言，与行业头部企业合作有利于获得技术、资源支持，并灵活复制、跟进头部企业成功的数智化转型标杆案例，提质增效步入数智世界。携手中小企业，头部企业则能加快建设开放的数智化平台，形成规模化竞争力，并践行企业社会责任，助力中小企业克服数智化转型障碍。还有一点值得关注，企业通过加强与政府、高校、科研机构等合作，形成产学研用一体化创新体系，以合作研发、人才培养等方式，能不断为行业注入新的创新活力，推动数智化技术持续进步和升级，提升整个行业数智化水平、促进社会经济均衡与可持续发展。

作为工信部国家级专精特新“小巨人”评审专家，朱克力还表示，专精特新企业将作为推动新质生产力发展的关键力量，其中一项重要原因是“专精特新企业有机会与产业链上下游企业建立更紧密的合作关系，共同打造产业生态圈。通过资源整合和优势互补，这些企业能够形成更强大的竞争力，共同应对市场的挑战。这种合作模式也有助于降低企业的运营成本和风险，提高企业的整体盈利能力和市场竞争力。”

不仅是企业、行业的数智化转型，地方经济发展新质生产力也需要推动产业发展、提升产业能级，开放、合作、共赢同样是必经之路。于是，作为行业趋势风向标，企业交流沟通及洽谈合作理想平台的博览会就成为重要“纽带”。

中国电子信息博览会(中文简称：电博会，英文简称：CITE)正是其中之一，且很有代表性。CITE于2013年在深圳首次开展，集中展现了电子信息领域的最新发展成就，如今已经成为展示全球电子信息产业最新产品和技术的专业商贸平台，被视作全球新一代信息技术产业发展的风向标，并晋升为亚洲极具规模和影响力的电子信息博览会。

朱克力表示，CITE这类有影响力的行业展会，对产业发展起到积极推动作用，为参展企业带来了宝贵的机遇与价值，对于有志于在电子信息产业中崭露头角的企业更是如此。首先，CITE不仅是一个产品和技术的展示窗口，更是一个行业趋势的风向标。通过展会，企业可以及时了解到同行业发展动态，把握市场趋势，从而做出更明智的决策。其次，CITE促进产业链各环节紧密合作与协同发展。展会汇聚了产业链上下游的众多企业，为其提供交流、合作、共赢的平台。在这里，企业可以寻找到合适的合作伙伴，共同研发新产品、开拓新市场，实现资源共享和优势互补。再者，CITE为企业提供了品牌宣传和市场推广机会。通过参展，企业可以展示自己的品牌形象、产品实力和技术创新能力，吸引更多潜在客户和投资者的关注，同时也有助于提升企业的知名度和影响力。

CITE 2024将于4月9日至11日在深圳会展中心(福田)拉开帷幕，在8万平方米的展示区域，汇聚来自15个国家和地区的上千家企业，预计吸引全球各地8万名专业观众，在CITE品牌创新主题馆、数字贸易生态馆、基础电子馆、电子信息产业应用馆等展馆，围绕智慧家庭、新型显示、高端半导体、信创、大数据与存储、特种电子、人工智能、绿色消费电子、基础元器件等行业为专业观众、企业提供交流、沟通、合作契机。

天极网已经参加多届CITE，其一个重要特点就是汇聚了众多电子信息产业上下游企业，这也与深圳这座城市的“名片”――全球电子信息产业重镇，有着千丝万缕的联系。在深圳1.5小时路程内可找到从产品研发、设计、做出样品再到批量生产的全链条，1周内可完成从产品原型到产品再到小批量生产的过程。在CITE的逛展就好像“降维打击”，我们不仅可以看到最新发布的终端设备，也能看到各类终端内最基础的电子元器件，或者一些创新应用场景、解决方案背后的产品与技术…

针对本届CITE展会亮点，朱克力提到更为关注的领域是科技创新及其成果转化。他表示，科技创新是推动新质生产力发展的核心要素，而科技成果转化则是将这些创新理念和技术转变为实际生产力的重要路径。CITE汇聚了众多前沿科技成果和创新思维，为行业内外提供了一个极佳的交流与合作平台，也期待CITE能够进一步促进产学研用之间的紧密合作，推动科技创新成果的快速落地和广泛应用。通过这样的展会活动，可以加强行业内外的交流与合作，共同探索科技创新和成果转化的新模式、新路径，为新质生产力发展注入更多活力与动能。

