您现在的位置： 天极网 > 企业

 公众号 排行榜 发布会

OpenAI推出AI系统，将文本转换为逼真的视频

2024-02-16 11:54:15 作者：潇冷

  • +1 你赞过了

  【天极网企业频道】2月16日消息，OpenAI公布了一种新的人工智能系统，该系统可以根据用户的文本提示创建逼真的视频，使其成为最新一家采用生成视频技术的人工智能公司。

  OpenAI周四在一篇博客文章中表示，这款名为Sora的人工智能系统可以快速制作长达一分钟的视频，这些视频可以呈现“具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景”。

  资料显示，自2019年起，微软与OpenAI建立了合作伙伴关系，截至2023年12月微软是OpenAI最大的投资者，拥有49%的股份。在新初始董事会获得一个“无投票权观察员”席位。

  据悉，OpenAI于2016年发布首个产品 ;2022年11月30日OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，给AIGC(Artificial Intelligence Generated Content，人工智能生成内容)的应用带来了更多的希望，ChatGPT上线仅5天用户数量就已突破100万。

  在OpenAI 首届开发者大会开启前，ChatGPT 各种爆料已出，全新 UI 界面，人人可定制 GPT，将引领「智能体工程师」新职业诞生 。OpenAI首席执行官萨姆・奥尔特曼向全球开发者和ChatGPT用户展示了AI龙头即将推出的一系列产品更新。

  在笔者看来，将文本专为逼真视频对于OpenAI来说不在话下，而这也为文转视频提供了一种新的商业模式。

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

潇冷

最新资讯

日立数据获得年度影响力企业奖

热门视频

薅流量羊毛攻略让你过个好年

新品评测

柯尼卡美能达bizhub 950i
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录