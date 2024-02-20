华为推出多款全闪存存储新品 加速闪存普惠

【天极网企业频道】2月20日，华为召开2024华为数据存储新春新品发布会，会上华为闪存存储领域副总裁汪小贵介绍了面向SMB市场的主存、备份、移动存储等多款新品。

汪小贵指出，在数字化、智能化的全新业务模式需求驱动下，以及全闪存技术快速发展和成本下降，全闪存应用从金融扩展到各行各业，包括教育、医疗、制造等领域围绕财务、备份、归档、ERP等核心业务已有更广泛的应用，预计到2026年全球全闪占比将超过90%。

不容忽视的是，SMB市场客户迈入全闪的过程中也面临“关键数据快速增长、数据格式繁杂、缺乏专业人才”等挑战。也正因如此，市场迫切需求更大容量、更高性价比、更高可靠性和易于管理、使用、运维的存储解决方案。

为此华为带来了更具性价比的全闪存存储新品，通过高效协同的产品组合方案，确保客户业务安全高效。新品包括专注于非结构化数据的业界首款A-A架构入门级全闪NAS存储OceanStor Dorado 2100 、能力全新升级的SAN存储OceanStor Dorado 2000、支持SAN&NAS一体化的OceanStor Dorado 3000;面向大容量全闪需求和备份场景，华为也推出了容量密度达1.5PB/2U的OceanStor 5310容量型全闪存、业界首款A-A架构入门级全闪备份一体机OceanProtect X3000。

同时发布存储“AI大脑”――云端智能管理平台DME IQ，支持智能预防、智能诊断、智能客服，可助力运维从被动式响应到主动性防御的转变，带给客户全新的智能化体验。

OceanStor Dorado 2100：作为业界首款A-A架构入门级全闪NAS存储，其专注于非结构化数据，具备全能高效、安全可靠、极简易用三大关键优势，如采用创新分布式文件系统配合全对称Active-Active架构，实现控制器资源全利用，性能大幅提升，搭配20+企业级NAS特性、业界唯一NAS A-A双活、扫码一键部署等特性，满足不同场景下多样化需求。

全新OceanStor Dorado 2000：2023年8月份华为发布了OceanStor Dorado 2000，新品在此基础上带来了更简单、更节能、更便捷等方面的提升，其极简模式将LUN资源发放效率提升46%、日常管理参数简化76%;凭借散热自适应调节，效率提升15%;支持异构虚拟化，增强兼容能力，免服务器迁移等。

OceanStor Dorado 3000：支持SAN和NAS协议，降低购置成本;采用端到端NVMe架构，演示0.05ms，性能领先;业界唯一SAN&NAS一体化A-A双活，具备99.9999%可靠性。

OceanStor 5310：面对大容量机械硬盘升级闪存的场景需求，容量密度高达1.5PB/2U的OceanStor 5310容量可达61.44TB，可以将空间缩减85%，能耗降低48%，支持在线迁移，可以平滑过渡到全闪存，并带来高达5倍性能提升和60%的寿命延长。

OceanProtect X3000：是业界首款A-A架构入门级全闪备份一体机，具备恢复快、用量省、易交付等优势。例如，产品采用SSD盘作为存储介质，恢复带宽达到6TB/小时，是传统HDD存储的6倍，有效缩短数据恢复时间，保证业务快速恢复和上限。另外，X3000采用软硬件一体化交付，预装软件开机即用，将交付时间从“天”缩短到“小时”。

本次华为存储产品线除了面向企业客户推出新品外，也结合其技术、产品优势，面向游戏、内容创作、户外作业、家庭记录等场景提供了移动存储产品，进一步拓展了华为存储产品矩阵，推动闪存普惠。

华为eKitStor Xtreme系列高性能M.2闪存条，提供512GB、1TB、2TB、4TB等规格，顺序读取速度可以达到7400MB/s，写入速度达到6700MB/s。在可靠性方面，华为精选闪存颗粒，并凭借20年专业测试平台确保颗粒优品率达到99.999%，保证闪存的寿命及可靠性。同时，华为引入三大创新算法，进一步提升闪存条的性能及可靠性――容量动态规划性能提升15%，智能多流管理寿命提升10%，数据恢复救援可靠性提升30%。

华为eKitStor Shield系列高防护移动存储，提供1TB、2TB、4TB三种规格，兼容Windows、macOS、HarmonyOS、Android等多平台，USB 3.2 Gen 2x2接口的传输速率可达20Gb/s，内容创作者的海量素材传输备份需求也能高效满足。同时对于户外作业等严酷使用环境，eKitStor Shield的软硬件防护可以有效保护数据安全。产品经过17道精工与质检工艺、126项验证与测试流程，支持IP67级防尘防水、防3米跌落、抗2吨汽车碾压。同时，作为国内唯一搭载跨平台一体化管理软件的移动存储，支持更便捷易用的设备管理、健康预警、硬件加密、备份上云等功能。另外在数据安全方面，还支持掉电保护、安全擦除、256位AES-XTS加密和紧急数据救援服务等，使用更安心放心。

值得一提的是，华为闪存存储领域副总裁汪小贵表示，未来华为面向商业市场还将持续完善存储产品线，提供高效、安全、易用的产品组合方案，赋能伙伴、客户，让存储“飞入寻常百姓家，实现全面普惠。”