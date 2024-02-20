存力激活数据资产潜能 华为发布全新数据湖解决方案及全闪存新品

【天极网企业频道】数字经济从2012年的11万亿元到2022年突破50万亿元，成为推动经济增长的关键力量，也让数据成为继土地、劳动力、资本、技术之外的第5生产要素。随着千行百业数字化加速迈向数智化，释放数据价值也成为决定生产力的关键之一，对于数字经济的快速发展至关重要。例如，气象AI大模型将全球几十年来积累的数百PB数据有效运用于训练、调优，可将降雨量预报精准度提升20%，对国家而言每年可节省数百亿因暴雨导致的经济损失，对个人则可以在出行时规避天气的影响;在金融业，尹航讲历史和实时数据用于AI分析进一步降低不良贷款率，每年直接减少损失可达5亿元。

目前，我国已围绕数字经济出台系列政策并成立超55家数据交易所，旨在将数据资源优势转化成经济发展优势，数据要素的重要性进一步凸显。

但是建立数据要素市场体系也有诸多挑战，华为分布式存储领域总裁袁远指出：“要让数据真正成为生产要素，其核心是让数据参与到市场流通体系中。当前，建立数据要素市场体系面临数据看不清、理不顺、用不好、流不动的挑战。为解决这些问题，我们需要从数据资产层面进行破题。”



华为分布式存储领域总裁袁远

在2月20日的华为数据存储新春新品发布会上，华为正式发布全新数据湖解决方案，旨在帮助金融、政府、运营商及教育科研等各行业充分释放数据资产的巨大潜能。同时，华为还针对商业市场与分销市场发布了全闪存存储新品，推动全场景闪存普惠。

华为推出基于GFS全局文件系统的数据湖解决方案，实现数据资产的可视、可管、可用。数据湖解决方案具备三大能力：首先是数据资产一张图，实现跨域、跨站点、跨厂家等复杂数据的全局可视、实时更新;其次是数据目录智能化，满足数据自动标签、聚合、检索、呈现，推进数据按内容、合规、热度等维度的全自动化分类分级;最后是数据流通安全高效，通过构建数据可信空间，确保流动可信、可控和可追溯。

据袁远介绍，某世界500强公司的IT部门通过应用数据资产一张图可对超过100万表格进行高效盘点、注册，将公司月度报告生成时间从18天缩短到3天，年度报告生成时间从23天缩短到6天，有效提升经营决策的效率。

值得一提的是，华为正式宣布open-GFS开源计划，将数据湖解决方案核心引擎GFS的能力开放给开发者伙伴和政企客户等最终用户，通过开源加速数据产品开发进程，实现敏捷上市，助推企业融入数据要素流通生态并享受数据要素流通带来的红利，还可以避免硬件和软件厂家的锁定。open-GFS包括异构接入框架、全局视图管理、数据路由引擎、数据流动引擎等多方面功能。

沿着行业场景，华为存储持续打造满足商业市场客户需求的产品方案。华为中国政企商业销售部部长刘勇在演讲中表示：“华为致力为广大商业市场客户打造具有差异化价值、极简好用的存储产品，OceanStor Dorado 2000全闪存自去年10月份上市以来，就凭借其性能卓越、稳定可靠、操作简便的特点，深受医疗、教育、制造、政府等行业客户的喜爱。”



华为中国政企商业销售部部长刘勇

目前我国数字经济的GDP占比已经达到41.5%，与此同时仍有近80%的企业处在数字化转型成长阶段，在数字化、数智化转型进程中迫切需要产品、解决方案及数智化服务的支持。为让更多客户享受到全闪技术变革带来的红利，华为面向商业市场全面推动闪存普惠，推出覆盖从TB级到PB级不同容量的存储产品，实现入门级主存及备份全面闪存化。

华为闪存存储领域副总裁汪小贵发布了业界最具性价比的全闪存存储新品，通过高效协同的产品组合方案，确保客户业务安全高效，真正做到全场景闪存普惠。新品包括专注于非结构化数据的业界首款A-A架构入门级全闪NAS存储OceanStor Dorado 2100 、能力全新升级的SAN存储OceanStor Dorado 2000、支持SAN&NAS一体化的OceanStor Dorado 3000;面向大容量全闪需求和备份场景，华为也推出了容量密度达1.5PB/2U的OceanStor 5310容量型全闪存、业界首款A-A架构入门级全闪备份一体机OceanProtect X3000;同时发布存储“AI大脑”――云端智能管理平台DME IQ，带给客户全新的智能化运维体验。



华为闪存存储领域副总裁汪小贵

此外，面向游戏加速、影视编辑、户外作业等场景，华为也致力于使能企业级存储技术“飞入寻常百姓家”，推出读取速度达7400MB/s的eKitStor Xtreme系列高性能 M.2 闪存条，以及支持IP67层级防尘防水、防3米跌落、抗2吨碾压的eKitStor Shield系列高防护移动存储，实现闪存全面普惠。

从创新的数据湖解决方案到闪存普惠，华为数据存储始终坚持开放、创新，与客户和伙伴一起，推进数据基础设施建设，以先进数据存力激活数据资产潜能，助推数字中国高速发展。