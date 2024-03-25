提前剧透！CITE2024即将开幕，有哪些亮点值得关注？

【天极网企业频道】电子信息产业，作为国民经济的战略支柱、基础支撑和先导动力，对于我国产业升级和转型起着举足轻重的作用，同时也是推动地方经济形成“新质生产力”的核心引擎。

在全国范围内，广东、辽宁、河北、江西等多个省份均明确提出，需采取多元化措施，积极促进新一代电子信息产业的高质量发展。其中，博览会作为推动产业发展、提升产业能级的关键手段之一，已经成为各省市推动电子信息产业发展的核心举措。

被誉为“全球电子重镇”的深圳，就有一个值得一提的范例。他们通过十余载的努力，打造了一个国际化、全产业链的科技盛会，见证并推动着当地电子信息产业的蜕变与繁荣。

如今，他们作为深圳市“20+8”产业相关展会，正致力于带动产业链创新要素集聚，助推深圳加快形成“新质生产力”。2024年4月9日至11日，这个备受瞩目的科技盛会再度拉开帷幕，届时华为、TCL、中芯国际、联发科、海信、潮州三环等知名企业都将集结亮相。

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“20+8”产业相关展会

助推深圳向“新”而行

走进2024年，“新质生产力”成为了多地政府工作报告中的高频关键词。从本质上看，新质生产力的核心要义是以科技创新驱动生产力向新的质态跃升。换言之，“新兴产业”“未来产业”和“新质生产力”相互关联，战略性新兴产业和未来产业是新质生产力的重要载体。

而深圳的“20+8”瞄准的正是新兴产业和未来产业。2022年，深圳发布“20+8”产业集群行动计划，以电子信息产业为支柱，重点发展20个战略性新兴产业集群和8个未来产业，持续强链、补链、延链，不断完善产业配套，打造具有强大竞争力的战略性新兴产业和未来产业集群。

截至2023年底，深圳已培育发展20个战略性新兴产业集群，其中8个入选国家级产业集群名单;2023年，深圳战略性新兴产业增加值增长8.8%，占GDP比重提升至41.9%。

如今，作为改革开放前沿阵地，深圳市提出把发展战略性新兴产业和培育未来产业作为加快形成新质生产力的重要抓手，统筹推进以先进制造业为骨干的20 大战略性新兴产业集群和8大未来产业发展，塑造高质量发展新引擎。

正如今年广东省高质量发展大会所强调的，推进产业科技创新、发展新质生产力是广东的战略之举、长远之策。深圳电子信息产业的未来发展，既要依靠领军企业加大研发投入，以创新驱动生产力提升，同时也需深化产业链供应链的优化升级，加强“双链”交流协作，借助新兴产业和未来产业的推动，实现整体产业的持续发展。

这个过程中，深圳市围绕“20+8”产业集群，加快完善“一集群、一展会(论坛)”体系，积极招引了一大批专业展在深圳举办，为新产品、新技术提供重要的展示平台。

作为“20+8”产业相关展会，中国电子信息博览会(中文简称：电博会，英文简称：CITE)正是其中的翘楚，同时也是深圳大力发展电子信息产业一缕缩影。通过这一平台，当地可以深化企业合作、引导产业发展方向，从而充分激发产业链与创新链的活力，提升产业整体竞争力，带动相关产业链上下游的资源要素加速向深圳聚集。

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全球电子重镇

迎来又一科技盛会

作为中国最早的经济特区，深圳既是我国的经济重镇，更被誉为“全球电子信息产业重镇”，是全球科技创新的前沿阵地。数据显示，深圳市2022年电子信息制造业产值2.48万亿元，占全国六分之一，多年稳居内地城市首位。在深圳电子信息制造业中，网络通信、智能终端产值过万亿，超高清显示、半导体和集成电路超过千亿。

