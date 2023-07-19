Bosch Sensortec根植中国 全球战略负责人Sebastien：积累为先，持续创新

【天极网企业频道】说起传感器我们都不陌生，智能手表和手机的温度、气压、光传感器早已普及，汽车上更是有着不计其数的各类传感器，在智能化的今年，传感器早已无处不在。在2023慕尼黑上海电子展上，消费电子MEMS市场领导品牌Bosch Sensortec发布了四款颠覆性的传感器：世界上最小的PM2.5传感器BMV080、针对可穿戴设备的可编程人工智能传感器BHI380、可达水下150米左右的气压传感器BMP585以及新一代磁力计BMM350，再度展现传感器领域的先锋地位，为智能化生活带来新的升级进化。

在新品发布会媒体交流环节中，天极网与两位发言人Bosch Sensortec亚太区总裁王宏宇先生和Bosch Sensortec全球战略及市场负责人Sebastien Therond先生进行交流，两位也与我们分享了关于Bosch Sensortec根植中国的信念、中国市场的优势、技术服务、以及部分市场策略。

Bosch Sensortec是如何做到的？

中国是全球制造大国，很多智能设备通过中国生产再卖到全球，另外中国本身也是全球最大的消费市场之一，中国是一个非常重要的市场。随着中国传感器品牌在不断崛起，海外的传感器品牌也在中国市场发力，面对国内外传感器品牌的竞争，Bosch Sensortec不仅在中国拥有工厂，而且在中国市场再创新高，Bosch Sensortec的优势在哪里？是怎么达成这么好的成绩？

资料来源：Omdia 2023年消费电子和移动设备MEMS和传感器竞争分析数据库

Sebastien Therond先生与我们分享了以下几个要点：

1 博世从汽车行业(传感器)安全应用开始，在1995年就开始根植于MEMS的市场，在MEMS、传感器技术有着非常多的经验和知识的积累。

2 早在2005年Bosch Sensortec成立之初就将汽车行业内所积累的丰富经验用于消费领域的产品，在包括手机，可穿戴设备、耳戴设备以及AIoT各种领域不同的应用场景方面已经积累了丰富的知识。

3 基于传感器行业多年积累的经验转化为产品，将产品和软件优势、人工智能结合起来，为客户提供更好的产品。

博世是一家拥有强大技术的全球公司，从Sebastien Therond先生的分享中，我们了解到Bosch Sensortec做得足够早并重视积累，越早进入就会有更多的积累和机会，车规的安全领域要求是最高的，无论是传感器的精确度、漂移性以及稳定性都必然是最好的，博世在汽车行业的积累对于消费领域来说无异于降维打击。

因此，从汽车行业到消费领域，博世以强大的技术为相关领域提供解决方案的同时十分重视积累(口碑与方案)，那么在拥有足够的“积累大数据”之下，其创新解决方案也将“更懂”需求和产品，商用市场的客户都是精明的。

王宏宇先生也补充了两个要点：

1 长达26年的耕耘。累计到去年，博世在汽车和消费领域已经出货180亿颗传感器，这是一个可观的出货量，是一个决定性因素。

2根植在消费类市场，并重视中国国内市场。博世早在2008年左右就在国内建立客户服务工程中心，紧贴客户和市场，做好支持和服务，以客户为中心。

对于任何一家企业来说，销售都是重中之重，产品首先得能卖好了，企业才能生存，要是卖得非常好，企业的量级就会不断增长。能把产品卖好，离不开好的产品与好的服务，尤其是商用行业对服务的响应速度有着极高的要求，可谓“时刻都是商机”。企业通过销量与服务逐步积累行业的口碑和价值，构建新的壁垒。

从王宏宇先生的补充我们也看到了Bosch Sensortec对销量与服务的重视。巨大的销量将为企业带来良性的循环，让企业能够更好地运营和服务客户，以及在研发上有更好的投入带来更好的产品，同时，Bosch Sensortec国内的客户服务工程中心也是其重要优势。

Bosch Sensortec的产品会降价吗？

今年消费市场承压，我们也追问了王宏宇先生“以客户为中心的Bosch Sensortec会否考虑降价，与客户共进退？”王宏宇先生表示，“在确保Bosch Sensortec的利润能满足运营、服务、技术研发三个方面之下，会根据市场和客户的变化与时俱进，寻求双赢。”

小结：

从两位的分享中，我们很清楚地了解到，拥有深厚积累和强大技术的Bosch Sensortec对于中国客户是亲切热情的，不仅了解客户需求，也能满足客户的需求，以服务为导向寻求与客户的共赢。即使近年全球市场遭遇了各种困难，但是国际企业仍然在努力发展，并通过全球化为全世界的人们带来更好的生活。我们离不开功能丰富的各种消费电子，所以我们也得“来个博世”!