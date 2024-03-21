华为坤灵闪耀分销市场，助力中小企业轻松实现数智化

【天极网企业频道】在中国经济这幅宏伟的画卷中，中小企业犹如闪耀的明珠，镶嵌于产业链和供应链的各个环节，以其灵活性、创新性，以及快速响应能力，为经济发展注入了源源不断地无限生机与活力。

近几年，随着数字经济的蓬勃发展，数字化转型已成为企业提升竞争力、实现可持续发展的重要途径。而作为国民经济的“毛细血管”，中小企业也开始积极投身于这场数字化变革中，进而推动了数字化分销市场的壮大。

但我们也看到，由于中小企业遍布各行各业，发展规模、特点不尽相同，导致数字化需求复杂多样。因此，要想满足这一群体的数字化需求，不仅能够提供适销产品组合，更需要打造一个健康的分销体系。

华为坤灵，助力中小企业数智化转型

为了更好地满足中小企业数字化转型的需求，支持分销伙伴拓宽业务领域，华为于2023年宣布启动分销业务变革，涵盖了三个关键领域：一是打造符合分销市场有竞争力的产品和场景化方案;二是调整业务策略重心，由“以Sell-in为导向”转变为“以Sell-out为导向”，关注伙伴健康发展;三是强化分销伙伴使用的数字化工具与服务平台建设，提升伙伴的数字化作战能力。

在此背景下，华为量身打造了面向分销市场的子品牌“华为坤灵”。整合政策、产品、解决方案、服务和数字化工具平台，构建端到端的企业数字化解决方案。

值得一提的是，过去一年里，华为帮助中国区伙伴SO(sell-out，实销)增长了20%;推出了92款华为坤灵新品，上线了首个在线交易华为坤灵APP。华为坤灵在打造适销产品与数智化装备、构筑完善分销体系、打造健康市场秩序方面已取得了关键进展，并被越来越多的伙伴认可。

可以说，华为在分销市场取得如此成绩，离不开其强大的研发实力、精准的市场策略，以及持续的深入变革。

数智时代，分销体系再升级

当前，人工智能技术正日益成熟，驱动着数智时代的加速到来，各行各业的数智化转型升级需求开始不断涌现。与此同时，2024年政府工作报告明确提出，深化大数据、人工智能等技术的研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。可见，企业数智化已成为不可逆转的趋势。

3月14日至15日，华为中国合作伙伴大会2024在深圳会展中心举行，大会主题从“众志有为”升级为“数智有为”，华为将围绕“四梁六柱”， 沿着三类市场，落实六个升级，强健开放、紧密、成长的“伙伴+华为”体系，从而让客户实现“数智世界，一触即达”。

其中，分销市场也迎来了新的变革，为了助力中小企业更轻松地实现数智化，让分销金牌、分销精英和工程商全面了解华为坤灵的产品和技术，华为宣布将采用线上+线下相结合的方式，即线下建好到各价值区县和价值城区的销售网络，线上打造华为坤灵官网和APP平台，让伙伴开展业务更高效，实现业绩更大增长。同时将通过“与分销商对接流程、向分销商开放工具、构建分销商专属赋能体系”这三个支撑帮助分销商进一步提升能力。

“2023年和2024年是华为分销业务深化变革的重要两年，“在华为中国政企业务分销销售部部长吴振华表示，“变革的目的就是为了回归华为分销业务设计的初衷，以分销商为主、以工程商为中心、以产品为王，构建一张覆盖市场末端的立体销售网络。”

启动“万+华为坤灵精英计划”，进一步壮大分销精英队伍

现如今，分销精英在华为分销体系内正发挥着越来越重要的作用。为了解决渠道下沉不足的问题，华为坤灵通过大力发展分销精英，覆盖地市区县市场。在本次大会上，华为发布了“万+华为坤灵精英计划”，携手金牌共同发展分销精英，打造健壮的分销销售网络。

华为中国政企业务分销销售部部长吴振华表示，在2024年，华为将携手百+金牌，服务万+精英，触达千万客户，具体来看：

在研发方面，2023年，华为成立了七大研发的PDT(产品开发与技术部门)，2024年，华为将在2023年的基础上，计划推出110余款适销新品;

在营销方面，华为将加大对精英的营销支持，同时金牌也会为精英提供属地化的讲师以及演示物料;

在供货方面，华为将现货供应率提升到90%，有预测的7天到货，同时金牌将就地为精英提供极速供货;

在销售方面，华为将下沉400+地市专员、2024年将投放3000+万元的伙伴营销费用，以激励支持精英拓展，金牌会给予精英售前、售后、下单等相应的支持;

在服务方面，华为将构建专属分销体系，包括华为坤灵APP的开局/运维工具、400客服分销专属团队、智能客服、备件服务，金牌会就近给精英提供属地化的安装与售后服务支持;

在管理方面，华为将与金牌一起支撑好、管理好市场秩序，让精英能够有效拓展、放心拓展。

“华为坤灵将围绕“研、营、供、销、服、管”开展体系化的变革，构建以工程商为中心的产品需求与竞争力管理机制，提升华为坤灵的声量与内涵，与金牌共拓精英，实现SI、SO的健康增长，从期货供应向现货供应快速转变，构建分销专属服务体系，建设高质量的进销存与秩序管理。”吴振华说道。

写在最后：

总的来说，华为在分销体系的战略布局清晰且全面，从研发、营销、供货、销售、服务到管理，每一个环节都制定了详细规划和布局，这不仅彰显了华为对分销精英力量的高度重视，也体现出华为致力于构建稳健分销体系的决心与投入。

展望未来，相信华为将推出更多优质的产品、解决方案和服务，携手分销合作伙伴帮助更多的中小企业实现数智化转型，持续推动数字经济的发展繁荣。