如何让多云管理更简单，透过DTW 2023看戴尔科技的战略布局

【天极网企业频道】毫无疑问,我们正在迅速走向以多云为主的世界。近年来,随着数字化转型的不断深入,企业出于对灵活性、成本优化、业务扩展等因素的考虑,越来越多采用多云战略来支撑业务发展。

但与此同时多云也给企业带来了不少新的挑战,如不同云平台的服务存在差异、跨云数据调用难、缺乏统一的安全监督等等,这无疑加大了企业对云资源控制和监管的难度。

北京时间2023年5月23日,为期四天的戴尔科技集团全球大会(DTW 2023)如约而至。大会期间,戴尔科技集团分享了Dell APEX、多云和边缘解决方案的最新进展。

Dell APEX助力企业加强多云战略

2021年,戴尔科技集团推出了APEX“即服务”模式,为企业在跨核心、边缘和云环境下提供简单易用、敏捷灵活和可控的一致性数字化体验。此后,戴尔科技对APEX“即服务”功能进行了持续升级。

据戴尔科技集团ISG和电信解决方案营销高级副总裁Varun Chhabra介绍,Dell APEX想要做的就是给客户提供多云一致的多云体验:一是云能力,为客户提供的软件、知识产权IP等都可以在公有云上运行;二是cloud-to-ground,将客户在公有云中所做的事情,不管是转到本地,或者是客户的数据中心,亦或是托管的地方,仍会得到相同的体验;三是为客户在寻求消费基础设施或架构方面提供了更多的新选项。

基于此,在今年的戴尔科技集团全球峰会上,戴尔科技再一次对APEX产品组合进行了扩展,增加了数据保护即服务、计算即服务以及客户端产品,助力企业更好地管理无论位于何地的数据和应用。

1、从本地到云,将领先的存储性能和软件功能带到公有云

2022年戴尔科技宣布推出Alpine项目,能将戴尔存储软件的企业级容量、性能和保护能力扩展至各大公有云平台。现在,Alpine项目已正式产品化,并被命名为APEX Storage for Public Cloud。

Varun Chhabra指出,APEX Storage for Public Cloud主要是包含两个方面,一是在公有云上使用和运行块存储、文件存储软件以及对象存储软件,为客户创造一致性的体验。二是通过软件即服务管理能力,帮助客户跨不同的云来管理他们的软件。同时,客户可以通过APEX Navigator for Multicloud Storage上规模地、一致且安全地管理其多云资产,优化工作负载的安置方式;通过Dell APEX Navigator for Kubernetes为容器带来高级数据服务,如数据复制、应用程序迁移和可观察性等。

目前,APEX Protection Storage for public cloud已经在阿里云、AWS、Azure、谷歌云等云平台可以使用。

“APEX Navigator是一个全球大脑,能够为客户提供一致性的体验,使得客户在不同的云环境中的管理任何的软件。”Varun Chhabra说道。

2、从本地到云,将云的体验带到本地

实际上,伴随着企业数字化转型的推进,企业会根据自身的实际情况制定相应的多云策略。一些企业一方面想利用公有云成本低、易维护、扩展性强等优势,将本地资源迁移到云上。另一方面又希望将曾经在公有云中的工作负载转移到本地本地部署。

Dell APEX云平台作为一个完全集成的交钥匙系统组合,集成了戴尔基础架构、软件和云堆栈,通过将云运营模式扩展到本地和边缘环境,提供一致的多云运营。工作负载可根据用户所需的性能、成本和安全要求放置在最佳位置,并支持数据在通用的多云存储层中进行迁移。

据了解,戴尔科技与微软、红帽和VMware等云厂商进行了紧密合作,使客户可以按照需求在本地扩展应用能力、生命周期管理以及平台部署,并实现无缝体验。如凭借全栈软件集成和自动化生命周期管理提升Azure混合云体验,基于Azure Arc支持的基础架构,可在采用Azure Arc的本地数据中心、边缘位置以及Azure公有云上进行一致的操作和治理;通过由Kubernetes驱动的混合云应用平台进行全栈软件集成和自动化,简化基于容器的应用开发与管理,用户可在Kubernetes内部并排运行容器和虚拟机,为各种工作负载提供一致的体验,并在任何混合云环境中提供广泛的GPU支持;为用户提供了在完全集成的系统上部署vSphere的灵活性,该系统搭载了高度可扩展、高性能的戴尔软件定义存储,为VMware用户的多云之旅提供更多选择。

