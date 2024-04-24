»áÒé´óÆÁÈ«ÐÂÌåÑé TCL°ì¹«ÖÇÆÁM98A
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿Ç°²»¾Ã£¬TCLÉÌÓÃÏÔÊ¾·¢²¼ÁË¡°TCL°ì¹«ÖÇÆÁ¡±ÕâÒ»È«ÐÂ²úÆ·¡£Ê×·¢ÕóÈÝÓÐMÏµÁÐ¡¢EÏµÁÐ£¬º¸Ç55"¡¢75"¡¢98"ºÍ115"³ß´ç¶Î¡£TCL°ì¹«ÖÇÆÁµÄ¶¨Î»ÊÇ×¨Òµ°ì¹«ÏÔÊ¾´óÆÁ£¬Ê¹ÓÃ²»ÉÙ´´ÐÂÉè¼Æ£¬ÈçÎ´À´Ö½ÏÔÊ¾¼¼Êõ£¬×¨Òµ»¤ÑÛ¡¢ÈÃÆÁÄ»¸üÊÊºÏ°ì¹«£»Ãë¼¶4KÍ¶ÆÁ£¬Á¬½ÓÓÖÎÈÓÖ¿ì£»Éî¶ÈÊÊÅäÌÚÑ¶»áÒé»áÒéRooms£¬ÈÃ°ì¹«¸ü¸ßÐ§¡£
TCL°ì¹«ÖÇÆÁÓµÓÐ¶àÖÖ³ß´ç¡£55¡±°æ²ÉÓÃÐý×ªµ××ù£¬ÊÊºÏ×Ü¾Àí°ì¹«ÊÒ¡¢¶ÀÁ¢»áÒéÊÒ£¬ÈýÎåÈËµÄ¿ìËÙ»áÒé¡£75¡±ÒÔÉÏµÄ´ó³ß´çÔòÊÊºÏ¶àÈË»áÒéÊÒ£¬¿ÉÒÔ¹Ò×°Ò²¿ÉÒÔ´îÅäÒÆ¶¯ÍÆ³µ¡£TCL°ì¹«ÖÇÆÁ×î´óµÄÁÁµãÊÇÎ´À´Ö½ÏÔÊ¾¼¼Êõ£¬Ëü°üº¬TCL»ªÐÇAG³¬ÏÔÆÁ¡¢ÐÇÔÂ¾ù¹âÏµÍ³¡¢»Ê¹Ú¼¶µÍÀ¶¹âLED¡¢°ì¹«×¨ÊôÍ¼Ð§Ëã·¨£¬×¨Îª°ì¹«ÓÅ»¯£¬ÊÊºÏ»áÒé³¤Ê±¼äµÄ¹Û¿´¡£
¾Ý½éÉÜ£¬TCL°ì¹«ÖÇÆÁÓÃµÄ²»ÊÇÎª¹ÛÓ°¿ª·¢µÄµçÊÓÆÁÄ»£¬¶øÊÇ×¨ÃÅÕë¶Ô°ì¹«³¡¾°ÑÐ·¢µÄ¡£¾Ý¹Ù·½Êý¾Ý£¬TCL°ì¹«ÖÇÆÁµÄÆÁÄ»¾ßÓÐAG 25%·ÀÑ£¹â¡¢100%sRGBÉ«Óò¡¢¦¤E¡Ü1¡¢80%ÁÁ¶È¾ùÔÈÐÔ¡¢178¡ã¹ãÊÓ½Ç¡¢120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬²ÉÓÃ460nmÒÔÉÏ»Ê¹Ú¼¶µÍÀ¶¹âµÆÖé£¬µÍÀ¶¹â¡¢ÎÞÆµÉÁ£¬²¢´îÅä°ì¹«³¡¾°ÏÔÊ¾×ÔÑÐËã·¨¡£
