腾讯发布2023年Q3财报：营收1546.3亿元，混元大模型助力多业务提效

【天极网企业频道】11月15日消息，腾讯公布第三季度财报。财报显示，公司营收同比增长10%，达到1546.3亿元;净利润(Non-IFRS)同比增长39%，达到449.2亿元。研发投入方面，腾讯三季度开支同比增长9%，达到164.5亿元，自2018年以来累计投入超过2532亿元。

具体业务方面，广告收入达到257亿元，同比增长20%，创下历史新高。同时财报还提到，微信生态为腾讯广告业务注入新活力，并首度披露腾讯泛内循环广告收入(链接微信小程序、视频号、公众号和企业微信落地页的广告收入)同比增长30%，贡献超过一半的微信广告收入。

值得一提的是，在持续研发投入下，第三季度腾讯推出了从算法、机器学习框架到人工智能基础设施等全链路自研的通用大模型“腾讯混元”，并且公司全面拥抱大模型，已有超过180内部业务接入腾讯混元测试，广告收入快速增长便受益于AI技术的助力。财报提到，腾讯利用大模型技术提高了广告系统推荐效率，并为广告主提供创意生成能力。

另外，在AI及微信生态的共同推动下，不仅是广告收入，腾讯数实经济业务也稳健增长，收入达到520.5亿元;海外游戏收入同比增长14%至133亿元，占游戏总收入近三成。