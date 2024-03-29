光产业迎来“三进三退”变革，华为携手合作伙伴共赢数智未来

【天极网企业频道】近年来，技术的持续演进和经济形势的不断变化，企业的单一数字化转型策略已无法适应日益激烈的市场竞争环境。从“数字化”升级到“数智化”，正逐渐成为企业抢占先机、实现可持续增长的核心策略。

与此同时，伴随着数智化进程的深入推进，光产业也迎来了巨大变化，呈现出“光进铜退”、“光进电退”、“光进人退”新趋势。在前不久举办的华为中国合作伙伴大会2024上，华为发布了新的产品和解决方案，携手合作伙伴共同开拓全光园区、全光承载和智能感知等领域，旨在加速行业的数智化升级进程。

光进铜退：政策+需求双驱动，光纤成为必然选择

“光进铜退”这一概念早在多年前就已经在通信行业中被提出。目前，家庭用户侧的光网建设已取得显著进展，光纤宽带从最初的100M迅速提升至如今的1000M乃至即将推出的2000M，之后光纤不仅到家庭还会延伸到每个房间。

然而，在园区等非家庭场景中，光网普及速度相对较慢。对此，华为政企光领域总裁谷云波解释道，主要原因在于生态建设和标准化程度不够成熟，早期缺乏针对此类场景的专业解决方案。而且，华为提供全光园区解决方案时发现，园区网络设计相较于家庭网络更为复杂多样，需要定制化的独立设计和更加完善的配套产品与标准规范。

华为政企光领域总裁谷云波

谷云波认为，“光进铜退”是非常好的政策。一方面，我国提出了“2030碳达峰、2060碳中和”的“双碳”目标，光纤凭借大带宽、寿命长、绿色环保等特点顺应了时代发展的需求。

另一方面，业务需求的不断增长有力地推动了光纤的广泛应用。回顾过去，家庭宽带从ADSL向VDSL过渡后，受制于铜线传输技术的物理限制，当家庭用户需要提升至百兆以上速率时遭遇瓶颈，而园区同样面临类似问题，例如在Wi-Fi标准由5代过渡至6代，CAT5类网线尚能勉强支持，但是随着技术的发展带来应用的提升，在即将普及的Wi-Fi 7时代，网络末端设施需紧跟步伐进行升级。

因此，在Wi-Fi 7及后续Wi-Fi 8、Wi-Fi 9、Wi-Fi 10等标准带来的更高带宽需求时，提前将网线升级到光纤不仅避免了频繁的线路改造，而且从长远的规划和发展角度看，更能实现经济效益与效率的双重提升。

值得一提的是，华为推出的F5G全光园区解决方案已在教育、医疗、制造等场景落地了应用。华为新推出的F5G全光园区2.0解决方案更是实现了带宽、组网、运维三大升级。其中，XGS-PON技术速率提升至12.5G/25Gbps，能够在一个包含多元业务场景的环境中，通过硬件层面的硬隔离技术，以单一的光网络架构取代以往复杂且孤立的多网络结构，有效简化了网络部署和管理。同时，在维护方面，华为F5G全光园区2.0实现了极简化的维护模式，大大提升了运维效率和网络稳定性。

在谷云波看来，尽管家庭和企业应用场景有所不同，但在企业侧，全光网络因其高效能、高稳定性和易维护性等特点，被视为未来十年内具有巨大发展潜力和广阔市场前景的重要技术创新方向。

光进电退：fgOTN取代SDH，构筑坚实可靠的通信网络

电力、能源、交通等关键领域关乎国家经济发展与民众生活福祉，对行业通信网的安全性和可靠性有极高的要求。过去二十多年，SDH因其高安全高可靠的特点，被行业通信网广泛采用。

