给5G戴个红帽子？5G RedCap到底是个啥？

【天极网企业频道】在2024年世界移动通信大会上，表现异常火热并不仅仅是5G-A。而作为5G-A的标志性成果之一，5G RedCap也备受关注。甚至在工信部印发的《关于推进5G轻量化(RedCap)技术演进和应用创新发展的通知》中也明确提出，到2025年，5G RedCap产业综合能力显著提升的发展目标。

熟悉通信网络的朋友或许知道，早在2022年，随着3GPP R17版本的冻结，一个新的名词逐渐开始热门起来，那就是RedCap。然而，时隔两年之后，RedCap再次受到极大的关注，这其中蕴含了哪些契机？RedCap究竟是什么？又有哪些魅力？在笔者看来，这次RedCap的爆火源于这样的一个契机――“三大运营商相继完成5G RedCap现网试验具备商用能力。”

何为RedCap？

RedCap的英文全名为Reduced Capability，中文的含义是“降低能力”，最早是3GPP在5G R17阶段，专门立项研究的一种新技术标准。

或许大家对RedCap这个名字比较陌生，但大家也许听过此前的名字NR light(NR lite)，也就是轻量级的5G。另外，国内有些文章将RedCap全名说成是Reduced Capacity。这显然是不对的，Capacity的意思是容量，Capability是能力。

RedCap的作用在于，能够在确保业务需求和性能需求的前提下，通过对终端能力进行裁剪达到成本降低、尺寸缩减、功耗降低，从而有助于推动5G行业终端规模商用，扩大5G应用场景。

我们知道，5G分为三大应用场景，分别为eMBB(增强型移动宽带)、uRLLC(低时延高可靠通信)、mMTC(海量物联网通信)。其中，eMBB是4G MBB(移动宽带)的升级，侧重于网络速率、带宽容量、频谱效率等指标，如5G手机通信。

而uRLLC侧重可靠性和时延，mMTC侧重连接数和能耗，都服务于行业互联网，包括工业制造、车联网、远程抄表等垂直行业领域。

然而，5G发展至今，这三大应用场景已不能完全满足行业场景需求，且受限于5G终端芯片和模组设计复杂，投入成本大，价格昂贵，使5G在各行各业的应用落地发展、普及带来了极大挑战。

因此，RedCap应运而生。

各大企业RedCap商用持续跟进

在2024 MWC期间，GSMA还专门举办了“移动物联网的未来：RedCap和5G+X演进”峰会。华为携手全球产业伙伴共同展示RedCap丰富的全球商用成果及产业生态。

据消息透露，当前，中国三大运营商已在超过52个地市实现RedCap端到端商用部署，海外超过10个运营商已启动商用试点，RedCap连接数有望在未来三年突破1亿。

目前RedCap终端种类已经超过30款，预计到2024年底将增加到100款以上，模组成本也将降低到百元RMB以下，这将进一步助推RedCap在各行各业加速发展。

其中，芯讯通展出的5G模组SIM8230和A8230系列，正是基于RedCap技术的杰出代表，广泛应用于智能家居、可穿戴设备、工业自动化和智慧城市等领域。

在运营商方面，目前国内三大电信运营商相继完成了多轮5G RedCap技术验证和场景测试，我国5G RedCap已具备商用能力。

其中，中国移动宣布已建成技术领先、规模领先的RedCap商用网络并启用，覆盖全国52个城市超10万站。在技术方面，中国移动以需求为导向，在3GPP R17RedCap标准主导提出了专属初始BWP、低开销测量、终端识别及接入控制等方案。

在产业协同方面，针对RedCap端到端产业不成熟的问题，中国移动组建6支RedCap产业链编队，开展了贯通全链条的RedCap商用攻关行动。

中国电信发布了5G RedCap产业白皮书，创新性地提出了RedCap之城的构想，目前已在广东深圳、福建厦门、杭州等城市落地。

中国联通打造“雁飞5G RedCap”产品矩阵，并正式启动“5G RedCap百城商用行动”。

此外，阿联酋E&、沙特STC、沙特Zain、科威特STC、科威特Zain、巴林STC、泰国AIS等领先运营商也已完成了RedCap技术验证或商用试点。

在政策及相关企业的推动下，5G RedCap发展如火如荼，市场研究公司Counterpoint Research预测，到2030年，5G RedCap模块将占蜂窝物联网模块总出货量的18%。

同时，市场研究机构IoT Analytics则预测，2026年支持5G的物联网模块出货量将占市场的16%，而RedCap预计将在2026年以后的市场增长中发挥关键作用。

弥补“中间地带”，RedCap持续发力

前文已述，5G的三大场景目前均已完成标准制定，并在多种物联网应用中展现出其实践价值。然而，这三者之间仍存在一片“灰色地带”，致使5G网络能力无法全面覆盖所有无线应用场景。而正是这一片“灰色地带”，为5G RedCap提供了施展才华的广阔舞台。

实际上，构建轻量化5G旨在满足那些对速率和时延要求相对较低的场景，从而降低5G的部署和运营成本，以便更好地服务用户并推动5G技术的广泛应用。特别是2023年，作为RedCap商用发展历程中具有里程碑意义的一年，推动5G RedCap技术的规模化商业应用和深度融入各行业变得尤为关键。

尽管RedCap已采用多种轻量化技术，但实现成本降低仍需在达到一定规模后显现。为了推进RedCap的商用进程，我们需要在应用、网络和生态等多个方面共同努力。

随着5G RedCap在这些场景中逐渐实现规模化应用，RedCap终端成本有望进一步降低。这将进一步推动5G RedCap在矿山、港口、冶金等多个5G行业场景中的拓展应用，并承接部分4G存量物联网行业市场，为相关行业带来更加广阔的发展前景。

写在最后

RedCap技术的商用将为工业、电力、家宽、车联网以及智能穿戴等行业应用场景带来更高效、低成本的通信解决方案，为各行各业带来革命性的变革。

展望未来，笔者坚信，运营商、设备厂商、终端厂商和应用集成商将形成更为紧密的合作关系，持续深入到垂直行业，结合实际场景开展联合创新和互动。这种跨行业的协同合作将有力推动RedCap技术从“可用”向“易用”迈进。

每个行业都有其独特的网络需求，为了满足这些需求，RedCap的设计与验证工作必须精益求精，不断追求卓越。只有这样，RedCap才能真正实现“好用”，并广泛应用于各个行业，为社会进步和科技发展贡献力量。