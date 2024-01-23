Hitachi Vantara获得IT影响中国2023年度影响力企业奖

【天极网企业频道】近日，2023年度IT影响中国评选结果正式揭晓，Hitachi Vantara日立数据获得IT影响中国评选的“年度影响力企业奖”。

Hitachi Vantara日立数据是日立集团旗下全资子公司，为企业提供数据存储、基础架构系统、云管理、数字化专业技术等业务，其用户包括80%的《财富》世界100强企业。

2023年，Hitachi Vantara的产品虚拟存储平台 (VSP) 5600 和软件定义块存储 (VSS Block) 解决方案在Gartner®主存储魔力象限™ 报告中入选“领导者”象限。虚拟存储平台 (VSP) 阵列减少了66%的能源消耗，低碳环保，同时提高了存储性能，增强可持续性。

Hitachi Vantara还推出Pentaho+平台，这是Pentaho软件业务的一个集成式平台，旨在帮助企业利用提高人工智能 (AI) 及生成式人工智能 (GenAI) 准确性所需的精炼、可靠的数据，连接、丰富并变革业务运营方式。Pentaho+ 通过自助服务 (self-service) 能力和多云兼容 (cloud-agnostic) 解决方案实现了复杂数据管理工作的自动化，使得企业能够有效地监管数据从开始到部署的全过程，从而助力提高数据质量。

Hitachi Vantara还经常发布全球科技行业的趋势预测、分析报告，帮助企业更好地了解全球数据行业技术未来发展的动向。

Hitachi Vantara 正在革新数据推动创新的方式。2023年度IT影响中国为Hitachi Vantara颁发“年度影响力企业奖”，正是对Hitachi Vantara的高度认可，对其技术、品牌的认同。

「IT影响中国」年度盛典奖项由天极网、比特网资深编辑团队内部评审结合大众票选等方式产生，并邀请科技行业专业人士作为特邀评委参评。自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声、聚合业内最强资源，与业界精英，评选表彰业内那些具有影响力和卓越成就的科技企业、产品及解决方案，旨在挖掘科技创新优势，见证千行百业的数字化转型和智能化升级大潮中的中国力量。