冰与火相互交融，2023年云、安全、数据上演华丽转身

【天极网企业频道】将旧的一年的年末、新的一年的年初的时间，用来总结与规划是最好不过的。《论语・为政》记载，子曰：“温故而知新，可以为师矣。”《旧唐书・魏徵传》也记载“以史为镜，可以知兴替。”由此，总结的重要性可想而知。同样在这样一个时间节点，笔者对2023年云计算、安全、大数据领域的热点进行总结盘点，也是对趋势的归纳，有助于对2024年科技领域的变化进行抽丝剥茧。

......此为前记

从2023年初爆火的ChatGPT带动生成式AI、大模型的新一轮发展，到增幅放缓的云市场尝试降价、拥抱AI等手段寻求新的增长，再到迫于AI冲击的网络安全不得已采用主动防御等更先进的防御手段来规避风险。而国家数据局的成立也将数据作为重要的生产要素持续赋能千行百业，这也是贯穿2023年的数据领域的热点事件。整体来看，B端领域既有火焰燃烧产生的炽热，又有被冰水泼洒的冷静，冰与火交融构成2023年的底色。

云计算领域贡献了几分迭荡与刺激

身为数字化的先锋军，云领域即便是发生“鸡毛蒜皮”的小事也会被无限放大，幸运的是这种放大大多数是正向的，是符合数智时代进击的主旋律的。在这里，笔者也提取几个关键词――放缓、降价、MaaS、出海、算力、多云(混合云、分布式云)、信创云，这几个关键词是对云计算一年的简单概括。下面我们一起透过各大云厂商的大事记来看一下这些关键词。

在MaaS方向上，3月份李彦宏在文心一言发布会上提出，大模型时代MaaS将成主流;4月份阿里发布通义千问大模型，同时张勇宣布阿里已云已经形成模型即服务(MaaS)、平台即服务(PaaS)、基础设施即服务(IaaS)三层架构;7月华为云以盘古大模型3.0和N腾AI云计算服务为基础，推出L0-L1四层大模型架构，对立对外服务;火山引擎也推出“大模型商店+模型工具”组合，即火山方舟。

在降价方向上，4月26日，阿里云宣布史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15%-50%，存储产品最高降幅达50%，紧接着，5月16日腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%，京东云、华为云也纷纷推出降价活动。这是在618之前，而11.11之前包括阿里云、华为云、天翼云在内的云厂商再一次敲响降价的大门。在笔者看来，随着云的普及，云服务器等商品的价格也将走向透明，价格战将成为未来常态。

在算力方向上，最近青云的两件大事也让笔者将关注的重点放在了AI算力上，注意并不是通算而是HPC和智算。这两件事分别是青云科技签订合同总额为17032.32万元(含税)的GPU算力租赁订单、交付合同为13395.00万元(含税)的GPU服务器产品。如今，智算也成为云厂商抢占的高地，这其中以移动云、天翼云为代表的电信运营商表现最为明显。最显著的改变是，之前强调的云网融合改为现在的算网融合。

在IDC发布的报告中显示，从算力形态来看，人工智能计算和边缘计算成为市场增长重要力量，中国AI算力发展领跑全球，位列全球第一。数据显示，综合15个国家来看，AI算力支出占总算力支出从2016年的9%增加到12%，预计到2025年将达到25%。其中，中国的拉动作用最为显著，AI服务器支出规模同比大幅增长44.5%。

在相关会议上，中国移动董事长杨杰表示，在新型信息基础设施中，算力网络是未来发展的重中之重。中国电信董事长柯瑞文认为，算力作为数字时代的核心资源，越来越成为科技进步和经济社会发展的底座。

当然，出海、多云、信创云等也是趋势........这里不再赘述。

安全领域的事情再小也是大事

安全无小事，网络安全亦是如此。在数智化时代，数据作为重要的生产要素和资产，其安全也正在得到重视。在近日数世咨询发布的《2023年数字安全大事记》中显示，随着网络安全法、密码法、等保、关保、个保、数保等对产业发展影响重大的法规政策连续出台，产业规模以年均20%的速度迅猛增长，并在2020年达到29.9%的年度增长记录，直逼千亿规模。

安全领域规模化发展的同时也迎来新的“变化”，数世咨询在大事记中表示，ChatGPT的火爆引发大语言模型的应用普及，国内先后出现十几家安全企业发布大模型驱动的安全运营相关产品。据笔者了解，思科、深信服、绿盟等安全厂商均有相关安全GPT产品推出。数世咨询研判，大语言模型或生成式AI支撑的安全产品，目前尚未形成真正的商业收入，尚处于市场成熟度的概念阶段。

网络安全领域法律、法规的制定与颁布也是重点所在。《商用密码管理条例》也于2023年4月14日国务院第4次常务会议修订通过并公布，自2023年7月1日起施行。《条例》包括六大重要内容：一是完善商用密码管理体制。二是促进商用密码科技创新与标准化建设。三是健全商用密码检测认证体系。四是加强电子认证服务使用密码和电子政务电子认证服务活动管理。五是规范商用密码进出口管理。六是促进商用密码应用。