98…¼µÄ°ì¹«ÖÇÆÁÏàµ±´ó£¬ÓÈÈçÒ»¿éºÚ°å£¬ÊÊºÏÔÚ´óÐÍ»áÒéÌüÖÐÊ¹ÓÃ¡£°²×°ºÃºó¸ßÔ¼209cm£¨¸ß¶È¿Éµ÷½Ú£©£¬Ò»°ãÃÅµÄ¸ß¶ÈÄÜ½ø³ö¡£
ÒÆ¶¯ÍÆ³µÊÇÑ¡ÅäµÄ£¬Ïà±ÈÆäËüÍ¬ÀàÅä¼þ£¬Õâ¿î¶àÁËÒ»¸öÖÃÎï¼Ü£¬¿ÉÒÔ·ÅÖÃÒ£¿ØÆ÷µÈÎïÆ·¡£Ö§¼ÜËÄ½ÅµÄÂÖ×ÓÅäÓÐËø½ô×°ÖÃ£¬ÄÜ·ÀÖ¹»¬¶¯£¬ÕûÌå¿¼ÂÇÖÜÈ«¡£
±ß½ÇLOGO£¬Âó¿Ë·çÕóÁÐ
ÆÁÄ»²ÉÓÃÕ±ß¿òÉè¼Æ£¬ÁÁÆÁÊ±Ã»ÓÐ´Öºñ±ß¿ò´øÀ´µÄÀÏ¾É¸Ð¡£ÖÐ¼äTCL LOGOµ×ÏÂÓÐ4¸ö¿×£¬ÄÚÖÃ4ÕóÁÐÂó¿Ë·ç£¬Ö§³Ö8Ã×Ê°Òô¡£TCL°ì¹«ÖÇÆÁ¾ßÓÐ»áÒé×¨ÊôÊ°ÒôËã·¨£¬ÄÜ¶Ô»á³¡µÄÔÓÒô½øÐÐÆÁ±ÎºÍÓÅ»¯£¬ÌáÉýÊÓÆµ»áÒéµÄÐ§¹û¡£
Õâ¿î98…¼TCL°ì¹«ÖÇÆÁ±³ºóÓÐÒ»¸öµÍÒôÀ®°È£¬²ÉÓÃµÄÊÇTCL¹ßÓÃµÄ°²ÇÅÒôÏìÆ·ÅÆ£¬ÄÜ´øÀ´²»´íµÄµÍÆµÌåÑé¡£´ËÍâ£¬ÆÁÄ»ÏÂ·½»¹·Ö²¼ÓÐÈ«Æµµ¥Ôª¡£TCL°ì¹«ÖÇÆÁµÄ±ê×¼ÒôÏìÅäÖÃÊÇ(10W+10W)¡Á2+20WµÍÒôÀ®°È£¬¸÷³ß´çµÄµÍÒôÀ®°È»áÓÐ²»Í¬¡£
TCL°ì¹«ÖÇÆÁM98A±³ºó½Ó¿ÚÓÐ£ºUSB2.0*3¡¢TYPE-C¡¢ÍøÂç¡¢HDMI 4K 120Hz*2¡¢HDMI 4K 60Hz*2¡¢Í¬ÖáÊý×ÖÒôÆµÊä³ö¡£½Ó¿ÚÉèÖÃÏàµ±¸»Ô££¬ÄÜÂú×ã»áÒéÊÒµÄ¶àÖÖÊÓÆµÒôÆµÊäÈë£¬HDMI 4K 120Hz½Ó¿ÚÒ²ÊÇºÜÏÈ½øµÄÅäÖÃ¡£²»¹ý½Ó¿ÚÅäÖÃ¸÷³ß´ç°æ±¾Ò²»áÂÔÓÐ²»Í¬¡£
ÔÚTCL°ì¹«ÖÇÆÁM98AµÄÓÒ²à£¬ÅäÓÐÒ»¸öUSB3.0½Ó¿Ú£¬·½±ãÆ½Ê±ÓÃUÅÌÊäÈë×ÊÁÏ£¬²¥·ÅPPTµÈ¡£
