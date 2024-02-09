实体企业上云用云是云计算的新增长点吗？

【天极网企业频道】1月底，微软、谷歌母公司Alphabet纷纷更新新财季财报，这也使笔者能够在第一时间知晓头部企业的云业务发展状况。其中，微软财报显示，Azure云服务营收增长30%，略高于前一个季度29%的增幅。

谷歌母公司Alphabet在财报中高度肯定了云业务的发展，称谷歌云是重要的增长引擎，同时，亏损多年的谷歌云业务实现了盈利，谷歌云在第四季度实现营收91.92亿美元，2022年同期为73.15亿美元，营业利润为8.64亿美元，上年同期为亏损1.86亿美元。

中国云市场发展现状

相比微软、谷歌等云业务的“乐观”发展态势，国内传统云厂商的日子似乎并不好过。IDC发布的《中国公有云服务市场(2023上半年)跟踪》显示，2023年上半年中国公有云服务整体市场规模为190.1亿美元。

其中，IaaS市场规模为112.9亿美元，同比增速13.2%;PaaS市场规模为32.9亿美元，同比增速为26.3%。从IaaS+PaaS市场来看，2023年上半年同比增长15.9%，创下近三年来同比增速新低。

阿里云等传统的云厂商甚至出现份额下滑，IDC最新发布的《中国公有云服务市场(2023Q3)跟踪》报告数据显示，虽然阿里云凭借142.94亿元的收入和26.7%的市场份额居国内市场第一，但与2022年同期相比，仍有近5.8%的份额减少。

在笔者看来，云业务增速放缓的原因有：一方面，远程办公、在线会议等上云需求回落，伴随全球经济下行，企业IT预算有限，对于上云用云更为谨慎;另一方面，客户群体有所转变，已经从之前的互联网客户上云阶段，进入到政务、制造业等上云阶段，这就需要有足够的技术支撑，才能实现降本增效。

实体企业上云成新增长曲线

这一观点也得到赛迪顾问的认可，赛迪顾问在其发布的《迈向深度“上云用云”时代――2024年云计算行业趋势洞察》表示，实体企业上云用云开启云计算第二增长曲线，预计到2025年企业工业设备上云率达30%，实体企业构建以云为载体的现代化IT基础设施产生的巨大上云用云空间将推动云计算开启新一轮的增长周期。

笔者认为，区别于京东、美团等互联网企业，实体企业主要指那些独立从事生产经营活动的经济组织，他们拥有自己的自留资金，并实行独立的财务核算体系。毫无疑问，制造业便是其中之一，工业设备上云正作为牵引工业互联网平台发展的先导性应用，成为当前工业互联网平台建设的热点领域。

然而推动工业设备上云并非易事，仍面临“一缺三难”的四大拦路虎：

首先是上云战略思想缺少共识，不同企业对工业设备上云的认识不统一，缺乏相应的战略部署和资源投入。

其次是海量设备数据难采集。工业设备结构复杂、工况多样，受限于传感器精度不高、边缘计算能力不足等因素，全面采集海量设备数据的难度较大。

再次是多元数据协议难解析。不同品牌、不同类型的工业设备数据格式、数据协议等差异巨大，尚不能实现大范围的互联互通，制约着数据的规模效应和联动效应。

最后是复杂数据分析难处理。工业设备数据类型杂、数量多，相关数据分析处理模型仍不成熟，应用效果有待进一步检验。

实现工业设备上云率的提升，势必要突破这些拦路虎。同时，这就对云服务提供商的实力与能力提出新的要求。

比如，在数据采集方面，需要综合运用智能传感、设备接入、协议解析、边缘计算等多项技术，精准感知设备运行状况，高效采集设备数据。

又比如，在人工智能与机器学习方面，云服务商要能够以采集的设备数据为基础，综合利用第一性原理模型和大数据算法模型，输出指导业务流程优化的决策。

再比如，在应用方面，基于数据的高效汇聚和模型的科学分析，有效支撑设备级、企业级、产业链级等不同层次的应用场景，实现信息、物料、资金等资源跨部门、跨企业、跨区域的自由流动，重塑价值创造机制，增强企业核心竞争能力。

写在最后

我们可以看到，实体企业上云对云厂商形成了全方位的考验，要求完善的“云网边端”能力，又要求云厂商有相关的服务经验。正因为如此，实体企业构建以云为载体的现代化IT基础设施产生的巨大上云用云空间将推动云计算开启新一轮的增长周期。

因此，笔者建议有实力的云服务要扎根实体企业需求，深耕制造业等行业，助推云进一步发展。