引人关注的是，今年已是第十二届展会的CITE也在与时俱进，保留自身风格、优势的基础上，持续扩展展会内容，为更新、更热门的趋势、技术和产品提供展示平台，如数字贸易生态馆就是本届展会首次特设。为了促进企业高效交流、分享，CITE 2024打造了超过50场论坛活动，覆盖电子元器件、信创、大数据存储、消费电子电竞、专精特新等多个领域。

对于拥有领先技术、优秀产品的企业而言，CITE展会为他们提供了与潜在客户和合作伙伴建立联系的契机，有助于进一步拓展业务领域和提升市场竞争力。

围绕将在CITE2024期间举办的专精特新产业峰会，朱克力也提前分享了几个在2024年值得专精特新企业特别关注的趋势，包括数字化转型与智能化升级、绿色低碳与可持续发展、产业链协同与生态共建以及全球化布局与国际市场拓展。这些趋势不仅将深刻影响企业的发展方向和竞争格局，也为专精特新企业提供了宝贵的发展机遇。

此外，为了助力企业及优秀的产品、技术、解决方案能够获得更多关注及市场机遇，CITE2024同步启动“中国电子信息行业创新金奖”及“中国电子信息行业创新奖”的评选。该奖项由中国电子信息行业创新评选组委会联合电子信息领域院士、专家、协会秘书长、媒体主编共同聚焦新型显示、集成电路、基础电子、智能终端、信息技术创新应用，以及大数据存储等关键领域，从技术、市场、设计、功能和环保五个维度，选出真正具有优秀品质和市场竞争力的产品，为电子信息产业发展注入新的活力和动力。

评选过程将严格遵循公正原则，确保每一份荣誉都实至名归。CITE2024展会期间将颁发10项“中国电子信息行业创新金奖”和50项“中国电子信息行业创新奖”，并在现场举行盛大的颁奖仪式，以表彰为电子信息产业做出杰出贡献的企业。

写在最后

第十二届中国电子信息博览会(CITE2024)将于2024年4月9日至11日在深圳会展中心(福田)拉开帷幕，中国电子、华为、TCL、中芯国际、联发科、海信、潮州三环、天马微电子等知名企业都将亮相，天极网也将带来现场报道，与广大网友、现场观众一起打卡CITE 2024，了解新产品、新技术，见证CITE展会期间企业以创新赋能行业升级，加深合作、聚力共赢，发展新质生产力。

以下为天极网对话工信部国家级专精特新“小巨人”评审专家、中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力博士的采访实录：

天极网：今年的CITE已经公布了一些展会亮点，您关注最关注其中哪个领域？

朱克力：确实对今年中国电子信息博览会(CITE)抱有一定期待，在已经公布的展会亮点中，更为关注的领域是科技创新及其成果转化。

科技创新是推动新质生产力发展的核心要素，而科技成果转化则是将这些创新理念和技术转变为实际生产力的重要路径。CITE作为电子信息产业的年度盛会，汇聚了众多前沿科技成果和创新思维，为行业内外提供了一个极佳的交流与合作平台。

我们期待在展会中看到更多专精特新企业的身影。专精特新企业专注于细分市场，拥有独特的创新能力和核心竞争力，是科技创新和成果转化的生力军、推动行业进步和产业升级的重要力量。在CITE这样的展会上有机会展示最新技术和产品，与潜在客户和合作伙伴建立联系，进一步拓展业务领域和提升市场竞争力。

同时，也期待CITE能够进一步促进产学研用之间的紧密合作，推动科技创新成果的快速落地和广泛应用。通过这样的展会活动，可以加强行业内外的交流与合作，共同探索科技创新和成果转化的新模式、新路径，为新质生产力发展注入更多活力与动能。

天极网：在您看来CITE这类有影响力的行业展会，对于产业发展有哪些意义，为参展的企业带来了哪些价值？

朱克力：CITE这类有影响力的行业展会，对于产业发展具有深远意义，为参展企业带来了诸多价值。

首先，CITE不仅是一个产品和技术的展示窗口，更是一个行业趋势的风向标。通过展会，企业可以及时了解到同行业发展动态，把握市场趋势，从而做出更明智的决策。

其次，CITE促进产业链各环节紧密合作与协同发展。展会汇聚了产业链上下游的众多企业，为其提供交流、合作、共赢的平台。在这里，企业可以寻找到合适的合作伙伴，共同研发新产品、开拓新市场，实现资源共享和优势互补。

再者，CITE为企业提供了品牌宣传和市场推广机会。通过参展，企业可以展示自己的品牌形象、产品实力和技术创新能力，吸引更多潜在客户和投资者的关注，同时也有助于提升企业的知名度和影响力。

