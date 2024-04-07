CITE2024即将拉开帷幕，抢先一睹电子信息产业的未来趋势

【天极网企业频道】伴随着人工智能、大数据、5G、云计算等数字技术的快速发展与广泛应用，数字经济已成为驱动经济增长和社会进步的关键力量。今年的《政府工作报告》更是明确提出，要深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。

在这一背景下，以“追求卓越，数创未来”为主题的第十二届中国电子信息博览会(CITE2024)，将于2024年4月9日至11日在深圳会展中心(福田)拉开帷幕。

本届电博会主题紧扣时代脉搏，在8万平方米的展示空间中，精心规划了包括CITE品牌创新主题馆、数字贸易生态馆、基础电子馆、电子信息产业应用馆等多个特色展馆。届时，将有来自全球各地的1000余家企业在此展示新产品、新技术、新服务、新模式、新趋势、新理念，共同勾勒出电子信息产业未来发展的宏伟蓝图。

随着电博会的临近，众多展品已准备就绪，接下来，就让我们一起提前感受这场科技盛宴的魅力吧!

消费电子让生活丰富多彩

近年来，经济水平的不断提升，促使消费电子领域不断推陈出新，不仅丰富了消费者的电子产品选择，更深层次地改变了人们的消费习惯和生活方式。可以说，消费电子市场正呈现出前所未有的活力与繁荣景象。

本届电博会的“消费类电子展区”将是各大品牌展示其消费电子技术创新实力的重要舞台，其中，天马微电子将带来高PPI玻璃基Micro-LED显示技术、车规动态冷弯OLED技术、DREAM车载显示技术、OLED车载三折显示方案，以及绿色健康EL器件;华为终端有限公司将携华为智慧屏V5 Pro亮相;TCL华星光电技术有限公司也不甘示弱，将展出多款引领行业潮流的产品，包括85英寸超高清极致画质电视、278K IGZO高端商用显示器以及10.95英寸的Paper Vision健康护眼平板;雷鸟创新将带来他们的明星产品雷鸟X2;龙腾光电将带来11.6英寸全彩反射显示面板;深圳市爱兰博功率电子有限公司则将展示GaN2GO 102W超小体积六代氮化镓多口快充和GaN2GO六代氮化镓纤薄双口充电器等产品。

电子元器件是数字经济的基石

电子元器件产业规模庞大，涉及半导体、集成电路、光电子器件、传感器等诸多关键子领域。作为电子信息技术不可或缺的基石，该产业对数字经济的发展起着重要的支撑作用。

近年来，随着电子信息产业发展进程的不断加快，电子元器件的需求量呈现出强劲的增长态势。根据中国电子元件行业协会发布的《中国电子元件行业“十四五”发展规划》，预计到2025年，电子元器件销售总额将达到24628亿元。显然，电子元器件产业正迎来极为广阔的发展前景。

值得一提的是，作为本届电博会重要的板块，“电子元器件展区”将汇聚英麦克、潮州三环、风华高科、是德科技、惠伦晶体、湘怡电子、通茂电子、门拓电子、永星电子、广东科信、飞虹半导体、桦沣实业、广东场效应、中国兵器214所等500多家电子元器件企业，竞相展示最新产品和技术成果。

例如，英麦科将展出其领先的薄膜功率电感和芯片电感产品;潮州三环则带来超高容量的多层片式陶瓷电容器;是德科技将展示其网络仿真解决方案和OTA测试解决方案等多款热门产品;惠伦晶体将展出温度补偿石英晶体振荡器(TCXO)、带热敏电阻晶体谐振器(TSX)、高频小尺寸晶体谐振器、有源时钟振荡器(OSC)等;门拓电子将展示其LED指示、显示系统、导光柱、LED组件及开关元件等产品;珠海泰芯半导体则带来TXW81x音视频Wi-Fi蓝牙双模SOC以及Wi-Fi HalowTM TXW8301等产品。

新质生产力关注度持续提升，信创再发力

自2023年9月“新质生产力”这一概念被首次提出以来，到2024年两会将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”写入政府工作报告，“新质生产力”已成为未来经济发展的焦点之一。这一举措不仅为信创产业的发展提供了新的机遇，更为我国经济的高质量发展注入了强劲动力。

在“信创生态联合展区”，一大批信创领域的龙头企业将集中展示最新的技术、产品和解决方案。例如：宝德将展出AI训练服务器PR410EI;同泰怡则重点展示其AI服务器TG658V3、全国产人工智能AI服务器TG657V2、T3DE双路E-ATX标准主板和T2SEEP单路ATX标准主板;麒麟软件也将带来银河麒麟嵌入式操作系统V10版本;金山办公将展示一站式企业级数字化办公解决方案WPS 365;人大金仓将展出金仓云数据库一体机;北京中科通量科技有限公司将带来数字督察智能一体机和信创智能NAS存储，中国二十二冶集团有限公司将展出完全自主知识产权的国产钢结构深化设计软件研发与应用等。

数据量增长驱动存储升级

随着科技的飞速进步，数据呈现出指数级的增长。尤其是大模型的不断涌现，对存储产品提出了更高的要求。为了满足这一需求，存储技术也在不断创新和优化，以适应数据量的激增和数据类型的多样化。

在“大数据与存储”展区，江波龙、富士胶片、新华三、金士顿、国鑫、三峡星将带来各自的创新产品与尖端技术。其中，江波龙将带来面向企业级服务器市场推出的AQUILA系列DDR5 RDIMM、能够提供高I/O性能和低延迟的高速固态硬盘ORCA 4836系列企业级NVMe SSD以及采用SATA接口的企业级固态硬盘UNCIA 3836系列企业级SATA SSD;飞腾信息技术有限公司将展出飞腾腾云S5000C服务器液冷解决方案等。

可以说，此次展出的一系列创新展品，不仅充分彰显了参展企业在技术研发方面的雄厚实力，更深刻体现了其积极迎合市场多元化需求、不断拓展市场版图的战略远见。

不仅如此，在电博会期间，还将同期举办中国电子信息博览会开幕峰会，同时揭晓并颁发中国电子信息行业创新奖及金奖，并紧密围绕人工智能、高清显示、信创、电子元器件、高端半导体、特种电子、大数据存储、消费电子、新能源等多个重点领域，精心策划50余场专业论坛活动，力邀业内专家、企业家、知名院士等重量级嘉宾齐聚一堂，共同就电子信息产业的未来发展趋势展开深入研讨与交流分享。

写在最后：

历经十一载的中国电子信息博览会，不仅成为了展示全球电子信息产业最新产品和技术的重量级平台，更是见证了中国电子信息产业的蓬勃发展。

十二年，是为一纪。《国语》有云：“蓄力一纪，可以远矣”。如今，中国电子信息博览会正蓄势待发，向第十二年迈进。第十二届中国电子信息博览会将如何书写电子信息产业发展的新篇章，推动整个行业持续进步与繁荣，让我们共同期待。

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