随着行业数智化的发展，新型业务对网络带宽和连接规模的需求呈现出持续增强的趋势，这使得SDH难以满足未来网络基础设施的需求。

为此，ITU-T(国际电信联盟电信标准化部门)在2023年12月正式通过fgOTN(fine grain OTN，细颗粒光传送网)标准，明确将其定义为SDH演进的下一代技术，在保持SDH固有的物理层硬隔离特性和高度可靠性的同时，进一步强化了对于大带宽的支持能力。

据悉，华为深入参与了fgOTN标准的制定过程，在标准化进程中发挥了重要作用。同时也进行了相关产品的开发工作，并率先推出了符合这一标准的OptiXtrans E6600系列产品。目前，该解决方案已在国内诸如电网中进行相应的创新实践应用。

展望未来两年，预计中国诸多行业原有的基于SDH的生产网络将逐步过渡至采用fgOTN技术，因其既保留了SDH技术的稳定性优点，又显著提升了带宽容量，从而真正满足行业数字化转型所需的大带宽、可控性高等关键要求。

光进人退：多维感知+AI实现生产力跃升

随着人工智能技术日益融入到各行各业，例如在交通监控执法、机场铁路周边智能防护等，远程智能操作让从业人员从室外现场“后退”到办公室，工作更舒适、更高效，实现光进人退。

华为将视觉、雷达和光纤等多维度的感知能力覆盖到各行各业的每个角落，而AI大模型则深度嵌入生产的每个环节，从而实现生产力的整体跃升。

面向智慧交通场景，华为超微光摄像机结合AI能力，构建无光污染高清感知系统，助力打造智慧交管系统。华为雷视拟合解决方案通过一站式视频和雷达融合生成数字化全息视角，分米级精度地刻画出每个方向、每辆车的轨迹，支撑交通指挥自动化、精细化处理。

面向周界防护场景，华为光视联动解决方案通过光纤震动加视频检测，实现事件“0”漏报，基于独有的AI大模型提升抗干扰能力，相比业界可以将误报次数降低90%。

携手合作伙伴，共赢数智未来

如果说创新技术是实现数智化转型的坚实基础，那么合作伙伴就是携手华为共前进、共赢数智未来的关键力量。在推动各行各业实现数智化转型的进程中，华为不断强化“伙伴+华为”的合作体系，与众多伙伴紧密协同，帮助客户抓住数智化转型机遇，加速迈向智能世界。

在过去几年里，华为除了投入大量精力并打造了一系列全光解决方案外，华为还强调通过一系列赋能工具和技术支持来提升伙伴实力，旨在赋能整个生态系统，确保合作伙伴能够高效完成生产作业流程。并且，华为还着重打造了许多平台，涵盖营销及赋能等多个维度。当合作伙伴选择华为时，他们得到的不仅仅局限于优质的产品，还包括一套完整的营销战略平台和赋能平台，这些平台构成了合作的重要附加值。

其中，在商业业务部门的具体实践中，华为对光产品的激励政策力度显著，以此鼓励伙伴在光网络领域取得更大的商业成功。据谷云波介绍，面向未来，华为的核心策略在于不断强化对伙伴的支持能力和合作深度，鉴于光产业的广阔前景和可持续发展潜力，华为的愿景始终未变，即希望通过先进的光产品帮助更多伙伴实现商业成功。

“为进一步让F5G打通伙伴商业市场成功最后一公里，华为面向商业市场发布了2024年‘1+3+5’燎原行动，即聚焦全光园区、全光工业网、全屋光网3大光接入方案，通过定标准、壮生态、提能力、扩声量、赢利润等5步行动，实现‘让商业客户享受到全光网络的新价值，让F5G全光网络成为伙伴的新增长点’的1个愿景。”谷云波说道。

写在最后：

今年政府工作报告着重强调了，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。新质生产力以创新为主导，具有高科技、高效能、高质量特征。而华为面向“光进铜退”、“光进电退”、“光进人退”新机遇打造的光产业的产品和解决方案可以说是积极践行新质生产力的生动例证。