客观来说，CITE这类有影响力的行业展会对产业发展起到积极推动作用，为参展企业带来了宝贵的机遇与价值，对于有志于在电子信息产业中崭露头角的企业更是如此。

天极网：CITE2024将举办专精特新产业峰会，展示创新产品和前沿技术，您认为2024年有哪些趋势值得专精特新企业特别关注？

朱克力：在CITE2024专精特新产业峰会上展示的创新产品和前沿技术，将为专精特新企业提供发展指向。针对2024年的趋势，有几个方向值得专精特新企业特别关注：

一是数字化转型与智能化升级。随着数字化技术的日益成熟，越来越多的企业将数字化、智能化作为提升核心竞争力的关键手段。专精特新企业应紧跟这一趋势，利用大数据、云计算、人工智能等技术提升生产效率、优化产品质量，实现转型升级。

二是绿色低碳与可持续发展。在全球气候变化和环境保护的背景下，绿色低碳发展已成为共识。专精特新企业应关注环保技术和产品的研发与推广，降低生产过程中的环境污染和资源消耗，实现可持续发展。

三是产业链协同与生态共建。在复杂多变的市场环境中，单打独斗已难以适应快速变化的市场需求。专精特新企业应积极融入产业链协同发展的大趋势中，与上下游企业建立紧密的合作关系，共同打造产业生态圈，提升整体竞争力。

四是全球化布局与国际市场拓展。随着全球化进程深入推进，国际市场为专精特新企业提供了广阔的发展空间。这些企业应积极拓展海外市场，参与国际竞争与合作，提升品牌影响力和国际地位。

总体而言，数字化转型与智能化升级、绿色低碳与可持续发展、产业链协同与生态共建以及全球化布局与国际市场拓展，将是2024年值得专精特新企业特别关注的趋势。这些趋势不仅将深刻影响企业的发展方向和竞争格局，也为专精特新企业提供了宝贵的发展机遇。

天极网：新质生产力首次出现在政府工作报告中，同时加快发展新质生产力更被列为2024年十大工作任务的首位。其中，科技创新是发展新质生产力的核心要素，科技成果转化是加快发展新质生产力的重要路径，从这个角度来看，专精特新企业与新质生产力紧密相关，作为工信部国家级专精特新“小巨人”评审专家，您认为专精特新企业将在发展新质生产力进程中扮演怎样的角色？对于这些企业而言，将会有哪些新的机遇？

朱克力：新质生产力在政府工作报告中的首次亮相，无疑向外界传递了一个强烈的信号，中国正迎来一场以科技创新为核心的生产力革命。在这场革命中，专精特新企业被赋予重要使命，将作为推动新质生产力发展的关键力量。

之所以说，专精特新企业在发展新质生产力进程中可谓举足轻重，主要源于这类企业专注于细分市场，拥有深厚的技术积累和敏锐的市场洞察力，通过持续的技术创新和产品迭代，不断突破行业瓶颈，引领产业升级潮流。在新质生产力发展路径下，专精特新企业将成为引领产业链价值提升的重要引擎，为整个经济体系注入新的活力。

与此同时，专精特新企业能为新质生产力发展营造丰富的应用场景。随着全球经济深度融合和科技飞速发展，市场需求日益多样化、个性化，专精特新企业凭借其独特技术优势和市场敏锐度，能够快速响应市场需求，开发出更具竞争力的产品和服务，不仅有助于企业拓展市场份额、提升品牌影响力，更能为企业带来丰厚的经济效益。

此外，专精特新企业赋能新质生产力发展还体现在产业生态构建上。在此过程中，专精特新企业有机会与产业链上下游企业建立更紧密的合作关系，共同打造产业生态圈。通过资源整合和优势互补，这些企业能够形成更强大的竞争力，共同应对市场的挑战。这种合作模式也有助于降低企业的运营成本和风险，提高企业的整体盈利能力和市场竞争力。

为推动专精特新企业加快发展，更好为新质生产力发展锻造优质经营主体，政府出台了一系列优惠政策和扶持措施，包括财政补贴、税收优惠、融资支持等。这些政策的实施，为专精特新企业创造更加有利的发展环境，提供更多支撑新质生产力快速成长的发展机遇。

