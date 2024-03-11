一触即达！华为携手伙伴为数智教育赋能

【天极网企业频道】当今世界，各国之间的竞争，看似是经济、科技等领域的角逐，但归根到底是人才的竞争。教育作为培养和输送人才的主要途径，深刻影响着国家发展和民族未来。

教育数智化已成必然

当前，我们正处在新技术革命与产业转型的历史交汇点，以云计算、人工智能、大数据、5G为代表的新兴技术逐渐融入各个领域，引领人类社会迈向数智化时代。

在此背景下，构建以数字化和智能化为支撑的教育体系，成为教育领域的重要发展方向。一方面，教育数智化有助于扩大教育的覆盖范围，这不仅推动了教育的公平性，还促进了教育质量的整体提升;另一方面，教育数智化通过引入先进的技术和工具，为教学和学习带来了更加便捷、高效的体验，使教育过程更加灵活多样，满足了不同学习者的个性化需求。

不仅如此，通过引入多媒体、虚拟现实、增强现实等技术，可以创造出更加生动、形象的学习环境，激发学生的学习兴趣和主动性。

然而，教育数智化转型发展之路并非一帆风顺，通常面临着技术、成本、运维等方面的制约，如何解决这些问题，成为推进教育数智化进程的关键。

何为“一触即达”？

面对企业在数智化转型过程中遭遇的种种挑战，华为围绕加速迈入数智世界，发布了全新的形象口号――“数智世界 一触即达”。这不仅是对数智化需求作出的积极回应，也为包括教育在内的千行百业带来了鼓舞与激励。

在阐述新口号的初衷时，华为中国政企业务总裁吴辉指出，数智世界加速到来，越来越多的企业感受到转型升级过程的复杂。华为坚持“把复杂留给自己，把简单带给客户”，希望以“伙伴+华为”体系，助力更多的企业客户轻松、简单地迈入数智世界，即“选择华为，让您的企业轻松数智化”。

那么，该如何更好地理解“数智世界 一触即达”这句话的精髓呢？我们可以从以下三个层面来解读：

谁来“触”？“触”涵盖了广泛的用户群体，不仅涵盖政府、医疗、学校，还延伸至大型企业、中型企业和小微企业等各类市场主体。这些不同领域的用户均可借助华为提供的数智化产品和解决方案，轻松踏上数智化转型的征程，开启全新的智能时代。

“触”的是什么？这里的“触”可理解为一个启动机制，特指激活“伙伴+华为”这一开放合作体系的按钮。一旦触发此机制，就如同按下了一个引领通往数智世界的按钮。

在2023年5月，华为发布了面向NA、商业、分销三类市场的策略，发力构建“伙伴+华为”的开放合作体系。在这个体系下，华为将中国的政企业务细分为三类市场，分别是NA市场、商业市场和分销市场。其中，在NA市场，华为与客户和伙伴一起建“灯塔”，支持伙伴广复制;在商业市场，华为坚持以伙伴为中心，打造一个由伙伴主导的市场体系;而在分销市场，以分销商为主，以工程商为中心，构建健康有序的分销伙伴体系，共拓新蓝海。

目前，“伙伴+华为”体系已经拥有了8大类、总计超过35000家的合作伙伴，能力覆盖了客户转型升级的全流程。同时，华为沿着NA、商业和分销三类市场的战略方向，坚定执行公平、公正、阳光、透明、简单的合作伙伴政策，不断强化“研、营、供、销、服、管”的能力，并通过“规则、秩序、激励、平台”营造良好的营商环境，与合作伙伴携手共进，推动“伙伴+华为”体系的升级，助力客户实现商业成功。

为什么能够“即达”？首先，华为坚定地践行技术自主创新的道路，以此为基础构筑起强大的智能基础架构。无论是计算产业、存储产业、数通产业还是光产业，华为均拥有非常核心的自主研发技术;其次，华为不仅注重技术创新，还有深入场景的方案和适销易用的产品。依托八大军团的专业力量，打造了大量的解决方案，同时针对商业市场及分销市场，不断推出适应不同需求的新产品与新方案;第三，华为高度重视服务品质，所提供的服务并非仅依赖华为自身，而是依托“伙伴+华为”体系，确保服务团队能够随时响应客户需求，提供及时、专业的服务。

更为重要的是，在数智化转型方面，华为长期以来持续深入耕耘，勇于先行先试，积极将自身的数智化转型实践成果分享给客户，为他们的数智化转型提供有力的参考和借鉴，让整个转型过程更加简化高效。除此之外，华为在业界也打造了很多标杆案例，涵盖了大型、中型以及小型企业等各种规模的数智化转型项目，以实际行动推动整个行业的进步与发展。

解锁数智教育

以教育行业为例，近年来，十堰人民小学天津路校区紧跟数智化教育转型的步伐，依托智慧黑板、智慧讲台、远程录播系统以及安防监控等设施，支撑教学管理与服务的开展与优化。学校所有信息网络业务以校园网承载，所以对校园网的先进性、稳定性、安全性及可靠性有着很高的需求。

为实现数智化转型的目标，学校采用了华为与佳创科技联合打造的华为IP+光极简办公校园网络方案，基于IP+光的融合组网，通过核心层+接入层的两层极简架构，与华为Wi-Fi 6智能天线技术搭建了高带宽、高稳定、易演进的校园网。

据了解，传统网络架构中，汇聚和接入层交换机通常被部署在各楼层的弱电间，而IP+光融合组网则利用无源光网络技术，无源设备替代有源设备部署在弱电间，无须供电和维护，从而使整体网络能耗降低了60%，机房占用面积减少了80%，布线空间也大幅削减达90%，有效节省了学校的建筑面积和能源消耗开支。

与此同时，通过单光纤入室，仅需一台ONU即可整合接入教学PC、智慧黑板、摄像头，以及录播系统等多种设备，大大简化了以往繁复的工程布线过程。此外，在教室和办公室部署的华为无线AP，全系列支持无线智能天线，覆盖半径比传统AP增加20%，不仅增强了抗干扰能力，还能自动调整无线信号，始终保持无线网络处于最优状态。

写在最后：

《未来简史》作者尤瓦尔・赫拉利(Yuval Noah Harari)曾说过：“经济的本质已经改变，科技才是真正的核心资产。”这一观点在以科技创新为核心驱动力的当下越发显现出其前瞻性。

作为全球领先的ICT基础设施提供商，华为继续加大在研发和创新上的投入，积极与合作伙伴在探索和实践数智化转型的最佳路径上不断前行，助力客户实现业务转型升级，迎接数智化的美好未来。

由此可见，“数智世界，一触即达”不仅是华为的目标和愿景，更是其实力和决心的真实写照。

值得一提的是，2024年3月14日至15日，华为中国合作伙伴大会2024将在深圳国际会展中心(宝安)举行。本届大会主题将从“众志有为”升级到“数智有为”，华为将在战略方向不变的基础上，持续打造和完善“伙伴+华为”的端到端服务体系。同时，本届大会还将带来面向NA、商业市场和分销业务的全新行业数智化解决方案、商业市场主流场景解决方案和分销适销新品，不断为“伙伴+华为”体系的繁荣与发展注入动力。

届时，天极网将对“华为中国合作伙伴大会2024”进行现场报道，届时敬请关注。官网链接：https://e-campaign.huawei.com/campaign/hpc2024/