2023服贸会新观察：数字化、人工智能成关键词，网络安全护航数字时代

【天极网企业频道】如今，数字化正在深度赋能经济社会发展，大数据、云计算、人工智能、5G等新兴技术对人们的生产、生活产生了深远影响，数字化技术的力量延伸至各个行业场景、各个消费场景，以及智慧生活、智慧城市等领域，网络安全、数据安全、云安全等也受到越来越多的企业、个人的重视，以先进的安全技术，护航数字时代发展。

在2023年中国国际服务贸易交易会(以下简称“服贸会”)电信、计算机和信息服务专题展上，围绕通信和数字技术、元宇宙应用两大主题，展示了以通用大模型、数字人、虚拟现实为代表的下一代互联网和消费电子行业热点内容。众多参展厂商带来的解决方案也让人们充分感受到数字化技术为生产、生活带来的改变。

AI大模型同台竞技，数字化力量再彰显

从今年年初以来，大模型的市场百花齐放。据不完全统计，国内已经有近百家大模型，包括通用和垂直、开源和闭源等不同类型，市场预期其创新性甚至远大于移动互联网。相比往年，今年的服贸会，含“AI”量更高，涉及面也更广，尤其是在服务贸易领域，火热的大模型催生出的新产品、新场景、新应用集中亮相，大模型已成为服贸会的最大亮点。

展会现场，数字人技术通过生成的数字形象帮你快速穿搭;邮政储蓄带来数字员工“邮晓蕊”，基于邮政储蓄银行5000余条业务问答库，能够与客户自然沟通;英特尔展出人工智能赋能的自助结算台，从挑选餐食到最后结算仅需要5秒;中国移动展出的“九天・海算”具备强大的政务事项理解能力、多维度的信息关联能力、面向复杂事项和复杂流程的多元交互能力，中国联通展出“鸿湖”，主要面向运营商增值业务，可实现以文生图、视频剪辑、以图生图等功能……

在大模型领域，还有很多厂商展示其自身实力。中国电信以TeleChat为底座打造的教育版大模型TeleChat-E，在全球大模型综合性考试评测榜单C-Eval上排名第七;“出门问问”带来搭载“序列猴子”大模型的数字人互动大屏解决方案;滴普科技结合行业LLM+领域知识库微调的垂直模型也竞相亮相，作业帮带来覆盖多学科、多学段、多场景，能快速准确答疑解惑的银河大模型……

无论是生活、工作、学习，还是服务领域，从消费端到产业端，AI大模型竞相亮相，“AI”含量高，应用场景更丰富。由此可见，AI技术的应用已经延伸到各行各业，一个更加数字化、智能化的新时代已然拉开序幕。

元宇宙、网络安全精彩纷呈

元宇宙体验馆也是服贸电信、计算机和信息服务专题展上的重头戏，相比往年，今年元宇宙体验中心再升级，融入更多VR(虚拟现实)技术、视觉AI、智能交互技术，引入国家战略科技力量和全球领先播控技术，新增安全教育主题区，设置“创新发布区、数字艺术区、游戏体验区、安全教育主题区”四大专区。

元宇宙游戏馆吸引大量小朋友的驻足，小朋友在这里尝试击剑、猜套娃、棋盘等游戏，并通过虚拟数字人实现人机交互的全新体验。同时，在中国移动展区，元宇宙鼓浪屿吸引人群驻足，观众通过可穿戴设备进行互动体验，可边走边欣赏鼓浪屿建筑景观，打开数智文旅。虽然元宇宙概念热点已过，然而它留下的对于未来科技发展的影响与思考，并没有停止，在科教文卫等领域继续落地。

值得一提的是，北京市中小企业服务中心组织“专精特新”展示区吸引近30家在细分行业具有特色的领先企业，覆盖操作系统、算力芯片、卫星遥感、人工智能、量子计算、民航航电、元宇宙、网络安全、超导技术等众多关键领域。

其中，操作系统作为“软件之魂”和“国之重器”，是信息化的核心组成部分，也是信息化建设的安全根基。麒麟软件也携银河麒麟操作系统、“开放麒麟1.0”开源操作系统，以及银河麒麟高级服务器操作系统、星光麒麟万物智联操作系统、新一代蒙古文操作系统预览版等产品亮相。麒麟软件副总裁李震宁表示：“麒麟软件坚持核心技术自主创新，已申请专利700多项。”

另外，在网络安全领域，作为专注于网络威胁发现和响应的高新技术企业，微步在线通过持续的高研发投入，已经构建起技术壁垒，核心产品具备国际竞争力。在服贸会上，微步在线展示了一系列具有自主知识产权的威胁发现和响应产品，涵盖流量、主机、终端威胁检测，以及安全网关、安全DNS等，并在服贸会成果发布活动上首发推出了国际版威胁感知平台。

如今，国内外网络安全产业处于快速发展阶段。数字经济发展成为网络安全发展的新引擎、新动力，产业迎来新的变革和发展阶段，催生出更多安全板块，诸如数据安全、云安全、个人隐私保护、工业互联网安全、物联网安全、AI 场景下的安全需求、智慧城市中的交通、能源、医疗等各种智能场景的安全需求，正在成为支撑网络安全市场规模扩容并高速增长的新板块。

如何充分应对网络安全产业发展带来的变革？微步在线联合创始人李秋石认为，过去几年来，国内外网络安全形势发生很大变化，安全工作从被动防御向主动防护转变。“知己知彼”才能打好网络攻防战，我们在创立之初率先将威胁情报技术引入中国市场，让网络威胁“看得见”、“抓得住”，就是要帮助企业增强“知彼”的能力，降低企业安全团队应对网络攻击，特别是新型威胁的复杂度。

此外，算力芯片、卫星遥感、量子计算、民航航电、超导技术也得到集中展示。

写在最后

科技是第一生产力，无论是元宇宙还是AI大模型，抑或是5G、云计算等数字化技术，都在推动经济社会的发展。在笔者看来，今年服贸会突出了智慧服务和创新成果，突出展示AI和元宇宙技术、产业融合、绿色环保等行业发展新技术和新应用，也向世界展示了我国“数字开启未来，服务促进发展”的硬核实力。