应当说，专精特新企业在新质生产力发展进程中扮演着不可或缺的角色。其不仅是推动产业升级的重要力量，更是引领经济高质量发展的创新引擎。面对新质生产力发展带来的新机遇，专精特新企业应紧紧抓住时代脉搏，加大科技创新力度，加速科技成果转化，为实现经济社会高质量发展贡献更多力量。政府和社会各界也应给予更多关注和支持，共同推动新质生产力的蓬勃发展。

天极网：对于电子信息产业而言，从2023年开始，人工智能就是绕不开的话题，今年的人工智能+也成为产业关注焦点，加速数字化、智能化发展，并进入深水区，越来越多中小企业也有多元化的数智化转型需求，对于这些中小企业而言如何克服数智化转型挑战，抓住机遇？

朱克力：对于电子信息产业中的中小企业而言，2023年无疑是人工智能发展的一个关键节点。如今随着“人工智能+”成为产业关注的焦点，数字化、智能化发展不仅进入深水区，而且呈现出加速态势。在这一背景下，中小企业面临着多元化的数智化转型需求，同时也需要克服一系列转型挑战，以抓住前所未有的机遇。

中小企业在数智化转型过程中，往往面临着资源有限、技术基础薄弱、人才匮乏等问题，但正是这些挑战催生了中小企业在数智化转型中的独特机遇。通过灵活性和快速响应的优势，中小企业能够更快地适应市场变化，探索出符合自身发展需求的数智化转型路径。

为了克服数智化转型的挑战，中小企业可从以下几个方面入手：

首先，明确转型目标，制定切实可行的数智化转型战略。中小企业需要充分了解自身的业务需求和市场环境，确定数智化转型的优先级和重点投入领域。通过明确目标，企业可以更加有针对性地配置资源，提高转型效率。

其次，积极寻求外部合作与支持。中小企业可以与行业龙头企业、科研机构等建立合作关系，共享资源和技术成果。此外，政府也提供了一系列支持中小企业数智化转型的政策和措施，企业应积极了解并利用这些政策红利。

再者，加强内部人才培养和技术创新。中小企业需要重视人才的引进和培养，特别是具备数字化、智能化技能的人才。同时，通过技术创新和研发投入，不断提升企业在数智化领域的核心竞争力。

此外，中小企业应关注数据安全和隐私保护问题。在数智化转型过程中，数据的收集、存储和利用成为关键环节。企业需要建立完善的数据安全管理制度和技术防护措施，确保数据安全和合规性。

抓住数智化转型的机遇，对于中小企业的未来发展至关重要。通过明确转型目标、寻求外部合作与支持、加强内部人才培养和技术创新以及关注数据安全等措施，中小企业可以克服数智化转型的挑战，实现转型升级和可持续发展。在未来电子信息产业中，“人工智能+”将继续发挥引领作用，而中小企业也将成为这一变革中的重要力量。

天极网：在数智化进程中头部企业又将起到哪些作用？如何带动行业发展？

朱克力：在数智化进程中，头部企业将发挥至关重要的作用，不仅作为行业发展的引领者，更是推动整个产业链数智化转型的关键力量。

一方面，头部企业拥有雄厚的技术实力和丰富的资源，能够进行大规模的技术研发和创新。通过投入巨额资金，吸引顶尖人才，这些企业能够不断推出具有行业影响力的数智化解决方案，为整个行业的数智化转型提供有力的技术支持。

另一方面，头部企业具备强大的市场影响力和品牌号召力，其数智化转型成功案例往往能够成为行业的标杆，吸引更多企业效仿和跟进。同时，头部企业还能够通过分享经验、提供培训等方式，帮助其他企业提升数智化能力，从而推动整个行业的数智化水平提升。

在带动行业发展方面，头部企业可以通过多种方式实现。一是构建开放、共享的数智化平台，邀请产业链上下游企业共同参与，形成生态共赢的局面，在加速数智化技术传播和应用的同时，还能促进产业链各环节之间的紧密协作，提升整个产业链效率和竞争力。二是加强与政府、高校、科研机构等合作，形成产学研用一体化创新体系，通过合作研发、人才培养等方式，头部企业能不断为行业注入新的创新活力，推动数智化技术持续进步和升级。三是承担起社会责任，关注中小企业在数智化转型过程中的困难和需求，通过提供技术支持、资金扶持等方式，帮助中小企业克服数智化转型的障碍实现共同发展，在提升整个行业数智化水平的同时促进社会经济均衡与可持续发展。

由此可见，头部企业在数智化进程中将发挥引领和带动作用。通过技术研发、市场影响、平台构建、合作创新以及社会责任等方面的努力，这些企业将推动整个行业实现数智化转型与高质量发展。