深圳电子信息产业的发展速度被誉为“深圳速度”，这与其在产业发展初期并无制造业基础形成鲜明对比。回溯至1979年，深圳仅有的一家与电子工业相关的企业为深圳无线电厂，其主要生产农用黑光灯、单波段收音机等产品，年产值仅为121万元。

如今，在深圳1.5小时路程内可找到从产品研发、设计、做出样品再到批量生产的全链条，1周内可完成从产品原型到产品再到小批量生产的过程。从昔日的贫穷小渔村到全球电子重镇，深圳仅用了40年时间，创造了无数个奇迹。

2013年，中国电子信息博览会(中文简称：电博会，英文简称：CITE)在深圳诞生，集中体现了电子信息领域的最新发展成就。此后十余载间，它亲历并见证着深圳电子信息产业的蜕变。

如今，电博会已成长为展示全球电子信息产业最新产品和技术的专业商贸平台，被视作全球新一代信息技术产业发展的风向标，并晋升为亚洲极具规模和影响力的电子信息博览会。

2024年4月9日至11日，第十二届中国电子信息博览会(CITE 2024)将在深圳会展中心(福田)盛大召开。

作为电子信息产业综合大展，2024电博会展示面积将达8万平方米，将汇聚15个国家和地区超1000家展商以及全球各地超8万名专业观众，向全球展示中国电子信息产业的新产品、新技术、新服务、新模式、新趋势、新理念。

据了解，本届电博会集中展示了中国电子信息产业链的完整性，设立了CITE品牌创新主题馆、数字贸易生态馆、基础电子馆、电子信息产业应用馆等展馆，聚焦智慧家庭、新型显示、高端半导体、信创、大数据与存储、特种电子、人工智能、绿色消费电子、基础元器件等行业热点，打造了25个特色展区，助力高效观展和采购。

此外，2024电博会还创新展馆主题，首次特设数字贸易生态馆，带来长三角地区、大湾区重点城市产业带集群企业热门产品;并把握八大专业板块垂直领域论坛矩阵，精心策划打造 50 余场论坛活动，特邀超300位行业大咖、演讲嘉宾共同探讨电子信息产业发展方向和道路。

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华为、中芯国际等老牌玩家

携多款产品及技术亮相CITE 2024

谈到深圳这座城市，许多人都会第一时间想到一家企业――华为。事实上，作为全球ICT及消费电子领域的老牌玩家，华为的成长历程正是深圳产业链发展的缩影。

1987年，任正非在深圳龙岗创立华为。此后，他们从交换机技术着手，不断涉足了通信设备、智能手机、平板电脑、笔记本电脑等多个领域。在这个过程中，华为通过研发与投资双线布局，带动了产业链条上无数的企业，这些企业伴随着华为的发展而壮大。

类似的龙头“链主”企业，在深圳还有许多家，他们不断做大做强深圳的产业集群，共同造就了深圳的电子信息产业。

比如，2008年创立深圳公司的中芯国际，打造了中国华南地区第一条8英寸生产线，并促进了深圳集成电路产业上下游的集聚;将总部迁来深圳的中国电子，2023年与深圳合作成立了电子元器件和集成电路国际交易中心，并联合国家发改委重组了总规模1000亿元的国家级粤港澳大湾区科技创新产业投资基金。

4月9日至11日，这些老牌玩家以及智慧家庭、集成电路、基础元器件、信创、特种电子、大数据与存储等领域的龙头企业，齐聚深圳，携带多款产品与技术，共同亮相第十二届中国电子信息博览会(CITE 2024)。

据了解，中国电子、华为、TCL、海信、天马微电子、龙腾光电、中芯国际、联发科、国芯晶源、上海华力集团、上海迈铸半导体、上海微电子、京创先进、潮州三环、风华高科、四川永星、广州飞虹、是德科技、朝阳电源、同泰怡、人大金仓、申威、中孚、金山办公、麒麟、江波龙、富士胶片、新华三、金士顿、国鑫、三峡星、云道智造等都将集结于此。

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