另外，在去年1月份《关于促进数据安全产业发展的指导意见》印发，指出到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。2月份《数字中国建设整体布局规划》印发，同年3月国家互联网信息办公室发布《网信部门行政执法程序规定》，自2023年6月1日执行，12月份，国家互联网信息办公室起草《网络安全事件报告管理办法(征求意见稿)》，并面向社会公开征求意见。

在笔者看来，零信任市场还将在2024年持续火热，在中国，许多行业代表性企业也已经将“零信任”作为重要的网络安全体系建设方向，列入企业长远规划。具体表现在，零信任能力供应商不断丰富，产品联动能力正在同步提升。例如，目前，国内有近50家企业提供零信任集成产品，超半数企业的零信任产品支持与客户已有的安全运营中心、态势感知、威胁情报等安全分析系统联动，占比53.6%。零信任和终端安全的联动也在持续深入。

另外，主动式防御、云原生安全向全生命周期扩展等也将是2023年的热点也是2024年的发展趋势。

国家数据局成立，数据领域迎来利好

数据作为新型生产要素，已快速融入生产、消费、流通等环节，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》明确提出，充分发挥中国海量数据规模和丰富应用场景优势，激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济。在笔者看来，随着数字化转型的深入推进，还将产生更多更有价值的数据，也会创造更多丰富的应用场景。

2023年10月25日，国家数据局正式揭牌，依据机构改革方案，国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设。在机构改革方案发布之初，国家数据局便备受关注，并动作频频：

7月份刘烈宏履新国家数据局首任局长，9月份沈竹林被任命为国家数据局副局长。国家数据局副局长沈竹林12月29日在媒体吹风会上透露，由国家数据局会同有关方面起草的《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》即将公开印发。在笔者看来，这意味着一场旨在激活数字要素巨大发展潜能的行动已箭在弦上。

在设定“到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展”目标的基础上，行动计划结合各行业发展实际，先期选取12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应。他们分别是：工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理及绿色低碳。

在笔者看来，国家数据局的成立也是激活数字要素发展潜能的开始，在2024年甚至未来几年，围绕数据要素而产生的生态链将持续壮大，更多利好数据要素市场的信号正在充分释放。

数据中心有哪些大事

不得不说，数据中心在世界经济的未来中发挥着至关重要的作用。调查数据显示，预计2023年，全球IT数据中心支出将达到2220亿美元。2021年，COVID-19使数据中心基础设施支出减少了10%。预计到2027年，全球数据中心市场将达到4104亿美元。预计到2025年，数据中心将消耗全球电力供应的20%。

通过这些数据，我们分析，数据中心的规模、数量还将持续发展，而未来也将带动智算中心、HPC的发展，同时，我们注意到数据中心对于电量的消耗十分巨大，因此，双碳仍是数据中心未来的重点所在。接下来，我们一起看一下数据中心领域有哪些大事件，以及有哪些启发意义。

今年3月底，全球首个商用UDC(海底数据中心)项目在海南省陵水黎族自治县开机运行。据悉，项目核心装备海底数据舱呈圆柱形罐体状，可保证舱内恒湿、恒压和无氧的安全密闭环境，重量达1300吨，是目前全球最大的海底数据舱，结构设计寿命为25年，应用水深超过30米。

今年4月10日，财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，将于2023年6月1日起施行。《需求标准》提出，在运维服务要求中明确2023年6月起数据中心电能比不高于1.4，2025年起数据中心电能比不高于1.3;数据中心使用的可再生能源使用比例应逐年增加，从2023年的5%不断提升，到2032年实现100%;数据中心水资源全年消耗量与信息设备全年耗电量的比值不高于2.5L/kWh等。

而在今年4月21日，国家标准委联合国家发展改革委、工业和信息化部等部门印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》的通知，目标围绕基础通用标准，以及碳减排、碳清除、碳市场等发展需求，基本建成碳达峰碳中和标准体系。

今年10月8日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，以加强计算、网络、存储和应用协同创新，推进算力基础设施高质量发展，充分发挥算力对数字经济的驱动作用，提出完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设。

在笔者看来，双碳仍然是近几年数据中心的热点话题和努力的方向，并且随着人工智能的发展，智算中心也将发展起来，极大地利好数据中心产业。

写在最后

逝者如斯夫，不舍昼夜。新的一年已经成为过往，新的一年已经到来。岁末年初之际也有不少机构对2024年科技发展进行预测，大多数预测都将AI作为重点的发力方向。在笔者看来，经过一年的发酵，大模型的数量已经初具规模，数量增长的空间收窄，未来围绕大模型建立AI应用将成为发力的重点，端侧的AI赋能硬件终端也将成为趋势。

在算力领域，模型训练和模型推理将成为消耗智能算力的重点，智算中心以及围绕算力租赁的企业还将在2024年面临新的发展，区域性的算力调度也将成为香窝窝，一方面减轻智算中心的压力，又降低了智算的延迟。另外，强调算网融合的运营商也将2024年迎来新的增长。

AI发展步伐将加快，这不仅指的是AI本身，AI赋能的能力也将进一步加强，比如安全GPT产品将朝着商用方向迈进，边缘侧、端侧AI能力将持续加强，围绕AI发力的上下游企业将受益。

接下来，ESG、零信任、信创也将迎来利好。