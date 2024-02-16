OpenAI推出AI系统，将文本转换为逼真的视频

【天极网企业频道】2月16日消息，OpenAI公布了一种新的人工智能系统，该系统可以根据用户的文本提示创建逼真的视频，使其成为最新一家采用生成视频技术的人工智能公司。

OpenAI周四在一篇博客文章中表示，这款名为Sora的人工智能系统可以快速制作长达一分钟的视频，这些视频可以呈现“具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景”。

资料显示，自2019年起，微软与OpenAI建立了合作伙伴关系，截至2023年12月微软是OpenAI最大的投资者，拥有49%的股份。在新初始董事会获得一个“无投票权观察员”席位。

据悉，OpenAI于2016年发布首个产品 ;2022年11月30日OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，给AIGC(Artificial Intelligence Generated Content，人工智能生成内容)的应用带来了更多的希望，ChatGPT上线仅5天用户数量就已突破100万。

在OpenAI 首届开发者大会开启前，ChatGPT 各种爆料已出，全新 UI 界面，人人可定制 GPT，将引领「智能体工程师」新职业诞生 。OpenAI首席执行官萨姆・奥尔特曼向全球开发者和ChatGPT用户展示了AI龙头即将推出的一系列产品更新。

在笔者看来，将文本专为逼真视频对于OpenAI来说不在话下，而这也为文转视频提供了一种新的商业模式。