不仅如此,戴尔科技还推出了APEX “PC即服务”,面向台式机、笔记本电脑、摄像头等终端产品,帮助客户根据自身的工作负载和业务模式需求,灵活地搭建IT系统。

Dell APEX PCaaS的客户报告表示,借助APEX “PC即服务”产品,服务台工作减少了50%,支持成本节省了30%,以及入职员工配置设备的时间加快了50%。

我们看到,APEX系列产品正在变得越来越全面。这意味着,在APEX的赋能下,无论是从云端到本地,还是从本地到云端,用户都能够以更高的灵活性轻松管理并访问资产和应用,快速地开展运营和创新。

Dell NativeEdge优化边缘运营

近年来,数字经济的飞速发展,催生了靠近数据源的边缘计算需求。根据IDC《全球边缘支出指南》预测,2024年全球边缘计算市场将达到2506亿美元,2019-2024年预测期内的复合年增长率为12.5%。

值得一提的是,一直以来,戴尔科技在边缘计算领域不断加码投入。2022年,戴尔科技发布了Frontier项目,旨在为多种公有云提供统一的边缘计算管理平台。目前,Frontier项目已转变为成熟的产品Dell NativeEdge,并在本次峰会上正式推出。

据介绍,NativeEdge从三个方面帮助企业简化并优化边缘的部署和安全:一是提供基础架构,安全解决客户边缘计算的问题;二是提供多云的环境,让客户利用多种工具管理边缘基础架构,远程管理边缘设施;三是使客户灵活编排基础设施,让基础设施上运行的应用程序灵活地满足边缘计算需求。

Varun Chhabra表示,戴尔科技希望能通过NativeEdge帮助企业简化并优化边缘的部署和安全,具体来看:

第一,原生边缘,在边缘节点、边缘所处的位置部署相关的设备和资源。即便客户没有足够多的IT人员,也能够通过远程的方式更好、更方便地管理边缘资产。

第二,安全方面,戴尔科技拥有非常完整的能力,基于零信任的基础上建立安全体系,使所有的边缘节点都能安全地运行设备和资产。

第三,规模拓展,当所有的基础设施和应用在各个边缘节点运行时,其实规模是非常大的,对如此大规模的边缘地点进行管理,对客户来说是非常复杂的任务。通过NativeEdge可以让客户无论在哪一个地方部署边缘设备都能进行非常方便的管理。

第四,远程监控,要进行安全远程的管理,对所有的客户来说都是非常重要的。戴尔科技能够提供一种安全、统一的平台,无缝地远程监控和管理。

除了NativeEdge之外,戴尔科技还通过新的解决方案和功能不断强化其边缘产品组合,以帮助客户简化边缘并从中收获更多价值,如Dell Private Wireless with Airspan and Druid,这是一个经验证的专用无线解决方案,可为企业提供可靠、安全的无线连接,可连接分布在边缘位置成千上万的远程边缘技术。另外,戴尔科技还更新了企业版SONiC,这是一款开源网络操作系统,能够将额外的数据中心网络功能扩展至边缘部署。

写在最后:

天下大势,浩浩汤汤。当前,以数据为关键生产要素、以数字技术为重要驱动力的新型生产方式正蓬勃发展,并推动人类社会向数字经济时代阔步迈进。

而随着数字经济的高速发展,有越来越多的企业加快转型升级的步伐,支持数字化业务多样化、高效率发展的IT环境也变得日趋复杂。破解IT管理痛点,实现敏捷高效、安全可靠的IT管理显得尤为重要。

作为一家全球性的大型科技企业,戴尔科技集团以前瞻性的眼光紧随市场,打造创新的技术及服务组合,助力企业从容面对多云环境挑战,把握时代先机。