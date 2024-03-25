信创产业链条上的“明珠”企业集体亮相CITE2024

【天极网企业频道】信息技术应用创新产业(即“信创产业”)旨在针对硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等IT产业链核心技术产品进行自主研发，为我国经济发展、社会运转构建安全可控的信息技术支撑，避免核心技术受制于人。大力发展信创产业，是国家重大战略和构筑数字经济的重要基石，是提升信息化建设水平和安全防护能力的有力保障。

图1信创产业链环节示意图

一、信创市场规模有望保持高增长趋势

信创建设从党政领域的应用起步，逐步扩展至金融、电信、电力等对国计民生有重要影响的领域，由局部领域向多细分领域拓展。基于行业信创用户的应用场景需求，随着国内国产化路径开始从基础办公、到一般业务系统、再到核心业务系统的演进，涉及行业相关的生产、经营、管理等环节，重点关注业务系统集成以及整体解决方案能力。如飞腾信息、麒麟软件、金山办公、人大金仓、宝德、申威、同泰怡、可信华泰等企业分别在细分领域提供了具有竞争力的解决方案。根据艾瑞咨询预测，未来信创市场规模仍将保持增长趋势，随着数字中国强化关键能力、各领域构筑自立自强的数字技术创新体系的建设不断推进，预期中国信创市场整体规模仍将保持30%以上的年增长。随着行业信创的深入、应用软件的成熟，信创产品将渗透至更多核心业务场景，预期2025年恢复高增速，于2026年突破2000亿。

图2 2021-2027年中国信创市场规模及预测(亿元)

二、AI助推信创产品在垂直行业的深入应用

云计算、人工智能等新技术的发展带来了底层IT基础设施构建及上层应用软件开发的模式转变，创造了新的IT建设发展路径，也为我国信息技术产品带来新的发展机遇。以大模型为代表的生成式AI重塑生产力，为信创产业发展打开全新的空间，AIGC将进一步助推信创产品在各垂直行业的深入应用。2023年国内科技龙头企业密集推出人工智能大模型，呈爆发式增长态势，头部大厂及垂类解决方案服务商相继推出适用于各垂直行业的解决方案，截至2023年7月，我国累计已经发布130个大模型，助力行业变革。我国国产大模型已经开始在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等B端和C端应用场景持续落地。

三、信创产业迎来新一轮政策机遇

全球数字化时代到来，数字经济是重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，是新一轮国际竞争重点领域。发展数字经济已成为不可阻挡的时代趋势，党的二十大报告多次提到国家安全的主基调，重申发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控的重要性。部分地区已开始制定信创设备的采购比例，2022年5月，深圳市发布《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》，指出提升信创产品应用比例，原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于20%;新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于40%。作为科技创新的重要领域，信创产业正迎来新一轮发展机遇，相关部门、地方政府与头部企业正积极布局，构建国产化信息技术全周期生态体系，打造信创产业发展集聚区。在多方利好政策的支持下，中国信创产业的创新能力将进一步提升。

为打造安全可控的信息技术体系，建设开放共赢的信息产业生态，信创产业成为我国全面推动科技自立自强的重要抓手。为推动行业内资源交流互通，打造安全稳定的产业链供应链，进一步助推信创产品在各垂直行业的深入应用，第十二届中国电子信息博览会(CITE 2024)将于2024年4月9-11日在深圳会展中心(福田)盛装亮相，将展示从芯片、硬件设备到软件服务，从电子制造到人工智能、云计算、大数据等新兴领域的数字经济全产业链。

同期，本届博览会隆重推出了备受瞩目的“信创生态联合展区”。截至目前，该展区已成功汇聚了麒麟、飞腾、金山、人大金仓、申威、宝德、同泰怡、可信华泰等国内信创行业的领军企业，共同展示最新的技术成果和创新实践。

尤为值得一提的是，同期举办的第四届信息技术应用创新产业论坛堪称一场业界盛事。论坛汇聚了信创领域内的资深从业者和产业专家，特别邀请了众多行业翘楚与知名学者共襄盛举。届时，他们将齐聚一堂，围绕信创产业的多个维度展开深入而富有洞察力的探讨与分享。他们的智慧碰撞与经验交流，将为信创产业的深入发展贡献宝贵智慧，共同推动其迈向更加广阔和崭新的高度。