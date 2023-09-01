平屋顶、阳光房 家庭户用光伏的一些定制化方案

【天极网企业频道】户用光伏，即用户在自家中安装光伏发电设备，将太阳能电池板布置在自家房屋顶部、墙面或院内地面上，所发的电可以自家使用，或并入电网卖出去。近几年来，光伏发展迅速，特别是其中的家庭户用光伏，发展已经赶超工商业光伏，成为光伏发电产业中的半壁江山。



户用光伏

户用光伏既有简单的标准化方案，也有定制化方案。标准化方案是以平屋顶、斜屋顶这种常见的固定场景为主。定制化方案以阳光房等为主要代表，技术人员勘测后为用户定制设计，兼顾实用与美学。

比较常见的定制化方案如平改坡，即把平屋顶改造成斜屋顶，然后加装光伏发电板。这种方案主要针对老旧房屋进行设计定制，因为老旧的平屋顶承受力不强，且防水不好做，除雪有困难;而且一般安装户用光伏对房屋使用年龄有要求。平改坡同时也把光伏板改变固定角度，能保证最大的光照面积，提高光伏板的发电效率，最大化电量输出。

还有一种比较出名的定制化方案是阳光房，这是针对平屋顶设计的户用BIPV电站，以建筑光伏一体化为理念打造，将光伏板与屋顶建筑结合，适用于自建别墅和现浇平屋顶等房型，相当于为房屋免费加盖了一层楼。阳光房属于高端定制产品，有的光伏企业还提供精致的定制化装饰服务，用户可以根据自己喜好更换支架颜色和电站风格，如中式国风韵味等，装修成屋顶花园凉亭。



阳光房/棚

阳光房有多种优点，除了光伏发电，还能避免屋面漏水，重点是还提供了喝茶纳凉聊天、休闲娱乐空间。建设光伏阳光房/棚相当于扩大了房屋的使用面积，利用了屋顶的闲置空间。光伏组件有一定的遮挡作用，能有效降低5~6度，把风雪酷暑挡在外。阳光房/棚外形美观，高耐磨，高防腐，采用光伏组件，也节约了屋顶建造成本，是目前比较流行的户用光伏。

阳光棚：与阳光房类似，但没有墙体密封，通风透气，其外形简单，结构安全，受力均匀，可以有组织地排水。棚顶一般以5°-10º倾角设计，“人”字型力学几何的三角形结构，使光伏板向阳保证发电量，也有利雨雪滑落。适合楼层较高、屋顶面积较大的房屋安装，取代以往简单的遮阳棚。阳光棚能遮太阳能挡雨，同样可利用屋顶闲置空间打造休闲娱乐空间。



阳光棚/车棚

另外还有车棚/桁架，通常采用桁架结构的光伏棚，安装在院落地面，可实现光伏组件的大跨距安装，适用于房屋结构复杂、造型多样的农村别院，能在不破坏房屋结构的情况下完成光伏安装。桁架式光伏棚还可以充当停车棚、收纳杂物间、休闲凉亭等，大跨度钢桁架结构使其比普通的车棚凉亭安全性更高，使用寿命更长。

还有庭院光伏，这是在院内地面安装光伏电站的一种解决方案，适用于屋顶面积小等不适宜安装屋顶光伏的用户，或有大院子的用户。安装是将光伏板架高搭建在庭院上方，相当于遮阳棚，夏天遮阳避雨，冬天防风保暖。

这些是家庭户用光伏的一些常见解决方案，当然，市场上的实际方案远不止于这些。光伏企业投入很多力量开发新技术，不停地有新方案新产品推向市场，以满足更多用户的不同需求。