智慧渔港助力渔业安全管理数字化转型，恒天翼智慧渔港平台发挥重要作用

【天极网企业频道】近日，2023年度IT影响中国评选结果正式公布，恒天翼智慧渔港监管平台凭借其卓越的技术实力被授予年度影响力产品奖。

渔港是渔业生产的大本营，是渔船停靠和渔获中转的集散地，因此，对渔港和渔船的管理和运营水平直接影响着地区渔业经济发展。

随着科技的进步，数字化和智能化逐渐应用到渔港和渔船管理中，典型代表是智慧渔港监管平台。它通过融合北斗、AIS、雷达、渔港视频监控等数据要素，依托物联网、大数据、人工智能等先进技术，实现“依港管船、管人、管安全”，推动地区渔业经济高质量发展。

国内常见的智慧渔港管理平台一般包括以下功能模块：渔港综合管理、渔船动态管理、渔船进出港管理、渔船越界管理、三无渔船管理、船员管理、海洋气象、海洋环境、渔业安全监管、渔政执法、海上应急救援、渔获溯源和交易等，重点围绕“港、船、人、鱼、”4大要素，并具备与国家、省、市级政务平台数据对接和应用服务扩展能力，充分发挥智慧渔港平台的监管和服务优势。

有这样一家海洋信息化企业，青岛恒天翼信息科技有限公司，专注智慧海洋信息化建设20年，推出恒天翼智慧渔港平台，已在全国市场上广泛应用并获得主管部门认可，多次被省级媒体报道，在国内同行业中处于领军水平，该平台符合渔港管理实际业务需求，引领国内智慧渔港建设标杆示范，为我国渔业管理数字化创新注入了新活力。

通过智慧渔港的建设和应用，为新时代渔业管理提供了数字助力。明显提升我国渔港和渔业安全管理水平，保障渔船和渔民收益，进一步夯实渔业安全数字底座，推动渔业经济可持续健康发展。

技术创新永无止境，通过恒天翼智慧渔港平台的成功，必将以星火燎原之势，引领更多行业生态伙伴推动智慧海洋信息化建设走向更广阔的领域，打造更具竞争力的智慧海洋解决方案，赋能数字海洋建设!

「IT影响中国」自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声、聚合业内最强资源，与业界精英，评选表彰业内那些具有影响力和卓越成就的科技企业、产品及解决方案，旨在挖掘科技创新优势，见证千行百业的数字化转型和智能化升级大潮中的中国力量。作为上榜“IT影响中国”年度影响力产品，恒天翼智慧渔港平台获此殊荣可谓实至名归。