Åä¼þ·½Ãæ£¬TCL°ì¹«ÖÇÆÁ±êÅäµÄÓÐÍ¶ÆÁÆ÷¡¢·Ò³±Ê¡¢»áÒéÒ£¿ØÆ÷¡£¿ÉÑ¡ÅäµÄÓÐ£º¸ßÇåÉãÏñÍ·¡¢È«ÏòÂó¿Ë·ç¡¢ÒÆ¶¯ÍÆ³µ¡£
¶ÔÓÚ°ì¹«³¡¾°À´Ëµ£¬ÏÔÊ¾ÊÇ³Ö¾Ã²»±äµÄÐèÇó¡£ÕâÐ©ÄêÀ´£¬ÉÌÎñÈËÈºÔÚ¿ª»áÊ±¾ÀúÁË°×°å¡¢Í¶Ó°»ú¡¢ÆÕÍ¨µçÊÓ»ú¡¢½»»¥Ê½»áÒéÆ½°åµÈ¸÷ÖÖÏÔÊ¾²úÆ·£¬²»¹ýÕâÐ©²úÆ·¶¼ÓÐ¸÷×ÔµÄÍ´µã£¬Ëæ×Å¼¼ÊõµÄ·¢Õ¹½¥½¥ÂäºóÓÚÊ±´ú£¬ÎÞ·¨Âú×ãÏÖµ±½ñÈËÃÇµÄÐèÇó¡£±ÈÈç£¬Í¶Ó°»úµÄÁÁ¶È²»¸ß£¬¿ª»áÍ¶Ó°Ê±ÐèÒªÀ´°Á±£¬Éè±¸µ÷ÊÔÂé·³¡¢²àÃæÊÓ½Ç²î¡¢Æ«É«Ê§Õæ¡¢Í¼ÏñÎÄ×ÖÄ£ºý¡¢Ô¶³Ì»áÒéÐèÒª¶îÍâÉè±¸µÈ¡£ÆÕÍ¨µçÊÓÈçÓÃÓÚ°ì¹«»áÒé£¬ÔòÓÉÓÚÆÁÄ»ÏÔÊ¾µ÷Ð£²»Í¬£¬»áÊ¹³¤Ê±¼ä¿´ÎÄµµµÄÓÃ»§ÑÛ¾¦¸ÉÉ¬Æ£ÀÍ£¬¶øÇÒÍ¶ÆÁÒ²¸´ÔÓ£¬Ô¶³Ì»áÒéÍ¬ÑùÐèÒª¶îÍâÉè±¸¡£½»»¥Ê½»áÒéÆ½°å£¬ËüµÄÍ´µãÔòÓÐ¼Û¸ñ³É±¾½Ï¸ß¡¢¹¦ÄÜ¸´ÔÓ¡¢»á·´¹â¿´²»Çå¡¢½»»¥¹¦ÄÜºÜÉÙÓÃ¡¢Ñ§Ï°³É±¾¸ßµÈ¡£TCL°ì¹«ÖÇÆÁµÄ²úÆ·¶¨Î»£¬¾ÍÊÇÎªÁË½â¾öÕâÐ©»áÒé°ì¹«µÄÍ´µã¡£
¼Û¸ñ·½Ãæ£¬TCL°ì¹«ÖÇÆÁ55…¼M55AÐÂÉÏÊÐÓÅ»Ý¼Û½ö2999Ôª£¬75…¼M75AÉÏÊÐÓÅ»Ý¼Û½ö5999Ôª£¬98…¼µÄM98AÉÏÊÐÓÅ»Ý¼Û15999Ôª£¬¼¸ºõ¸úÆÕÍ¨ÖÇÄÜµçÊÓÒ»Ñù£¬ÔÙ¼ÓÉÏ±êÅäµÄ4KÍ¶ÆÁÆ÷¡¢·Ò³±Ê¡¢»áÒéÒ£¿ØÆ÷£¬¿ÉÒÔËµºÜÊµ»Ý£¬ÆóÒµ²É¹º¿ÉÒÔ½ÚÊ¡²»ÉÙ³É±¾¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â