华为发布2022年年度报告：销售收入达6423亿元人民币

【天极网企业频道】3月31日下午，华为2022年年度报告发布会在深圳举行。会上，华为正式发布了2022年年度报告。报告显示，2022年，华为销售收入达6423亿元人民币，同比增长0.9%;净利润为356亿元，净利润率5.5%。

面向未来，华为持续加大研发投入，2022年研发投入达到1615亿人民币，占全年收入的25.1%，十年累计投入的研发费用超过9773亿人民币。

华为副董事长、轮值董事长、首席财务官孟晚舟表示：“2022年，经营依然面临较大压力，总体而言，经营业绩符合预期。2022年末，华为的资产负债率为58.9%，净现金余额1763亿人民币，近万亿的总资产规模中，现金、短期投资、运营资产等高流动性资产构成了资产的主体部分，财务状况持续稳健，具有较强的韧性与弹性。面向未来，我们有压力，更有信心!”

“今天的华为，就像梅花，梅花飘香是因为她经历了严寒淬炼。我们面临的压力无疑是巨大的，但我们也有增长机会、有组合韧性、有差异化优势、有客户和伙伴的信任和敢于压强式投入。因此，我们有信心战胜艰难困苦，实现持续生存和发展。”华为副董事长、轮值董事长徐直军说道。