感知新延展，看华为行业感知如何激发数字生产力的AI新动能

【天极网企业频道】感官是感受外界事物刺激的器官，包括眼、耳、鼻、舌、身等。大脑是一切感官的中枢。人体的五大感官为人的生活提供了很多便利，眼睛是视觉，耳朵是听觉，鼻子是嗅觉，舌头是味觉，身体各个部位是触觉，这些是人类对整个世界“感知”的通道。而在数智化时代，无论是智慧城市的建设，还是数字孪生的构建，抑或是智慧医疗、智能制造、智慧交通等行业领域的升级改造，都需要“感知”能力作为基础支撑。

在数字经济发展趋势下，感知为何尤为重要？

近年来，数字技术赋能实体经济成效日益凸显，大批与数字化相关的新业态不断涌现。国际数据公司IDC曾预测，2026年全球数字化转型支出将达到3.4万亿美元，5年复合年增长率为16.3%。而今年年初，《数字中国建设整体布局规划》的印发，更是让以物联网、大数据、云计算等为支撑的数字经济成为中国稳增长、促发展的新动能。

在数字经济发展过程中，数据已成为重要的生产要素，算力也成为生产力，而“感知”的重要性更是不言而喻。可以说，感知是一切智能化的基础，是行业数字化的入口和最直接抓手。事实上，人类进入智能社会的基础是数字化，万物感知是将物理世界数字化的前提。

深知行业感知重要性的华为，近年来不断推动感知能力的持续进化。2023年5月9日，以“感知新延展 AI新动能”为主题的华为行业感知新品发布会2023在深圳举办，华为行业感知更是带来“多维融合，视网协同”的重大变化，通过图像进阶、智能升级、感知延展三大升级，构建满足数字生产力需求的强劲AI动能，同时带来多款重磅新品与升级款产品。

用“多维感知+AI”打造智能城市体的感知底座

随着数字化与AI技术的深入发展，千行百业对于“多维感知”能力的需求愈发迫切。就像人类对于信息的获取不仅仅依赖于“视觉”一样，数字化转型逐渐不满足于单一视觉感知提供的数据信息，越来越多的企业开始着手培养眼、耳、鼻、舌、身、意等全方位的感知能力。

华为光产品线总裁靳玉志介绍，对于感知能力的探索，已从可见光走向多光谱、从单一感知走向多维感知、从产品组合走向深度融合。华为行业感知率先布局，用“多维感知+AI”打造智能城市体的感知底座。



华为光产品线总裁靳玉志

首先，华为行业感知融入光产业，这意味着华为光产业的深厚技术积累，可以运用在行业感知;其次，华为行业感知通过“多维感知+AI”，将视觉、光纤、雷达等感知技术，广泛应用于智慧城市、交通、油气、园区、商业零售等多领域。从规划到落地实施，无论是多维感知技术的探索还是AI技术的创新，华为行业感知已然成竹于胸。

在天极网看来，多维感知+AI不仅实现了感知新延展，也为行业感知的未来发展提供了新的范式。

华为行业感知重磅新品，为数字经济注入新动能

据GGII统计，2019年、2020年及2021年，中国视觉感知市场规模分别为80亿元、94亿元、138亿元，呈现快速发展的态势。

然而，在AI深化的智能时代，感知设备越智能，越能适应复杂多变的环境，采集到更高质量的感知数据。受限于图像能力、算法、算力和芯片技术，在雨天、沙尘、雾霾等天气影响下，抑或是遮挡、光纤、像素等因素影响下，很难将智能应用于实战，尤其是复杂场景下的视频采集一直是业界的难题。

如何解决这些难题？天极网认为，随着数字化的深入，感知能力也将持续进化，这就要求行业感知能够从图像采集、数据存储、算力算法等方面持续演进，通过先进的技术，赋能行业感知的发展。而华为行业感知同样给出了新的解法，为整个行业提供了可参考的范式，结合图像进阶、智能升级、感知延展三个方面，为数字经济注入新动能。



华为行业感知领域总裁段爱国

首先，在图像进阶方面，行业感知结合全新升级的SuperColor2.0根技术，使得华为行业感知在物理光学和计算成像方面得到进一步提升。例如最新发布的AI超微光3.0摄像机色轮款，在针对交通场景中遇到的车速快不易清晰捕捉、成像易受复杂光线影响和GS Sensor成本高等问题时，通过创新色轮技术+烛龙2号Sensor，整体感光效率提升90%，突破画面限制，整机成本下降超过30%。

其次，在智能升级方面，针对商业市场需要的智能精细化和超高清需求，提供更多的新品选择，助力普惠AI的落地。华为行业感知带来全智能AI Pro系列、惠智能AI系列和轻智能AI Lite系列三大类商业市场新品摄像机，并提供SuperCoding超级编码视频压缩技术，结合全新IVS1800-D系列，为行业市场提供更丰富、更精细化的的智能产品，以满足各细分场景的使用需求。

最后，在感知延展方面，华为行业感知融入光产业后，通过多维感知融合，为伙伴和客户提供更优的产品与解决方案。独创第四大根技术SuperFusion，融合视觉、光纤、雷达等感知技术，通过多平台校准对齐、多视角协同融合，多时相加权评估，保障全局信息的获取与数据的高置信。例如，光纤感知与视觉感知的融合，华为行业感知能够实现“0”漏报、低误报、光视联动。数据显示，华为行业感知能够实现采样率99.9%，感知准确率97%；通过在线自学习算法 FDTS，持续进化越用越准，结合视觉感知二次校验，告警准确率提升10倍，融合判决时间缩短50%。此外，在智慧交通场景，不仅要求网络传输的高速率、低延时，同时也需要广泛的感知能力，视觉感知与雷达感知的融合，为实现路网精准感知提供了新的思路。有着辐射距离远、精度相对高、性能稳定、全天候抗干扰能力强等特点的毫米波雷达，可以与视觉感知互补，通过多视角的数据融合和多维特征定位，解决车辆轨迹跳变、复杂场景目标易丢失等问题，实现全天候、全域、无盲区的精准感知及车道级管控。

写在最后

数字化的车轮不断向前。处于数字化的不同阶段，智能制造、智慧城市、智慧交通等行业领域对于感知的需求也有所不同。从2018年至今，从智能安防到华为机器视觉，再到行业感知，我们看到，华为行业感知也在持续进化，这不仅意味着华为行业感知对于整个数字化转型背后的理解和精准把控，更象征着未来华为行业感知做大做强的决心。

面向未来，天极网有理由相信，华为行业感知将始终坚持技术创新，携手生态伙伴与渠道伙伴，共同助力数字化发展，打造业界更有竞争力的产品与解决方案，夯实智能城市体的感知底座。